Tata Aeris : టాటా ఏరిస్ కాంపాక్ట్ సెడాన్ కొనాలా? వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఇదే..
Tata Aeris price : కొత్త టాటా ఏరిస్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! టాటా ఏరిస్ వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, వాటి ఫీచర్లు సహా వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఏదో ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
టాటా మోటార్స్ తమ పాపులర్ టిగోర్ స్థానంలో సరికొత్త డిజైన్, అధునాతన సాంకేతికతతో 'టాటా ఏరిస్' కాంపాక్ట్ సెడాన్ను ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే రూ. 5.29 లక్షల నుండి ప్రారంభమై రూ. 9.74 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరల శ్రేణిలో లభిస్తున్న ఈ కారు మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న మారుతీ సుజుకీ డిజైర్, హోండా అమేజ్, హ్యుందాయ్ ఆరాలకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. మరి పెట్రోల్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లతో వచ్చిన ఈ టాటా ఏరిస్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఇందులోని వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు, వాటి ధరలు, వాల్యూ ఫర్ మనీ మోడల్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
టాటా ఏరిస్ ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు..
టాటా ఏరిస్లో నమ్మకమైన 1.2-లీటర్ 3-సిలిండర్ రెవోట్రాన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు.
పెట్రోల్ వర్షన్: ఇది 86 బీహెచ్పీ పవర్, 113 ఎన్ఎం టాక్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
సీఎన్జీ వర్షన్: ఇది 75 బీహెచ్పీ పవర్, 96.5 ఎన్ఎం టాక్ను అందిస్తుంది.
ఈ రెండు ఇంధన మోడళ్లలోనూ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో పాటు 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బూట్ స్పేస్ కోల్పోకుండా టాటా పేటెంట్ ట్విన్-సిలిండర్ సాంకేతికతను ఇందులో ఉపయోగించారు.
|టాటా ఏరిస్- వేరియంట్ల వారీగా ధరలు, ఇంజిన్, ఫీచర్లు
|వేరియంట్లు
|స్మార్ట్
|ప్యూర్
|ప్యూర్+
|క్రియేటివ్
|అకంప్లీష్డ్
|ఎక్స్షోరూం ధర
|రూ. 5.29 లక్షలు - రూ. 6.29 లక్షలు
|రూ. 6.14 లక్షలు - రూ. 7.69 లక్షలు
|రూ. 6.74 లక్షలు - రూ. 8.29 లక్షలు
|రూ. 7.49 లక్షలు - రూ. 9.04 లక్షలు
|రూ. 8.19 లక్షలు - రూ. 9.74 లక్షలు
|ఇంజిన్- ట్రాన్స్మిషన్
|ఫీచర్లు
స్మార్ట్తో పాటు
ప్యూర్తో పాటు
ప్యూర్+ తో పాటు
క్రియేటివ్తో పాటు
టాటా ఏరిస్- ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్..
చెల్లించే ధరకు, పొందే ఫీచర్లను బట్టి చూస్తే టాటా ఏరిస్ క్రియేటివ్ వేరియంట్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. టాప్ వేరియంట్ అకంప్లిష్డ్తో పోలిస్తే తక్కువ ధరకే 10.25-ఇంచుల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, అలాయ్ వీల్స్, కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తాయి. మరోవైపు, నగర ప్రయాణాల్లో ట్రాఫిక్ నివారణకు, తక్కువ రన్నింగ్ కాస్ట్కు సీఎన్జీ ఆటోమేటిక్ కాంబినేషన్ అత్యుత్తమ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
మరి మీరు ఈ టాటా ఏరిస్ కాంపాక్ట్ సెడాన్ని కొంటున్నారా?
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More