Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఫిజిక్స్‌వాలా షేర్లలో కుదుపు: కేవలం ఐదు రోజుల్లో 21 శాతం పతనం

    కేవలం ఐదు రోజుల్లో ఫిజిక్స్‌వాలా (Physicswallah) మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 10,000 కోట్లకు పైగా పతనమైంది. నాలుగు రోజులుగా ఈ షేర్లు నష్టాల్లోనే ట్రేడవుతున్నాయి. లిస్టింగ్ తర్వాత వచ్చిన భారీ లాభాల నుంచి ఈ స్టాక్ ఏకంగా 21% పడిపోయింది. ఇన్వెస్టర్లు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Nov 24, 2025 4:03 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ (ఎడ్‌టెక్) రంగంలో వేగంగా దూసుకుపోతున్న ఫిజిక్స్‌వాలా షేర్‌హోల్డర్ల అదృష్టం వారం రోజుల్లోనే తలకిందులైంది. అంచనాలకు మించి, ఈ స్టాక్ ఇష్యూ ధర కంటే 31% ప్రీమియంతో రూ. 143.10 వద్ద లిస్ట్ అయింది. అంతేకాదు, అనతికాలంలోనే రూ. 162.05 వద్ద తన అత్యధిక గరిష్ఠ స్థాయిని కూడా తాకింది. అయితే, నేటి పరిస్థితి చూస్తే (నవంబర్ 24), ఆ గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి స్టాక్ ఇప్పటికే 21.5% పడిపోయింది. కొత్తగా లిస్ట్ అయిన ఈ స్టాక్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే విషయంలో ఇన్వెస్టర్లు తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నారనడానికి ఈ పతనమే నిదర్శనం.

    ఫిజిక్స్‌వాలా షేర్లలో కుదుపు: కేవలం ఐదు రోజుల్లో 21 శాతం పతనం
    ఫిజిక్స్‌వాలా షేర్లలో కుదుపు: కేవలం ఐదు రోజుల్లో 21 శాతం పతనం

    నాలుగు రోజుల్లో 10,000 కోట్ల విలువ ఆవిరి

    ఫిజిక్స్‌వాలా షేర్లు వరుసగా నాలుగో రోజు పతనం కావడంతో, కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (మార్కెట్ విలువ) కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే రూ. 10,000 కోట్లకు పైగా కరిగిపోయింది. సోమవారం రోజున ఈ ఎడ్‌టెక్ స్టాక్ దాదాపు 6% నష్టపోయి, రూ. 127 వద్ద రోజు కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఇంతటి భారీ పతనం ఉన్నప్పటికీ, ఈ స్టాక్ ఇప్పటికీ తన ఇష్యూ ధర అయిన రూ. 109 కంటే పైన ట్రేడవుతోంది. దీని అర్థం, ఐపీఓ (IPO)లో షేర్లు పొందిన ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పటికీ 16.5% లాభాల్లోనే ఉన్నారని గమనించాలి.

    పతనానికి కారణం ఏంటి? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

    కంపెనీ తన ఆఫ్‌లైన్ సెంటర్లను పెంచుకుంటూ, హైబ్రిడ్ ఆఫరింగ్స్‌ను విస్తరిస్తూ, లెర్నింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను బలోపేతం చేస్తూ ఆపరేషన్ల పరంగా దూసుకుపోతున్నప్పటికీ, లాభదాయకత (Profitability) విషయంలో మాత్రం ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉంది. త్రైమాసిక ఆదాయాలు కూడా అస్థిరంగా (Volatile) ఉన్నాయి. INVAsset PMS బిజినెస్ హెడ్ హర్షల్ దసాని మాట్లాడుతూ... "లాభదాయకత తక్కువగా ఉండి, త్రైమాసిక ఫలితాలు స్థిరంగా లేకపోవడం సహజంగానే మార్కెట్ ఊగిసలాటను మరింత పెంచుతుంది" అని తెలిపారు. ఐపీఓకు కూడా కేవలం 1.8 రెట్లు మాత్రమే సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభించింది. లిస్టింగ్ రోజున వచ్చిన ఊపు తగ్గిన తర్వాత, ధరల విషయంలో ఎటువంటి తప్పులు జరిగినా తట్టుకునేంత మార్జిన్ లేదని దీని ద్వారా ముందే అర్థమైందని దసాని అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఈ 'డిప్'ను ఎలా పరిగణించాలి? కొత్త ఇన్వెస్టర్లకు సలహా ఏమిటి?

    స్టాక్ తన గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి బాగా పడిపోయిన నేపథ్యంలో, కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారు, ఇప్పటికే ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు ఎలా వ్యవహరించాలనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.

    ఇప్పటికే ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకు: ప్రస్తుత పతనం అనేది... స్టాక్ లిస్ట్ అయిన కొత్తలో కనిపించిన ఉత్సాహం చల్లారడం లాంటిదే కానీ, నిర్మాణాత్మకమైన లోపం (Structural Red Flag) కాదనిపిస్తోందని దసాని చెప్పారు. అయితే, "సెంటర్-స్థాయి ఆర్థిక లాభాలు, విద్యార్థుల నిలుపుదల (Student Retention), ప్రతి అడ్మిషన్‌పై ఆదాయం, కంపెనీ వేగవంతమైన విస్తరణను స్థిరమైన ఆపరేటింగ్ లాభాలుగా మార్చగలుగుతుందా అనే అంశాలు కీలకమైనవి. వీటిని తప్పక గమనించాలి" అని ఆయన సూచించారు.

    కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి: దిద్దుబాటు (Correction) జరిగినప్పటికీ, స్టాక్ ఇప్పటికీ తన ఐపీఓ ధర కంటే చాలా ఎక్కువగానే ట్రేడవుతోంది. కొత్తగా లిస్ట్ అయిన వినియోగదారు-టెక్ (Consumer-Tech) కంపెనీలకు ఉండే సాధారణ రిస్క్‌లు దీనికీ ఉంటాయి. కాబట్టి, కొత్త ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా లేదా విడతల వారీగా (Staggered) పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని దసాని అభిప్రాయపడ్డారు. "రాబోయే 'లాక్-ఇన్' గడువు ముగింపులు, అలాగే సంస్థాగత పెట్టుబడుల (Institutional Flows) ప్రవాహం కూడా స్వల్పకాలిక ఒడిదుడుకులను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఫిజిక్స్‌వాలా రాబోయే త్రైమాసికాల్లో స్థిరమైన లాభదాయకత, నగదు ప్రవాహాన్ని అందిస్తే, ఈ ధరల సర్దుబాటు ఆరోగ్యకరమైన పునాదిని ఏర్పరచవచ్చు; లేకపోతే, స్టాక్ మరింతగా దాని ప్రాథమిక విలువ వైపు మళ్లవచ్చు" అని ఆయన ముగించారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారవచ్చు కాబట్టి, ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధృవీకరించబడిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)

    News/News/ఫిజిక్స్‌వాలా షేర్లలో కుదుపు: కేవలం ఐదు రోజుల్లో 21 శాతం పతనం
    News/News/ఫిజిక్స్‌వాలా షేర్లలో కుదుపు: కేవలం ఐదు రోజుల్లో 21 శాతం పతనం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes