ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఫిజిక్స్వాలా డిజిటల్ యూనివర్సిటీ: 2027 జులైలో తొలి సెషన్?
పంజాబ్లోని పాటియాలాలో ఫిజిక్స్వాలా డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమమైంది. 2027 జులైలో అడ్మిషన్లు, తరగతులు ప్రారంభించే యోచనతో 16కు పైగా ఆన్లైన్, డిస్టెన్స్ కోర్సులను సంస్థ ప్రతిపాదించింది.
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో నడిచే విద్యా వేదికలు, ఆన్లైన్ తరగతుల వైపు విద్యార్థుల మొగ్గు పెరుగుతున్న వేళ, ప్రముఖ ఎడ్టెక్ సంస్థ ఫిజిక్స్వాలా (పీడబ్ల్యూ) ఉన్నత విద్య రంగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. పంజాబ్లోని పాటియాలాలో డిజిటల్ యూనివర్సిటీని నెలకొల్పుతోంది. 2027 జులై నాటికి ప్రవేశాలు, తరగతులు ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అలఖ్ పాండే స్థాపించిన ఫిజిక్స్వాలా ఇప్పటివరకు పాఠశాల విద్య, పోటీ పరీక్షల శిక్షణకే పరిమితమైంది. ఇప్పుడు అధికారిక డిగ్రీ, పీజీ, వృత్తిపరమైన కోర్సులతో ఉన్నత విద్యలోకి విస్తరిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన 'ఫిజిక్స్వాలా డిజిటల్ యూనివర్సిటీ, పాటియాలా చట్టం, 2026'ను పంజాబ్ ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసింది.
16కు పైగా కోర్సులు.. ఐదు స్కూళ్లు
ది ఎకనామిక్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం, 2027 జులైలో తొలి విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభించి, అదే నెలలో అడ్మిషన్లు చేపట్టాలని సంస్థ భావిస్తోంది. యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ (యూజీసీ) గుర్తింపు, ఇతర నియంత్రణ సంస్థల అనుమతులకు లోబడి 16కు పైగా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, డిప్లొమా, సర్టిఫికెట్ కోర్సులను అందించడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.
ఈ విశ్వవిద్యాలయం తన విద్యా కార్యక్రమాలను ఐదు స్కూళ్ల కింద నిర్వహించాలని యోచిస్తోంది. బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్, జర్నలిజం అండ్ మీడియా కమ్యూనికేషన్, స్కిల్స్ అండ్ వొకేషనల్ స్టడీస్ విభాగాల్లో కోర్సులు ఉంటాయి.
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సమర్పించిన ఇన్వెస్టర్ ప్రెజెంటేషన్ ప్రకారం, బీసీఏ, బీబీఏ, బీకాం, బీఏ, ఎంకాం, ఎంసీఏ, ఎంబీఏ డిగ్రీ కోర్సులను ప్రతిపాదించారు. వీటితో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ కోర్సులూ ఉంటాయి. బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఏఐతో డిజిటల్ మార్కెటింగ్, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ రంగాల్లో కెరీర్ సర్టిఫికేషన్లు అందుబాటులోకి తేనున్నారు.
పోటీ పరీక్షల కోచింగ్తో డిగ్రీలు
డిగ్రీ చదువుతూనే పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేలా ప్రత్యేక కోర్సులను రూపొందించారు. బీకాంతో పాటు చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ (సీఏ) శిక్షణ, బీఏతో పాటు యూపీఎస్సీ పరీక్షల సన్నద్ధతను ఇందులో చేర్చారు. క్యాట్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థుల కోసం ఎంబీఏ కోర్సును తీర్చిదిద్దారు. నైపుణ్య డిప్లొమాల్లో అప్రెంటిస్షిప్ అవకాశాలూ కల్పిస్తారు.
బోధన, మూల్యాంకనం, విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం, విద్యా సహాయంలో ఏఐ ఆధారిత అభ్యాస విధానాన్ని సంస్థ అమలు చేస్తుంది. లైవ్ ఆన్లైన్ తరగతులు, ఫ్యాకల్టీ మెంటార్షిప్, అంతర్జాతీయ అధ్యాపకులతో ముఖాముఖి సెషన్లు ఉంటాయి. చిన్న పట్టణాలు, మారుమూల ప్రాంతాల విద్యార్థులకూ చేరువయ్యేలా మొబైల్-ఫస్ట్ విధానం, తక్కువ ఇంటర్నెట్ వేగంతో పనిచేసే డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు, పరిశ్రమల నిపుణులను విద్యా వ్యవస్థలోకి తీసుకురావాలని సంస్థ భావిస్తోంది.
స్వయం సమృద్ధి విశ్వవిద్యాలయం.. అలఖ్ పాండే మాటలు
ఫిజిక్స్వాలా పూర్తి యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థ నెక్స్ట్సీడ్ ఫౌండేషన్ ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తుంది. ఇది స్వయం సమృద్ధి (సెల్ఫ్-ఫైనాన్స్డ్) యూనివర్సిటీగా పనిచేస్తుంది.
"పుట్టినప్పటి నుంచి సరసమైన ధరల్లో నాణ్యమైన విద్యను దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు చేరవేయడం, ప్రాంతం లేదా ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించడంపైనే పీడబ్ల్యూ దృష్టి పెట్టింది. డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఈ దార్శనికతను ఉన్నత విద్యలోకి తీసుకెళ్తాం. మంచి ఉపాధ్యాయులు, సరైన మార్గదర్శకత్వం, బలమైన కెరీర్కు తీర్చిదిద్దే అభ్యాస అవకాశాలు విద్యార్థులకు అందాలన్నది మా కోరిక," అని విడుదల చేసిన ప్రకటనలో అలఖ్ పాండే పేర్కొన్నారు.
పంజాబ్ ప్రైవేట్ డిజిటల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీస్ పాలసీ, 2026 కింద ఈ సంస్థ ఏర్పాటైంది. ఆన్లైన్, ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్కు సంబంధించిన యూజీసీ నిబంధనలను పాటించాలి. ఆన్లైన్, డిస్టెన్స్ కోర్సుల ద్వారా క్రెడిట్ మొబిలిటీ, మైక్రో-క్రెడెన్షియల్స్ సౌకర్యంతో పాటు విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి స్వతంత్ర అంబుడ్స్మన్ వ్యవస్థ కూడా ఈ విధానంలో ఉంటుంది.