ఖాదీ కుర్తాలో రాహుల్ గాంధీ: టీ-షర్ట్ లుక్ ఎందుకు మార్చారు?
కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్లో తన 'ఆల్-వెదర్' పోలో టీ-షర్ట్ లుక్ను పక్కనపెట్టి, ఖాదీ కుర్తా ధరించి కనిపించారు. ఈ మార్పుకు కారణాన్ని ఆయనే వివరించారు. ఎన్నికల సంస్కరణలపై చర్చలో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ, మహాత్మా గాంధీ 'స్వయం సమృద్ధి' భావనను, ఖాదీ ప్రాధాన్యతను ప్రస్తావించారు.
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటు సభ్యుడు, లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మంగళవారం పార్లమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఖాదీ కుర్తా లుక్లో కనిపించారు. 2022-23లో ఆయన చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర సమయంలో ధరించిన ప్రఖ్యాత 'ఆల్-వెదర్' పోలో టీ-షర్ట్ లుక్ను ఆయన ఈ రోజు పక్కన పెట్టారు.
అయితే, అధికార బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ఎంపీలు ఆయన వస్త్రధారణను గమనించి, దానిపై వ్యాఖ్యానించడంతో, రాహుల్ గాంధీ ఈ మార్పుకు కారణాన్ని స్వయంగా వివరించారు.
'ఈ రోజు ఖాదీ ధరించాను': రాహుల్ వివరణ
ఎన్నికల సంస్కరణలపై చర్చలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల న్యాయబద్ధత, రాజ్యాంగ సంస్థల గురించి తన వాదనను మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాల చుట్టూ అల్లుకున్నారు. స్వయం సమృద్ధికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఖాదీ వస్త్రం ఆ ఆలోచనల్లో ఒకటని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అధికార పార్టీ సభ్యులు తన దుస్తుల ఎంపికపై వ్యాఖ్యానించగా, రాహుల్ గాంధీ స్పందిస్తూ, "ఆజ్ పెహ్నా హూ ఖాదీ" ("ఈ రోజు నేను ఖాదీ ధరించాను") అని సమాధానమిచ్చారు.
ఖాదీ అనేది సమానత్వానికి, "భారతదేశ స్ఫూర్తికి" సంకేతమని ఆయన అన్నారు. తాను ఏ వైపు నిలబడుతున్నానో నొక్కి చెప్పడానికి ఈ దుస్తులు ధరించానని పేర్కొన్నారు. "ఆర్ఎస్ఎస్-బీజేపీలు సమానత్వ భావనను ద్వేషిస్తాయి" అని విమర్శించారు.
వస్త్రధారణలో రాజకీయ సందేశం
రాహుల్ గాంధీ ధరించిన కుర్తా మణికట్టుకు పైగా ఉండే స్లీవ్స్తో, మందపాటి చేనేత వస్త్రంతో తయారైంది. ఇది భారతదేశంలోనే కాకుండా దక్షిణ ఆసియా అంతటా ఉండే సాధారణ 'లీడర్' లుక్.
అయితే, ఆయన టీ-షర్ట్, కార్గో ప్యాంట్లు, రన్నింగ్ షూలతో కూడిన స్టైల్ అత్యంత చలిలో కూడా ఆయన ట్రేడ్మార్క్గా ఉంది. వస్త్రధారణ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రాహుల్ గాంధీ కుర్తా నుండి సాపేక్షంగా యువ తరహా టీ-షర్ట్ దుస్తులకు మారడం అనేది, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎక్కువగా ధరించే కుర్తా-జాకెట్ లుక్కు భిన్నంగా, ఒక ప్రామాణికమైన శైలిని తెలియజేసే ప్రయత్నంగా అంచనా వేశారు. మంగళవారం ఆయన ఖాదీ కుర్తాకు మారడం చూస్తుంటే, రాహుల్ గాంధీ తన దుస్తులను కూడా రాజకీయ సందేశం కోసం ఉపయోగిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
వస్త్రాలకు, 'ఓటు చోరీకి' రాహుల్ ముడి
"మహాత్మా గాంధీ ఖాదీకి అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఇచ్చారో, ఆయన కేవలం ఖాదీని మాత్రమే ఎందుకు ధరించేవారో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?" అని రాహుల్ గాంధీ తన ప్రసంగంలో ప్రశ్నించారు.
"ఎందుకంటే, ఖాదీ కేవలం ఒక వస్త్రం కాదు. ఖాదీ అనేది భారత ప్రజల వ్యక్తీకరణ. మీరు ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్లినా, అక్కడ వేరే వస్త్రాలను చూస్తారు. అవి ఆ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి" అని ఆయన వివరించారు.
ప్రతి వస్త్రంలోనూ "వేలాది దారాలు ఒకదానితో ఒకటి అల్లుకుని ఉంటాయి" అని కాంగ్రెస్ నాయకుడు వాదించారు. "గమనించదగ్గ మరో విషయం ఏమిటంటే, ఆ దారాలన్నీ సమానం. అవి కలిసి ఒక వస్త్రంగా మారి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాయి, వెచ్చగా ఉంచుతాయి" అని చెబుతూ, భారతదేశం కూడా "ఓటు ద్వారా అల్లుకున్న 1.5 బిలియన్ల ప్రజల వస్త్రం" అని అభివర్ణించారు.
'ఓటు చోరీ దేశద్రోహం లాంటిది'
ఓటు ప్రతి వ్యక్తి సమానమేనని నిర్ధారిస్తుందని, కానీ "ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ను కలవరపెడుతోంది" అని రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ మాతృ సంస్థపై దాడి చేశారు. "వారు సమానత్వాన్ని నమ్మరు, వారు సోపానక్రమాన్ని (Hierarchy) నమ్ముతారు, ఆ సోపానక్రమంలో తామే అగ్రస్థానంలో ఉండాలని నమ్ముతారు" అని గాంధీ విమర్శించారు. నాథూరామ్ గాడ్సే మహాత్మా గాంధీని హత్య చేయడాన్ని కూడా ఆయన ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.
ఆర్ఎస్ఎస్-బీజేపీలు ఓటు వంటి సమాన హక్కులకు ముగింపు పలకడానికి పనిచేస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. అందుకే ఎన్నికల సంఘం (Election Commission) వంటి ప్రతి సంస్థను "స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు" అని పేర్కొన్నారు.
అనంతరం హర్యానా ఓటర్ల జాబితాలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆయన మరోసారి ఆరోపించడంతో సభలో గందరగోళం చెలరేగింది. "హర్యానా ఓటర్ల జాబితాలో ఒక బ్రెజిలియన్ మహిళ 22 సార్లు కనిపించింది" అని ఆయన ఇటీవల విలేకరుల సమావేశంలో చేసిన వాదనను పునరుద్ఘాటించారు. "ఎన్నికలను దొంగిలించారు. ఆ దొంగతనం ఎన్నికల సంఘం ద్వారా నిర్ధారణ అయింది" అని ఆయన తీవ్రంగా ఆరోపించారు.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం మాత్రమే కాదు, "గొప్ప ప్రజాస్వామ్యం" అని ఆయన అన్నారు. ఎన్నికల వ్యవస్థ సమగ్రతను కాపాడవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతూ, "ఓటు చోరీ అనేది దేశ వ్యతిరేక చర్య (Anti-national act)" అని ఆయన ముగించారు.