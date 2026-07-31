Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Omar Abdullah Divorce: ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్ వివాహ బంధానికి ముగింపు.. విడాకులు మంజూరు చేసిన సుప్రీంకోర్టు

    జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా, ఆయన భార్య పాయల్ అబ్దుల్లాల మధ్య దీర్ఘకాలంగా నడుస్తున్న వైవాహిక వివాదం సుఖాంతమైంది. మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా ఇరువురి మధ్య రాజీ కుదరడంతో సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం వీరికి విడాకులు మంజూరు చేసింది.

    Published on: Jul 31, 2026, 14:51:09 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా, ఆయన సతీమణి పాయల్ అబ్దుల్లాల వైవాహిక వివాదానికి తెరపడింది. ఇరు వర్గాలు సామరస్యంగా వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడంతో సుప్రీంకోర్టు వీరికి విడాకులు మంజూరు చేస్తూ కేసును ముగించింది.

    Omar Abdullah Divorce: ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్ వివాహ బంధానికి ముగింపు.. విడాకులు మంజూరు చేసిన సుప్రీంకోర్టు (X/@LawBeatInd)
    Omar Abdullah Divorce: ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్ వివాహ బంధానికి ముగింపు.. విడాకులు మంజూరు చేసిన సుప్రీంకోర్టు (X/@LawBeatInd)

    మధ్యవర్తిత్వంతో లభించిన పరిష్కారం

    జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ అరధేలతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ముందుకు ఈ పిటిషన్ విచారణకు వచ్చింది. ఒమర్ అబ్దుల్లా తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ వాదనలు వినిపిస్తూ, ఇరుపక్షాల మధ్య సమస్యలన్నీ పరిష్కారమయ్యాయని అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి వివరించారు.

    "ఇరువర్గాలు సామరస్యంగా వివాదాన్ని పరిష్కరించుకుని స్వేచ్ఛను కోరుకున్నాయి. అన్ని విషయాలపైనా ఒప్పందం కుదిరింది. విడాకులు మంజూరు చేస్తారని కోరుతున్నాం. ఇతర పెండింగ్ కేసులన్నింటినీ ఉపసంహరించుకుంటాం" అని కపిల్ సిబల్ ధర్మాసనానికి తెలిపారు.

    ఈ ప్రతిపాదనపై స్పందించిన న్యాయమూర్తులు, "చాలా మంచిది, ఒప్పంద నిబంధనల ప్రకారమే కేసును పరిష్కరిస్తున్నాం" అని పేర్కొంటూ విడాకుల డిక్రీ మంజూరు చేశారు.

    ఒక దశాబ్దానికి పైగా కోర్టు పోరాటం

    ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్‌లకు 1994 సెప్టెంబర్‌లో వివాహమైంది. అయితే వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వీరు చాలా కాలంగా విడివిడిగా నివసిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విడాకులు కోరుతూ ఒమర్ అబ్దుల్లా దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను 2016లో ఫ్యామిలీ కోర్టు తిరస్కరించింది. ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ కోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఆయన ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. 2023 డిసెంబర్ 12న ఢిల్లీ హైకోర్టు కూడా ఒమర్ పిటిషన్‌ను కొట్టివేస్తూ ఫ్యామిలీ కోర్టు తీర్పును సమర్థించింది. శారీరక లేదా మానసిక వేధింపులకు గురిచేశారనే ఆరోపణలకు సంబంధించి ఎలాంటి స్పష్టమైన ఆధారాలు చూపలేకపోయారని హైకోర్టు పేర్కొంది.

    అంతకుముందు, 2023 ఆగస్టులో ఢిల్లీ హైకోర్టు పాయల్‌కు నెలకు రూ.1.5 లక్షల మధ్యంతర జీవనభృతి చెల్లించాలని ఒమర్ అబ్దుల్లాను ఆదేశించింది. దాంతోపాటు లా చదువుతున్న వారి ఇద్దరు కుమారుల చదువుల కోసం ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.60,000 చొప్పున ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది.

    సుప్రీంకోర్టు చొరవతో ముగింపు

    ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పుపై ఒమర్ అబ్దుల్లా సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు. విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు, గతేడాది ఏప్రిల్‌లో కీలక సూచన చేసింది. ఇద్దరూ ఒకచోట కూర్చుని మాట్లాడుకుని, మధ్యవర్తిత్వం (Mediation) ద్వారా సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని ఆదేశించింది.

    న్యాయస్థానం ఇచ్చిన సలహాతో ఇరువర్గాలు చర్చలు జరిపి వివాదాలన్నింటికీ ముగింపు పలికాయి. శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు అధికారికంగా విడాకులు మంజూరు చేయడంతో ఈ సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటానికి తెరపడింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Omar Abdullah Divorce: ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్ వివాహ బంధానికి ముగింపు.. విడాకులు మంజూరు చేసిన సుప్రీంకోర్టు
    Home/News/Omar Abdullah Divorce: ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్ వివాహ బంధానికి ముగింపు.. విడాకులు మంజూరు చేసిన సుప్రీంకోర్టు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes