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ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ పెన్షన్ యాత్ర ప్రారంభం: అర్హతలు, పెట్టుబడి వివరాలివే

పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ) ఎన్‌పీఎస్ దివాస్ 2026 సందర్భంగా 'ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ పెన్షన్ యాత్ర'ను ప్రారంభించింది. అక్టోబర్ 1 నుంచి 16 వరకు నాలుగు ప్రధాన నగరాల్లో ఈ చైతన్య యాత్ర సాగనుంది.

Published on: Oct 1, 2026, 18:10:04 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అసంఘటిత రంగానికి చెందిన ప్రజల్లో రిటైర్మెంట్ పొదుపుపై అవగాహన పెంచేందుకు పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ) కీలక అడుగు వేసింది. 'ఎన్‌‌పీఎస్ దివాస్ 2026' సందర్భంగా అక్టోబర్ 1 నుంచి 16 వరకు 'ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ పెన్షన్ యాత్ర'ను నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ యాత్ర ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, కోల్‌కతా నగరాల్లో సాగనుంది.

ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ పెన్షన్ యాత్ర ప్రారంభం: అర్హతలు, పెట్టుబడి వివరాలివే
ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ పెన్షన్ యాత్ర ప్రారంభం: అర్హతలు, పెట్టుబడి వివరాలివే

ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి సురక్షిత భవిష్యత్తు కోసం పెన్షన్ పొదుపు ఎంతో అవసరమని పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టం చేసింది. నేడు ఎన్‌పీఎస్‌లో క్రమం తప్పకుండా చేసే చిన్న మొత్తాల పొదుపే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రతకు బలమైన పునాదిగా మారుతుందని పేర్కొంది.

అసలు 'ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్' అంటే ఏమిటి?

నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్‌పీఎస్)లోని 'ఆల్ సిటిజన్ మోడల్', 'మల్టిపుల్ స్కీమ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్' కింద అసంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం 2026 మే 6న పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. సాధారణ ఎన్‌పీఎస్‌లో ఈక్విటీ, బాండ్లు వంటి విభాగాల్లో పెట్టుబడులను కేటాయించడం (Asset Allocation) సామాన్యులకు కాస్త క్లిష్టంగా ఉంటుంది. అయితే ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్‌లో దరఖాస్తుదారులు ఎలాంటి క్లిష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోనవసరం లేదు. ఇది ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకాల తరహాలోనే ముందస్తుగా నిర్దేశించిన (Predefined) సులువైన పెట్టుబడి నమూనాను అనుసరిస్తుంది.

ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?

ఈ పథకాన్ని ప్రధానంగా అసంఘటిత రంగానికి చెందిన దినసరి కూలీలు, చిన్న వ్యాపారులు, గిగ్ వర్కర్లు, డెలివరీ బాయ్స్, రైతులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించినప్పటికీ, అర్హత కలిగిన భారతీయ పౌరులందరూ ఇందులో చేరవచ్చు. 18 ఏళ్ల నుంచి 85 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న వారు దీనికి అర్హులు. గుర్తింపు పొందిన పాయింట్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ (PoP) కేంద్రాల ద్వారా లేదా అధికారిక ఆన్‌లైన్ వేదికల ద్వారా ఈ ఖాతాను తెరవవచ్చు.

పెట్టుబడి, విత్‌డ్రా నిబంధనలు ఇవే..

ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ ఖాతాను కేవలం రూ.250 ప్రారంభ జమతో ప్రారంభించవచ్చు. ఆ తర్వాత కనీసం రూ.10 నుంచి ఎంతైనా పొదుపు చేసే వెసులుబాటు ఉంది. ఏడాదికి ఇంత మొత్తంలో ఖచ్చితంగా పొదుపు చేయాలనే నిర్బంధం లేదు.

చందాదారులు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకసారి తమ పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్‌ను, గరిష్టంగా నాలుగు సార్లు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆప్షన్‌‌ను మార్చుకోవచ్చు. 60 ఏళ్ల వయస్సు రాకముందు గరిష్టంగా నాలుగు సార్లు, తమ సొంత డిపాజిట్లలో 25 శాతం వరకు విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. 60 ఏళ్ల తర్వాత విత్‌డ్రాల సంఖ్యపై పరిమితి ఉండదు, కానీ రెండు విత్‌డ్రాల మధ్య కనీసం మూడేళ్ల వ్యవధి ఉండాలి.

15 ఏళ్ల చందా లేదా 60 ఏళ్ల వయస్సు పూర్తి కాగానే ఖాతా నుంచి తప్పుకోవచ్చు (Exit). ఖాతాలోని మొత్తం కార్పస్ నిధిలో 80 శాతం వరకు నిధులను ఒకేసారి (Lump sum) విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తారు. కనీసం 20 శాతం మొత్తంతో నెలనెలా పెన్షన్ ఇచ్చే యాన్యుటీ పథకాన్ని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయపు పన్ను చట్టం పరిధిలో వర్తించే పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాలు కూడా ఈ పథకానికి లభిస్తాయి.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ పెన్షన్ యాత్ర ప్రారంభం: అర్హతలు, పెట్టుబడి వివరాలివే
Home/News/ఎన్‌పీఎస్ సంచయ్ పెన్షన్ యాత్ర ప్రారంభం: అర్హతలు, పెట్టుబడి వివరాలివే
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