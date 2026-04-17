రాహుల్ గాంధీ '16' మిస్టరీ: టీడీపీపై బాణం ఎక్కుపెట్టారా?
లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ సంధించిన '16' అనే అంకె చర్చనీయాంశమైంది. మహిళా రిజర్వేషన్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (Delimitation) బిల్లులపై చర్చ జరుగుతున్న వేళ.. రాహుల్ గాంధీ '16' అంకెలోనే సమాధానం ఉంది అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ చదరంగంలో కొత్త చర్చకు దారితీశాయి.
రాహుల్ గాంధీ నేరుగా చెప్పకపోయినప్పటికీ, ఆయన సంధించిన '16' అనే అంకె ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP) ఎంపీల బలాన్ని సూచిస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కేంద్రంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి టీడీపీకి చెందిన 16 మంది ఎంపీలు అత్యంత కీలకం. ఒకవేళ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమ ప్రాతినిధ్యాన్ని కోల్పోతాయని భయం వ్యక్తమవుతోంది.
ఆమోదం పొందాలంటే..
రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే పార్లమెంటులో రెండింట మూడొంతుల మెజారిటీ (2/3rd Majority) తప్పనిసరి. ఈ పరిస్థితుల్లో మిత్రపక్షాలైన టీడీపీ (16 ఎంపీలు), జేడీయూ (12 ఎంపీలు) సహా మరిన్ని పార్టీల మద్ధతు లేకపోతే బిల్లు గట్టెక్కడం అసాధ్యం. దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించేలా డీలిమిటేషన్ అంశంపై టీడీపీ వైఖరి తీసుకుంటోందని రాహుల్ గాంధీ పరోక్షంగా విమర్శించినట్టయింది.
ఎన్నికల కోసమే ఈ హడావుడి!
కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళా కోటాను అమలు చేయకుండా, దానిని డీలిమిటేషన్, జనాభా గణనతో ముడిపెట్టడాన్ని రాహుల్ 'పానిక్ రియాక్షన్'గా అభివర్ణించారు. "త్వరలో పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అక్కడ మహిళా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకే మోదీ ప్రభుత్వం ఈ నాటకం ఆడుతోంది" అని రాహుల్ విమర్శించారు. ఒకవేళ నిజంగా మహిళలపై గౌరవం ఉంటే, డీలిమిటేషన్తో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడే రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని ఆయన సవాల్ విసిరారు.
క్లారిటీ ఇచ్చిన టీడీపీ!
రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు ఇలా ఉంటే, ఏపీ మంత్రి, టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్ ఈ అంశంపై ముందే స్పందించారు. "డీలిమిటేషన్ వల్ల ఏ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగదని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారు. దానికి మేం ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం" అని పేర్కొన్నారు. రాహుల్ మాత్రం టీడీపీ ఎంపీల సంఖ్యను (16) ప్రస్తావిస్తూ ఆ పార్టీపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన '16' అంకె ప్రాధాన్యత ఏమిటి?
రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన '16' అంకె లోక్సభలో తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP)కి ఉన్న ఎంపీల సంఖ్యను సూచిస్తుంది. కేంద్రంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వ మనుగడకు, అలాగే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుల ఆమోదానికి ఈ 16 మంది ఎంపీల మద్దతు చాలా కీలకం.
2. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు నెగ్గాలంటే ఎంతమంది ఎంపీలు కావాలి?
మహిళా రిజర్వేషన్ల వంటి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులు లోక్సభలో ఆమోదం పొందాలంటే హాజరైన సభ్యుల్లో 2/3 వంతు (సుమారు 360 మంది) సభ్యుల మద్దతు ఉండాలి. ప్రస్తుత ఎన్డీయే బలం (293) దీనికంటే చాలా తక్కువగా ఉంది.
3. డీలిమిటేషన్ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) విషయంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల భయం ఏమిటి?
జనాభా ప్రాతిపదికన ఎంపీ సీట్ల సంఖ్యను పెంచితే, జనాభా నియంత్రణ పాటించిన ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల సీట్ల శాతం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల దేశ రాజకీయాల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాధాన్యత తగ్గి, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల ఆధిపత్యం పెరుగుతుందని ఈ ప్రాంత పార్టీలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి.
4. 2023 మహిళా బిల్లుకు, ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుకు తేడా ఏమిటి?
2023లో ఆమోదించిన బిల్లును వెంటనే అమలు చేసే అవకాశం ఉన్నా, కేంద్రం దానిని డీలిమిటేషన్ (పునర్విభజన) తర్వాతే అమలు చేస్తామని నిబంధన పెట్టింది. దీనివల్ల మహిళా రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి రావడానికి జాప్యం జరుగుతుందని విపక్షాల వాదన.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More