    పీఎం-కిసాన్ 21వ విడత విడుదల, రూ. 2,000 జమ అయ్యాయో లేదో ఇలా చెక్ చేయండి

    పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కింద 21వ విడత 2,000 నిధులు ఈరోజు నవంబర్ 19న విడుదలయ్యాయి. మొత్తం 9 కోట్ల మంది రైతులకు 18,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మొత్తం అందించారు. పథకం వివరాలు, అర్హత ప్రమాణాలు, మీ ఖాతాలో డబ్బు జమ అయ్యిందో లేదో ఆన్‌లైన్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

    Updated on: Nov 19, 2025 5:01 PM IST
    By HT Telugu Desk
    రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. దేశవ్యాప్తంగా అన్నదాతలు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పీఎం-కిసాన్ యోజన (PM-KISAN Yojana) 21వ విడత నిధులను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు, నవంబర్ 19న విడుదల చేశారు. ఈ పథకం కింద 9 కోట్ల మంది రైతు లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి 18,000 కోట్లకు పైగా నిధులు జమ అయ్యాయి.

    పీఎం-కిసాన్ 21వ విడత విడుదల, రూ. 2,000 జమ అయ్యాయో లేదో ఇలా చెక్ చేయండి (DPR PMO Handout via PTI Photo)
    పీఎం-కిసాన్ 21వ విడత విడుదల, రూ. 2,000 జమ అయ్యాయో లేదో ఇలా చెక్ చేయండి (DPR PMO Handout via PTI Photo)

    ప్రతి రైతు కుటుంబానికి నేరుగా 2,000 చొప్పున ఈ విడత మొత్తం జమ అయింది. ఈ సొమ్ము మీ ఖాతాలో పడిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి, మీరు ఈ పథకానికి అర్హులా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    పీఎం-కిసాన్ పథకం ముఖ్యాంశాలు

    ప్రారంభం: 2019 ఫిబ్రవరి 24న ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది.

    ఆర్థిక సహాయం: ఈ పథకం కింద అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి మొత్తం 6,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు.

    విడతలు:6,000ను మూడు సమాన విడతల్లో (ప్రతి విడత 2,000 చొప్పున) నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తారు.

    మొత్తం నిధులు: కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, గత 20 విడతల్లో దేశవ్యాప్తంగా 11 కోట్ల మంది రైతు కుటుంబాలకు 3.70 లక్షల కోట్ల కంటే ఎక్కువ నిధులు పంపిణీ చేశారు. ఈ నిధులు వ్యవసాయ పెట్టుబడులతో పాటు విద్య, వైద్యం వంటి ఇతర ఖర్చులకు కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి.

    విడుదల స్థలం: 21వ విడత నిధులను తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో జరిగిన అధికారిక కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశారు.

    పీఎం-కిసాన్ పథకానికి అర్హత ఎలా?

    మీరు పీఎం-కిసాన్ లబ్ధిదారులై ఉండాలంటే, ఈ కింది నిబంధనలను పాటించాలి.

    భూమి వివరాలు: రైతులు తమ భూమి వివరాలను తప్పనిసరిగా పథకం పోర్టల్‌లో నమోదు (Seeding) చేసి ఉండాలి.

    ఆధార్ లింక్: మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు ఆధార్‌ను లింక్ చేసి ఉండాలి.

    ఈ-కేవైసీ (e-KYC): ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేసి ఉండాలి.

    అర్హతగల రైతులను గుర్తించడానికి, వారి వివరాలను ధృవీకరించడానికి ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు గ్రామ స్థాయిలో ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.

    మీకు 2,000 విడత జమ అయ్యిందో లేదో ఎలా చెక్ చేయాలి?

    మీకు పీఎం-కిసాన్ 21వ విడత సొమ్ము 2,000 వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మూడు సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి:

    1. అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా

    • ముందుగా, పీఎం-కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ pmkisan.gov.in ను ఓపెన్ చేయండి.
    • హోమ్‌పేజీలో కనిపించే 'నో యువర్ స్టేటస్' (Know Your Status) లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • అనంతరం, మీ ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ లేదా పీఎం-కిసాన్ ఐడీ వంటి వివరాలను ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది.
    • వివరాలను నమోదు చేసి, క్యాప్చా కోడ్‌ను పూరించండి.
    • 'గెట్ స్టేటస్' (Get Status) పై క్లిక్ చేయండి.
    • ఇప్పుడు మీరు మీ లబ్ధి స్థితి (Beneficiary Status), 21వ విడత జమ అయ్యిందా లేదా, డబ్బు క్రెడిట్ అయిన తేదీ, సమయం వంటి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

    2. పీఎం-కిసాన్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా

    • ప్లే స్టోర్ నుంచి పీఎం-కిసాన్ అధికారిక మొబైల్ యాప్ ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి.
    • యాప్‌ను ఓపెన్ చేసి, 'బెనిఫిషియరీ స్టేటస్' పై క్లిక్ చేయండి.
    • మీ మొబైల్ లేదా ఆధార్ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి.
    • మీ లబ్ధి స్థితి, 21వ విడత జమ వివరాలు, అలాగే అంతకుముందు వచ్చిన విడతల వివరాలు యాప్‌లో కనిపిస్తాయి.

    3. బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా

    పీఎం-కిసాన్ డబ్బు నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. కాబట్టి, ఈ కింది పద్ధతుల ద్వారా కూడా మీరు స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు:

    • మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో SMS లేదా ఇమెయిల్ అప్‌డేట్‌లను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. డబ్బు జమ కాగానే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది.
    • మీ స్థానిక బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌ను సందర్శించి, పాస్‌బుక్‌ను అప్‌డేట్ చేయించుకోవచ్చు.
    • మొబైల్ బ్యాంకింగ్ లేదా డిజిటల్ బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లను తనిఖీ చేయవచ్చు.
    • దగ్గర్లోని ఏటీఎంకు వెళ్లి మినీ స్టేట్‌మెంట్‌ను తీసుకోవచ్చు.

    లబ్ధిదారుడై ఉండి కూడా డబ్బు రాకపోతే ఏం చేయాలి?

    మీరు పీఎం-కిసాన్ పథకానికి అర్హులై ఉండి, మీ ఖాతాలో 2,000 విడత జమ కాకపోతే, ఆందోళన చెందకుండా ఈ కింది చర్యలు తీసుకోండి:

    • స్థానిక కార్యాలయాలను సంప్రదించండి: వెంటనే మీ స్థానిక వ్యవసాయ కార్యాలయం (Local Agriculture Office) లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) ను సందర్శించండి.
    • స్టేటస్ తనిఖీ: మీ బెనిఫిషియరీ స్టేటస్‌లో డబ్బు తిరస్కరణకు గురైనట్టు (Rejected), పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు (Pending) లేదా నిలిపివేయబడినట్లు (On Hold) చూపించినా అధికారులను కలవండి.
    • సమస్యల పరిష్కారం: ల్యాండ్ సీడింగ్, ఆధార్ వెరిఫికేషన్, ఈ-కేవైసీ అసంపూర్తిగా ఉండటం లేదా బ్యాంక్ వివరాలలో ఏదైనా తేడా వంటి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో అక్కడి అధికారులు మీకు సహాయం చేస్తారు.
    • అలాగే, మీరు పీఎం-కిసాన్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌ను కూడా సంప్రదించవచ్చు.
