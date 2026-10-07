25 ఏళ్ల ప్రస్థానం.. 2047 కల్లా 'వికసిత్ భారత్' సాధించి తీరుతాం: ప్రధాని మోదీ
ప్రభుత్వ అధినేతగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలో జరిగిన 'సేవా జ్యోతి' కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో తనకు అండగా నిలిచిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ.. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించి తీరుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వ అధినేతగా పాతికేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న వేళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అక్టోబర్ 7, 2001న గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయన, అప్పటి నుంచి నేటి (అక్టోబర్ 7, 2026) వరకు నిరంతరాయంగా ప్రభుత్వ అధినేతగా కొనసాగుతున్నారు. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో బుధవారం జరిగిన 'సేవా జ్యోతి' కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన 25 ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని తీర్చిదిద్దిన ప్రతి వ్యక్తిని, సంఘటనను ఆయన స్మరించుకున్నారు.
ప్రతి సంఘటన ఓ పాఠమే..
"వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నాలో కృతజ్ఞతా భావం మాత్రమే ఉప్పొంగుతోంది. నాకు ఏదో ఒక పాఠం నేర్పిన ప్రతి వ్యక్తికీ, ప్రతి సంఘటనకూ నేను రుణపడి ఉంటాను" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. తన ప్రయాణంలో ఎదురైన ఆటుపోట్లను, కీలక ఘట్టాలను ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. 2001లో సంభవించిన భుజ్ భూకంపం పునర్నిర్మాణంలో ఎలా స్థిరంగా నిలబడాలో నేర్పిందని, చంద్రయాన్ వైఫల్యం కిందపడ్డాక ఎలా పైకి లేవాలో తెలియజేసిందని ఆయన అన్నారు. అలాగే, కరోనా మహమ్మారి దేశ సమిష్టి చైతన్యం (Collective consciousness) ప్రాముఖ్యతను తనకు గుర్తుచేసిందని చెప్పారు. చేదు, తీపి అనుభవాల మధ్య నిరంతరం ముందుకు సాగేలా స్ఫూర్తినిచ్చిన మీడియాకు కూడా ఆయన ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
వ్యక్తిగత ఆశయాల కోసం బతకలేదు
తాను ఎన్నడూ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం బతకలేదని, ఒక లక్ష్యం కోసమే పనిచేశానని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. "2001లో గుజరాత్ సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసినప్పుడు ఈ మైలురాయికి చేరుకుంటానని కలలో కూడా ఊహించలేదు. పాతికేళ్ల నా ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రజలు ఒక విజయంగా చూస్తున్నారు. కానీ, నా ఉద్దేశంలో ఇది వ్యక్తిగత కీర్తి ప్రతిష్టలకు సంబంధించిన విషయం కాదు. నా 50వ ఏట అడవులు, కొండల మధ్య గిరిజనులకు సేవలందిస్తూ గడిపాను. ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీలో సంస్థాగత పనులను ఎంచుకున్నాను" అని మోదీ తెలిపారు. తాను ఎన్నో ఎన్నికల్లో పాలుపంచుకున్నప్పటికీ, ఎన్నికల రాజకీయాల్లో నేరుగా బరిలోకి దిగి రాణించాలనే కోరిక తనకు ఏనాడూ లేదన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి తనలో నాటుకుపోయిన విలువల వల్లే వ్యక్తిగత ఆశయాలకు కాకుండా దేశం కోసం బతకడం అలవాటైందని వివరించారు.
ఓట్ల కోసం సమాజాన్ని విభజించొద్దు
ఓట్ల కోసం సమాజాన్ని విభజించే ధోరణి మన దేశం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాళ్లలో ఒకటిగా ఆయన అభివర్ణించారు. "ఒక రైతు పొలానికి నీరు లేనప్పుడు, ఆ సమస్య కేవలం ఒక కులానికే పరిమితం అవుతుందా? విద్యుత్ లేనప్పుడు ఒక వర్గం మాత్రమే చీకట్లో మగ్గుతుందా? లేదు కదా. సమస్య అందరిదీ అయినప్పుడు పరిష్కారం కూడా అందరి కోసమే ఉండాలి" అని ప్రధాని ఉద్ఘాటించారు. దేశంలో 140 కోట్ల మంది పౌరుల ప్రయోజనాలే తన ప్రథమ ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేశారు.
2047 కల్లా 'వికసిత్ భారత్' తథ్యం
ఒకప్పుడు అసాధ్యమనుకున్నవి ఇప్పుడు సాధ్యమయ్యాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. పదేళ్ల వ్యవధిలో 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుంచి బయటపడతారని ఎవరూ ఊహించలేదని, కానీ భారత్ దానిని సాధించి చూపించిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "భారతీయ పైలట్ల గురించి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. 'మేడ్-ఇన్-ఇండియా' విమానాల గురించి ప్రపంచం మాట్లాడుకునే రోజు కచ్చితంగా వస్తుంది. 2047 కల్లా వికసిత్ భారత్ తథ్యం. ఇది మనం సాధించి తీరుతాం! ఆత్మనిర్భర్ భారత్, గ్లోబల్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ హబ్, ఒలింపిక్స్కు ఆతిథ్యం, అంతరిక్షంలో అడుగుపెట్టడం.. ఈ అద్భుతమైన శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసంతో మనం ఎంతో సాధించగలం" అని ప్రధాని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
అంతకుముందు బుధవారం ఉదయం శ్రీ వినాయక ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఆయన, దేశంలోని 140 కోట్ల మంది ప్రజల బాగు కోసం, అలాగే దేశానికి మరింత శక్తితో సేవ చేసేలా తనకు బలాన్నివ్వాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థించినట్లు వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More