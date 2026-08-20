ఆరేళ్ల తరువాత మళ్లీ బ్రిటన్కు ప్రిన్స్ హ్యారీ, మేగన్ మార్కెల్
అమెరికాలో ఆరేళ్ల నివాసం తర్వాత ప్రిన్స్ హ్యారీ, మేగన్ మార్కెల్ తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలసి మళ్లీ బ్రిటన్కు తిరిగి రానున్నారు. రాజకుటుంబ బాధ్యతలకు దూరంగానే ఉంటూ సాధారణ పౌరులుగానే బ్రిటన్లో నివసించనున్నట్లు సమాచారం.
రాజకుటుంబానికి వీడ్కోలు చెప్పి ఆరేళ్లుగా అమెరికాలో నివాసముంటున్న ప్రిన్స్ హ్యారీ, మేగన్ మార్కెల్ దంపతులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాబోయే వారాల్లోనే తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలసి బ్రిటన్కు శాశ్వతంగా తిరిగి రావడానికి సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారని 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' కథనం వెల్లడించింది. రాజకుటుంబంతో తీవ్ర విభేదాల నేపథ్యంలో 2020లో బ్రిటన్ వీడిన ఈ దంపతులు, మళ్లీ స్వదేశంలోనే అడుగుపెట్టబోతుండటం చర్చనీయాంశమైంది.
కింగ్ ఛార్లెస్ IIIకి చేరిన వర్తమానం
హ్యారీ, మేగన్ దంపతులు తిరిగి వస్తున్న విషయాన్ని బ్రిటన్ రాజు కింగ్ ఛార్లెస్ IIIకి తెలిపినట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కింగ్ ఛార్లెస్తో హ్యారీ సమావేశమైనప్పటికీ, బ్రిటన్కు తిరిగి వచ్చే అంశంపై అప్పుడు ఎలాంటి చర్చా జరగలేదని విశ్వసనీయ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే, బ్రిటన్కు తిరిగి వచ్చినా వారు రాజకుటుంబ అధికారిక బాధ్యతలేవీ నిర్వర్తించరని, సాధారణ వ్యక్తులుగానే జీవిస్తారని సమాచారం. వీరు ఎక్కడ నివసిస్తారనేది ఇంకా స్పష్టం కాకపోయినా, రాజభవనాల్లో మాత్రం ఉండే అవకాశం లేదు.
పిల్లల చదువుల కోసం ఏర్పాట్లు
హ్యారీ-మేగన్ల పిల్లలు ఆర్చీ, లిలిబెట్ల పెంపకం ఎక్కువగా అమెరికాలోనే సాగింది. ప్రస్తుతం వారిద్దరినీ బ్రిటన్లోని ఓ పాఠశాలలో చేర్పించారని, సెప్టెంబర్ నుంచి వారి తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయని సమాచారం. 2020లో రాజకుటుంబ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన హ్యారీ జంట ఆ తర్వాత అమెరికాకు మకాం మార్చారు. ఈ క్రమంలోనే 2021లో హ్యారీకి ఉన్న గౌరవ సైనిక హోదాలను, రాజకుటుంబ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను తొలగించారు.
విభేదాలు, భద్రతా ఆందోళనలు
రాజకుటుంబంతో ఈ జంటకు ఉన్న విభేదాలు ఇప్పటికీ పూర్తిగా తొలగిపోలేదు. 2021లో ఓప్రా విన్ఫ్రేకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూతో పాటు, హ్యారీ రాసిన 'స్పేర్' పుస్తకం, నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చిన డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ రాజకుటుంబంతో వారికున్న విభేదాలను బహిర్గతం చేశాయి. మరోవైపు బ్రిటన్లో పోలీసు భద్రత లేకపోతే తన కుటుంబానికి రక్షణ ఉండదంటూ హ్యారీ న్యాయపోరాటం కూడా చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ తాజా పరిణామాలపై బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ స్పందించేందుకు నిరాకరించగా, హ్యారీ-మేగన్ ప్రతినిధులు కూడా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More