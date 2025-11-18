ఎడ్టెక్ రంగంలో లీడింగ్ సంస్థ ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓకు బంపర్ లిస్టింగ్ లభించింది! మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ ఐపీఓ షేర్లు భారీ లాభాలతో లిస్ట్ అయ్యాయి. అప్పర్ ప్రైజ్ బ్యాండ్ రూ. 109తో పోల్చితే ఫిజిక్స్ వాలా షేర్లు బీఎస్ఈలో రూ. 145 వద్ద 33శాతం లాభాలతో లిస్ట్ అయ్యాయి. అదే సమయంలో ఎన్ఎస్ఈలో రూ. 143.10 వద్ద 31.28శాతంతో ఓపెన్ అయ్యాయి.
ఫిజిక్స్వాలా షేరు- కొనాలా? అమ్మేయాలా?
అనేక మంది స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణలు.. ఈ ఫిజిక్స్వాలా షేర్లను లాంగ్ టర్మ్ వ్యూతో చూస్తున్నారు. ఇది షార్ట్-టర్మ్ రిటర్నుల కోసం కాదని చెబుతున్నారు.
“”భారత ఎడ్టెక్ రంగంలో ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ ఒక కీలక ఘట్టం! ఇది వ్యవస్థల స్థాయిలో డిజిటల వైరాలిటీకి చిహ్నం. ఈ కంపెనీ ఆదాయం ఎఫ్వై23లోని రూ. 772 కోట్ల నుంచి ఎఫ్వై25లో రూ. 3వేల కోట్లకు చేరింది. అంటే ఇందులో టాప్లైమ్ మూమెంటమ్, బ్రాండ్ వాల్యూ బలంగా ఉన్నట్టు. కానీ లాభాలు మాత్రం ఇప్పట్లో కనిపించేలా లేవు! నెగిటివ్ ఆదాయంతో పాటు అధిక వాల్యూయేషన్ కారణంగా ఈ ఐపీఓని షార్ట్ టర్మ్ రిటర్నులుగా కాకుండా, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చూడాలి," అని ఐఎన్వీఅసెట్ పీఎంఎస్ బిజినెస్ హెడ్ భవిక్ జోషి తెలిపారు.
“దేశంలో విద్యను మార్చుతున్నాము”
“ఐపీఓగా రావడం మంచి ఆర్థిక మైలురాయి. కానీ ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. గతంలో పిల్లలు విద్య కోసం చాలా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేది. భారతీయులను ఎడ్యుకేట్ చేసే మిషన్లో ఉన్నాము. దేశంలో విద్యా విధానాన్ని మార్చేందుకు ఫిజిక్స్వాలా కృషి చేస్తోంది,” అని ఎడ్టెక్ సంస్థ కోఫౌండర్ అలఖ్ పాండే తెలిపారు.
ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ వివరాలు..
పీఓ ముఖ్య తేదీలు, లిస్టింగ్ వివరాలు-
ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభం- నవంబర్ 11
ఐపీఓ ముగింపు- నవంబర్ 13
అలాట్మెంట్ తేదీ- నవంబర్ 14
ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ లిస్టింగ్ తేదీ- నవంబర్ 18
ఐపీఓ ధర- నిధుల సమీకరణ..
ఐపీఓ ప్రైజ్ బ్యాండ్: ఈ ఐపీఓకు ధరల పట్టీ ఒక్కో షేరుకు రూ. 103 నుంచి రూ. 109గా నిర్ణయించారు.
నిధుల సమీకరణ: బుక్-బిల్డ్ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ మొత్తం రూ. 3,480.71 కోట్లు సేకరించింది.
ఈ ఇష్యూలో రూ. 3,100.71 కోట్ల విలువైన 28.45 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్ల ఫ్రెష్ ఇష్యూ కాగా రూ. 380 కోట్ల విలువైన 3.49 కోట్ల షేర్ల ఆఫర్-ఫర్-సేల్గా ఉన్నాయి.
సబ్స్క్రిప్షన్ స్టేటస్ వివరాలు..
ఎన్ఎస్ఈ డేటా ప్రకారం.. ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ మొత్తం 1.81 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యింది. వివిధ విభాగాలలో సబ్స్క్రిప్షన్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
రిటైల్ ఇండివిడ్యువల్ ఇన్వెస్టర్స్ విభాగంలో: 1.06 రెట్లు బుక్ అయ్యింది.
నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ విభాగంలో: 48% సబ్స్క్రైబ్ అయ్యింది.
క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ విభాగంలో: అత్యధికంగా 2.70 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ లభించింది.
ఈ ఐపీఓకు కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ కో. లిమిటెడ్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరించింది. ఎంయూఎఫ్జీ ఇంటైమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రిజిస్ట్రార్గా ఉంది.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
