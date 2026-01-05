బడ్జెట్ 2026 ముంగిట రైల్వే స్టాక్స్ సందడి: RVNL, IRFC నుంచి IRCTC వరకు.. నిపుణుల మాట ఇదీ
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 సమీపిస్తున్న వేళ రైల్వే షేర్లు మరోసారి ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. గత 10 రోజుల్లో కొన్ని షేర్లు 13% పైగా పెరిగాయి. బడ్జెట్లో భారీ కేటాయింపులు, రైలు ఛార్జీల పెంపు వంటి అంశాలు ఈ రంగానికి ఊతమిస్తున్నాయి.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో రైల్వేలు కేవలం రవాణా సాధనంగానే కాకుండా, ప్రభుత్వ పెట్టుబడుల (Capital Expenditure) చక్రంలో కీలక భాగస్వామిగా మారాయి. గడిచిన ఏడాది కాలంగా కొంత స్తబ్దుగా ఉన్న రైల్వే స్టాక్స్, ఇప్పుడు బడ్జెట్ అంచనాలతో మళ్లీ జోరందుకున్నాయి. గడిచిన రెండు వారాల్లో ఇర్కాన్ (Ircon) 14%, RVNL 10%, IRFC, టిటాగఢ్ రైల్ సిస్టమ్స్ వంటివి దాదాపు 9% మేర లాభపడ్డాయి.
బడ్జెట్ అంచనాలు, సానుకూల అంశాలు
వెంచురా రీసెర్చ్ హెడ్ వినీత్ బోలింజ్కర్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. డిసెంబర్ 26 నుండి అమలులోకి వచ్చిన ప్రయాణీకుల ఛార్జీల పెంపు ద్వారా సుమారు రూ. 600 కోట్ల అదనపు ఆదాయం సమకూరనుంది. అలాగే, రాబోయే బడ్జెట్లో రైల్వే రక్షణ (Safety) కోసం కేటాయింపులు రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది. సుమారు రూ. 1.3 లక్షల కోట్ల భారీ పెట్టుబడులను ప్రభుత్వం ప్రకటించవచ్చనే ఆశలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి.
ఓమ్నీసైన్స్ క్యాపిటల్ ప్రతినిధి అశ్విని షామీ అభిప్రాయం ప్రకారం, సరఫరా గొలుసు (Supply Chain) ఇబ్బందులను తొలగించి, తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో రైల్వేల పాత్ర కీలకం కానుంది. అందుకే ఈ బడ్జెట్లో భారీ కేటాయింపులు ఆశించవచ్చు.
ఎంపికలో జాగ్రత్త అవసరం
రైల్వే స్టాక్స్ అన్నీ ఒకేలా లాభాలను అందించకపోవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. షేర్ల ఎంపికలో 'బాటమ్-అప్' (Bottom-up) విధానాన్ని అనుసరించాలని, అంటే కంపెనీ పనితీరు, ఆర్డర్ బుక్ బలంగా ఉన్న వాటినే ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కేవలం సెంటిమెంట్తో పెరిగే షేర్లు ఎక్కువ కాలం నిలబడలేవని ఇన్వాసెట్ పీఎంఎస్ (INVAsset PMS) ప్రతినిధి హర్షల్ దసాని పేర్కొన్నారు.
నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్న టాప్ స్టాక్స్
అనలిస్టుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రస్తుతానికి ఈ కింది షేర్లు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి:
RVNL: సుమారు రూ. 80,000 కోట్ల భారీ ఆర్డర్ బుక్ ఈ కంపెనీ సొంతం. ఏడాది కాలంలో ఇది రూ. 450 మార్కును చేరవచ్చని అంచనా.
IRFC: తక్కువ రిస్క్ కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక. ఇందులో 15-20% వరకు వృద్ధికి అవకాశం ఉంది.
IRCON International: ఇతర రైల్వే షేర్లతో పోలిస్తే ఇది ఇంకా తక్కువ ధరలోనే (Undervalued) లభిస్తోంది.
IRCTC: టికెటింగ్, క్యాటరింగ్లో మోనోపలీ (ఏకఛత్రాధిపత్యం) కలిగి ఉండటం ఐఆర్సీటీసీకి పెద్ద ప్లస్. ఇది ప్రస్తుతం రూ. 690 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒకవేళ రూ. 710 పైన స్థిరపడితే, రూ. 760-800 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
RITES: ఇది ప్రస్తుతం రూ. 245 వద్ద ఉంది. రూ. 255 పైన బ్రేక్ అవుట్ ఇస్తే రూ. 265-270 స్థాయిలను తాకవచ్చు.
భవిష్యత్తులో కొత్త మార్గాల విస్తరణ, రద్దీ తగ్గింపు, అత్యాధునిక వ్యాగన్లు, 'కవచ్' వంటి భద్రతా వ్యవస్థలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించనుంది. దీనివల్ల రైల్వే అనుబంధ ఇంజనీరింగ్, లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలకు కూడా భారీగా ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)