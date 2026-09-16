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యూపీఐపై రూ.5 ఛార్జీకి వ్యతిరేకంగా పెట్రోల్ బంకుల భగ్గు: రూ.2,000 దాటితే ఓన్లీ క్యాష్‌

రూ.2,000 దాటిన యూపీఐ చెల్లింపులపై రూ. 5 మర్చంట్ ఛార్జీ విధించడాన్ని నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ బంకుల యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే తమ లాభాల మార్జిన్ తక్కువగా ఉన్నందున ఈ అదనపు భారాన్ని భరించలేమని, మినహాయింపు ఇవ్వకపోతే కేవలం నగదు చెల్లింపులనే స్వీకరిస్తామని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

Published on: Sep 16, 2026, 16:31:32 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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రూ. 2,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన యూపీఐ (UPI) డిజిటల్ చెల్లింపులపై రూ.5 ప్లాట్ మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) విధించడం పట్ల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్రోల్ బంకుల యజమానులు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు లాభాల మార్జిన్ చాలా తక్కువగా ఉన్నందున ఈ అదనపు భారాన్ని భరించడం సాధ్యం కాదని, ప్రభుత్వం మినహాయింపు ఇవ్వకపోతే రూ.2,000 దాటిన యూపీఐ చెల్లింపులను పూర్తిగా నిలిపివేసి, కేవలం నగదు (Cash) మాత్రమే స్వీకరిస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు.

యూపీఐపై రూ.5 ఛార్జీకి వ్యతిరేకంగా పెట్రోల్ బంకుల భగ్గు: రూ.2,000 దాటితే ఓన్లీ క్యాష్‌
యూపీఐపై రూ.5 ఛార్జీకి వ్యతిరేకంగా పెట్రోల్ బంకుల భగ్గు: రూ.2,000 దాటితే ఓన్లీ క్యాష్‌

లాభాల మార్జిన్‌పై పడుతున్న దెబ్బ

ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ముంబై, కర్ణాటక, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలకు చెందిన డీలర్లు ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లీటరు పెట్రోల్ లేదా డీజిల్‌పై తమకు దక్కేది కేవలం రూ.2.40 నుంచి రూ.3.40 వరకు మాత్రమేనని, దీనిని కూడా ప్రభుత్వం, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) నిర్ణయిస్తాయని చెబుతున్నారు.

"ఇంధన విక్రేతలకు ఈ రుసుము నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వకపోతే, రూ.2,000 పైబడిన యూపీఐ చెల్లింపులను స్వీకరించడం నిలిపివేయక తప్పదు" అని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా పెట్రోలియం ట్రేడర్స్ (FAIPT) ప్రతినిధి మోంటీ సెహగల్ స్పష్టం చేశారు.

ప్రభుత్వానికి, ఆయిల్ కంపెనీలకు లేఖలు

పెట్రోల్ బంకులను సాధారణ చిల్లర వర్తకులతో పోల్చలేమని అఖిల కర్ణాటక ఫెడరేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ట్రేడర్స్ (AKFPT) కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ కంపెనీలకు లేఖ రాసింది. ఇంధన విక్రయ ధరలను కంపెనీలే నిర్ణయిస్తాయని, డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యయం పెరిగిందనే కారణంతో డీలర్లు సొంతంగా పెట్రోల్ ధరలను పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉండదని లేఖలో వివరించింది.

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యూపీఐ డేటాను పరిశీలిస్తే, ప్రతిరోజూ బంకుల్లో రూ.1,573 కోట్ల విలువైన 2.39 కోట్ల యూపీఐ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయని ఎంపవరింగ్ పెట్రోలియం డీలర్స్ ఫౌండేషన్ (EPDF) సభ్యుడు హేమంత్ సిరోహి వెల్లడించారు. ఇందులో దాదాపు 20 శాతం లావాదేవీలు రూ.2,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంతో సాగుతున్నాయి. దీనివల్ల ప్రతి బంకుపై రోజుకు రూ. 230 నుంచి రూ. 250 వరకు అదనపు భారం పడుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అటు ఆల్ ఇండియా పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్ (AIPDA) సెప్టెంబర్ 16న ప్రభుత్వానికి లేఖ రాస్తూ రూ. 2,000 దాటిన యూపీఐ లావాదేవీలపై ఎండీఆర్ నుంచి పూర్తి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరింది. ఇంధన కొనుగోళ్లు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయని, అందువల్ల రూ.2,000 కంటే ఎక్కువ చెల్లింపులు సర్వసాధారణమని పేర్కొంది.

ఎన్‌పీసీఐ వివరణ ఏంటి?

2026 ఏప్రిల్ నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 1,03,023 పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయి. వీటిలో 90 శాతానికి పైగా ఇండియన్ ఆయిల్ (IOC), భారత్ పెట్రోలియం (BPCL), హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం (HPCL) నడుపుతున్నాయి. మిగిలిన వాటిని జియో-బీపీ, నయారా, షెల్ వంటి ప్రైవేట్ సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

అయితే ఈ వ్యవహారంపై నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్‌పీసీఐ) స్పందిస్తూ.. పెట్రోల్ బంకులకు వర్తించే రూ.5 ఫ్లాట్ రుసుము ఎంతో రాయితీతో కూడుకున్నదని తెలిపింది. పెద్ద మొత్తంలో ఇంధనం నింపుకునేటప్పుడు బంకు యజమానులకు అధిక ప్రాసెసింగ్ చార్జీల భారం పడకుండా ఇది కాపాడుతుందని వివరించింది. రూ.2,000 లోపు చేసే చెల్లింపులపై సున్నా శాతం ఎండీఆర్ కొనసాగుతుందని పేర్కొంది.

ఈ నిర్ణయం డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థ విస్తరణపై ప్రభావం చూపుతుందని పరిశ్రమ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

"మర్చంట్ చార్జీలను వ్యాపారులే భరించాలని నిబంధన ఉన్నప్పటికీ, అమలు సరిగ్గా లేకపోతే వ్యాపారులు ఈ భారాన్ని వినియోగదారులపైకి నెట్టే ప్రమాదం ఉంది. ఇది డిజిటల్ చెల్లింపులపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుంది" అని బీమాపే సీఈఓ హనుత్ మెహతా అభిప్రాయపడ్డారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/యూపీఐపై రూ.5 ఛార్జీకి వ్యతిరేకంగా పెట్రోల్ బంకుల భగ్గు: రూ.2,000 దాటితే ఓన్లీ క్యాష్‌
Home/News/యూపీఐపై రూ.5 ఛార్జీకి వ్యతిరేకంగా పెట్రోల్ బంకుల భగ్గు: రూ.2,000 దాటితే ఓన్లీ క్యాష్‌
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