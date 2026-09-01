లిక్కర్ కంపెనీలోనూ ఉద్యోగాల కోత: భారత్లో సేల్స్ బాగున్నా వందలాది మందిపై వేటు
ఫ్రాన్స్కు చెందిన ప్రముఖ మద్యం తయారీ సంస్థ 'పేర్నో రికార్డ్' భారత విభాగంలో భారీ ఉద్యోగాల కోత విధిస్తోంది. భారత్లో అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, వ్యయ నియంత్రణ, సంస్థాగత పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా రెండేళ్లలో పలువురు సిబ్బందిని సాగనంపడం కార్పొరేట్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ లిక్కర్ దిగ్గజం 'పేర్నో రికార్డ్' (Pernod Ricard) భారత విభాగాన్ని ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రక్రియ కుదిపేస్తోంది. గత రెండేళ్ల కాలంలో కనీసం 200 మందికి పైగా ఉద్యోగులు సంస్థను వీడటంతో, భారత్లో కంపెనీ మొత్తం సిబ్బంది సంఖ్య 1,400కు పడిపోయింది. భారతదేశంలో వ్యాపార విక్రయాలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, లాభదాయకతను మరింత పెంచుకునేందుకు కంపెనీ సీనియర్ స్థాయి అధికారులపై వేటు వేస్తోంది.
2026లో ముమ్మరమైన ఉద్వాసనల ప్రక్రియ
2026 జనవరి నుంచి జులై మధ్య కాలంలోనే దాదాపు 50 మంది మధ్య, ఉన్నత స్థాయి అధికారులను కంపెనీ యాజమాన్యం విధుల్లోంచి తొలగించింది. ఆపరేషన్స్, మార్కెటింగ్, మానవ వనరుల విభాగం (హెచ్ఆర్), సప్లై చైన్ వంటి కీలక విభాగాల అధిపతులు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. 2026 డిసెంబర్ నుంచి 2027 మార్చి మధ్య మరో 20 నుంచి 30 మంది ఉద్యోగులు నిష్క్రమించే అవకాశముందని విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
గత ఏడాది డిసెంబర్లో ప్రముఖ విస్కీ బ్రాండ్ 'ఇంపీరియల్ బ్లూ'ను ₹4,150 కోట్లకు తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్కు విక్రయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమయంలో దాదాపు 100 మంది ఉద్యోగులు ఆ కంపెనీకి మారగా, వారితో సంబంధం లేకుండానే ఈ కొత్త తొలగింపులు జరుగుతున్నాయి. ఇక 2025లో రూ.14,000 మద్యం భత్యం క్లెయిమ్ల అవకతవకల (‘లిక్కర్గేట్’) కుంభకోణంలో మరో 50 మంది ఉద్యోగులు రాజీనామా చేయడమో లేదా ఉద్వాసనకు గురికావడమో జరిగింది.
పెర్నో రికార్డ్ కంపెనీ రాయల్ స్టాగ్, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్, 100 పైపర్స్ వంటి మాస్-మార్కెట్ లేబుల్స్తో పాటు, చివాస్ రీగల్, బ్యాలంటైన్స్, ది గ్లెన్లివెట్, జేమ్సన్ ఐరిష్ విస్కీ వంటి ప్రీమియం బ్రాండ్లను కూడా విక్రయిస్తుంది.
'పిఐపి' పేరుతో టాటా గుడ్ బై
ఉద్యోగుల పనితీరు క్షీణించిందనే సాకుతో కంపెనీ ఉన్నపళంగా విధుల్లోంచి తొలగిస్తోందని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలో ఎలాంటి ప్రతికూల అభిప్రాయాలు లేని సీనియర్లకు కూడా పనితీరు మెరుగుదల ప్రణాళికలు (PIP) అమలు చేసి, ఆపై బలవంతంగా రాజీనామాలు చేయిస్తున్నారు. 2026లో సుమారు 100 మంది ఉద్యోగులను పిఐపిలో పెట్టగా, అందులో 50 మంది ఇప్పటికే బయటకు వచ్చేశారు.
"నా సేవా కాలంలో ఎప్పుడూ ఎలాంటి విమర్శలూ రాలేదు. కంపెనీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా 2026లో ఎలాంటి పనితీరు సమీక్ష నిర్వహించకుండానే బోనస్లు నిలిపివేశారు" అని ఒక మాజీ ఉన్నతాధికారి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"పునర్నిర్మాణం పేరుతో నన్ను విధుల్లోంచి తొలగించారు. కానీ రికార్డుల్లో మాత్రం నేను ఎన్నో ఏళ్లుగా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచినట్లు స్పష్టంగా ఉంచారు" అని మరొక మాజీ అధికారి పేర్కొన్నారు. రిలీవింగ్ లెటర్లు, అనుభవ పత్రాలు ఇప్పించకపోతే భవిష్యత్తు నాశనమవుతుందనే భయంతో చాలామంది కంపెనీ ఇచ్చిన పరిహారం (సెవరెన్స్ ప్యాకేజీ) తీసుకుని బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. కొంతమంది బాధితులు న్యాయపోరాటానికి సిద్ధమవుతూ కంపెనీకి లీగల్ నోటీసులు కూడా పంపారు.
నాయకత్వ మార్పులు, కానూనీ చిక్కులు
గత మూడేళ్లుగా పేర్నో రికార్డ్ ఇండియా విభాగంలో నాయకత్వ మార్పులు వేగంగా జరిగాయి. 2019 నుంచి ఎండీగా ఉన్న తిబాల్ట్ కూనీ 2022లో మరణించగా, 2023 జనవరిలో బాధ్యతలు చేపట్టిన పాల్-రాబర్ట్ బౌహియర్ మూడు నెలలకే రాజీనామా చేశారు. ప్రస్తుతం 2023 జూన్ నుంచి జీన్ తౌబుల్ సీఈఓగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గత ఐదేళ్లలో మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్, కమర్షియల్ విభాగాల సీఐఓలు కంపెనీని వీడారు.
ఈ ఉద్వాసనలపై పేర్నో రికార్డ్ ఇండియా ప్రతినిధి స్పందిస్తూ, "మారుతున్న మార్కెట్ పోటీ తత్వాన్ని తట్టుకుని, వ్యాపార ప్రాధాన్యతలను నెరవేర్చడానికి మేము ఎప్పటికప్పుడు సంస్థాగత సమీక్షలు చేస్తుంటాం. ప్రతి నిర్ణయాన్ని చాలా ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకుంటున్నాం" అని వివరణ ఇచ్చారు.
భారత్లో బంపర్ సేల్స్.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో నిరాశ
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కంపెనీ విక్రయాలు మందగించినప్పటికీ, భారత మార్కెట్ మాత్రం పేర్నో రికార్డ్కు కామధేనువులా మారింది. సంస్థ ఆదాయంలో అమెరికాలో 14 శాతం, చైనాలో 19 శాతం క్షీణత నమోదు కాగా, భారత్లో మాత్రం 7 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. గ్రూప్ మొత్తం విక్రయాల్లో 13 శాతం వాటాతో భారత్ రెండో అతిపెద్ద మార్కెట్గా నిలిచింది. కంపెనీ నికర లాభం కూడా ఎఫ్వై24లో రూ.1,604 కోట్ల నుంచి ఎఫ్వై25 నాటికి రూ.1,754.5 కోట్లకు పెరిగింది.
"ప్రీమియం కేటగిరీల పట్ల వినియోగదారుల ఆసక్తి పెరగడం వల్ల భారత్లో మా ప్రదర్శన గణనీయంగా మెరుగుపడింది" అని పేర్నో రికార్డ్ చైర్మన్ అండ్ సీఈఓ అలెగ్జాండర్ రికార్డ్ గత వారం స్పష్టం చేశారు.
అయితే, 2022 నాటి ఢిల్లీ మద్యం విధానం కుంభకోణం కేసులో కంపెనీ విచారణను ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో ఢిల్లీ లాంటి కీలక మార్కెట్లో కంపెనీ లైసెన్స్ రద్దయింది. అంతేకాకుండా, కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) కూడా కంపెనీపై విచారణ వేగవంతం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More