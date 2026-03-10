Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న రాహుల్ గాంధీ: సోనిపట్ రైతు బిడ్డ పెళ్లిలో సందడి

    2023లో వరి నాట్లు వేస్తూ రైతు కుటుంబానికి ఇచ్చిన మాటను రాహుల్ గాంధీ నిలబెట్టుకున్నారు. హర్యానాలోని సోనిపట్ జిల్లా మదీనా గ్రామానికి వెళ్లిన ఆయన, రైతు సంజయ్ కుమార్ కుమార్తె వివాహ వేడుకలో పాల్గొని సందడి చేశారు.

    Published on: Mar 10, 2026 2:55 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మరోసారి తన మానవీయ కోణాన్ని చాటుకున్నారు. హర్యానాలోని సోనిపట్ జిల్లా మదీనా గ్రామానికి మంగళవారం చేరుకున్న ఆయన, స్థానిక రైతు సంజయ్ కుమార్ కుమార్తె వివాహ వేడుకలో పాల్గొని నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఒక సామాన్య రైతు కుటుంబంతో ఆయనకు ఉన్న మూడేళ్ల సుదీర్ఘ అనుబంధం ఈ పర్యటనతో మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది.

    రైతు కుటుంబంతో ఆత్మీయ బంధం: సోనిపట్ పెళ్లి వేడుకలో రాహుల్ గాంధీ
    రైతు కుటుంబంతో ఆత్మీయ బంధం: సోనిపట్ పెళ్లి వేడుకలో రాహుల్ గాంధీ

    ఘన స్వాగతం.. తలపాగాతో గౌరవం

    రోహ్‌తక్ ఎంపీ దీపేందర్ సింగ్ హుడాతో కలిసి భారీ భద్రత నడుమ రాహుల్ గాంధీ వివాహ వేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్థులు ఆయనకు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికారు. రైతు సంజయ్ కుమార్‌తో పాటు గ్రామ పెద్దలు రాహుల్ తలకు తెల్లటి తలపాగా (పాగా) చుట్టి గౌరవించారు. కొద్దిసేపు అక్కడి వారితో సరదాగా ముచ్చటించిన రాహుల్, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఫోటోలు దిగారు.

    బురద పొలం నుంచి పెళ్లి పీటల వరకు..

    ఈ ఆత్మీయ పలకరింపు వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఉంది. 2023, జూలై 8న రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీ నుంచి షిమ్లా వెళ్తుండగా, మదీనా గ్రామం వద్ద అకస్మాత్తుగా ఆగారు. వర్షం పడుతున్నా లెక్కచేయకుండా సాధారణ టీషర్ట్, ట్రౌజర్స్‌తో బురద పొలంలోకి దిగి రైతులతో కలిసి వరి నాట్లు వేశారు. చాలాసేపు ట్రాక్టర్ నడుపుతూ, అక్కడి రైతు కూలీల కష్టసుఖాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

    ఆ రోజు ఏర్పడిన పరిచయం కేవలం ఆ క్షణానికే పరిమితం కాలేదు. కొద్ది రోజులకే రైతు సంజయ్ కుటుంబాన్ని, ఇతర రైతు కూలీలను రాహుల్ తన సోదరి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాతో కలిసి ఢిల్లీలోని తమ నివాసానికి భోజనానికి ఆహ్వానించారు. ఆ సమయంలోనే తన కుమార్తె పెళ్లికి రావాలని సంజయ్ కోరగా, తప్పకుండా వస్తానని రాహుల్ మాట ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ మాటను నిలబెట్టుకుంటూ నేరుగా మదీనా గ్రామానికి వచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

    కేవలం రాజకీయ నాయకుడిగానే కాకుండా, తమలో ఒకడిగా కలిసిపోయిన రాహుల్ తీరుపై స్థానిక రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో సామాన్యులతో మమేకమవ్వడం ద్వారా రాహుల్ గాంధీ తన 'జన సంపర్క' యాత్రను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    మరింత సూటిగా

    1. రాహుల్ గాంధీ సోనిపట్‌కు ఎందుకు వెళ్లారు?

    2023లో తాను కలిసిన రైతు సంజయ్ కుమార్ కుమార్తె వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు రాహుల్ గాంధీ సోనిపట్ జిల్లాలోని మదీనా గ్రామానికి వెళ్లారు.

    2. రైతు సంజయ్ కుమార్‌తో రాహుల్‌కు ఉన్న పరిచయం ఏమిటి?

    2023 జూలైలో రాహుల్ గాంధీ మదీనా గ్రామ పొలాల్లో రైతులతో కలిసి వరి నాట్లు వేశారు. ఆ సమయంలోనే సంజయ్ కుమార్ కుటుంబంతో ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడింది.

    3. రాహుల్ గాంధీ వెంట ఎవరున్నారు?

    ఈ పర్యటనలో రాహుల్ గాంధీతో పాటు రోహ్‌తక్ ఎంపీ దీపేందర్ సింగ్ హుడా కూడా ఉన్నారు.

    recommendedIcon
    News/News/ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న రాహుల్ గాంధీ: సోనిపట్ రైతు బిడ్డ పెళ్లిలో సందడి
    News/News/ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న రాహుల్ గాంధీ: సోనిపట్ రైతు బిడ్డ పెళ్లిలో సందడి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes