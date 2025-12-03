తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లో కీలక మార్పులు: రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో ఇకపై OTP తప్పనిసరి
రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్కు OTP ఆధారిత ధృవీకరణను భారతీయ రైల్వే అమలు చేస్తోంది. ఈ నూతన విధానం ద్వారా నిజమైన ప్రయాణికులకు సులభంగా టికెట్లు లభిస్తాయి. నవంబర్ 17న ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభమైన ఈ వ్యవస్థ, త్వరలో దేశంలోని అన్ని రైళ్లకు వర్తించనుంది.
భారతీయ రైల్వే శాఖ, చివరి నిమిషంలో టికెట్ బుక్ చేసుకునే 'తత్కాల్' విధానాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా అరికట్టేందుకు ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో తత్కాల్ రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలంటే ఇకపై వన్-టైమ్-పాస్వర్డ్ (OTP) తప్పనిసరి. ఈ మార్పు త్వరలోనే దేశంలోని అన్ని రైళ్లకు వర్తించనుంది.
ఈ నూతన నిబంధన ప్రకారం, ప్రయాణికులు రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల వద్ద తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలో తమ మొబైల్ ఫోన్కు వచ్చే OTPని తప్పనిసరిగా అందించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే వారికి టికెట్ ఖరారవుతుంది.
ప్రారంభం: పైలట్ ప్రాజెక్టుగా శ్రీకారం
నవంబర్ 17న రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఈ OTP ఆధారిత తత్కాల్ టికెటింగ్ వ్యవస్థను రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా బుక్ చేసుకునేందుకు పైలట్ ప్రాతిపదికన ప్రారంభించింది. మొదట్లో కొన్ని రైళ్లకే పరిమితమైన ఈ విధానం, ఆ తర్వాత 52 రైళ్లకు విస్తరించింది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో మిగిలిన అన్ని రైళ్లకు కూడా ఈ రిజర్వేషన్ విధానాన్ని కౌంటర్లలో అమలు చేస్తామని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఓ ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
నిజమైన ప్రయాణికుల కోసం..
సామాన్య ప్రయాణికులకు చివరి నిమిషంలో టికెట్ బుకింగ్ సౌకర్యాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకే ఈ OTP ఆధారిత తత్కాల్ టికెటింగ్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చినట్లు రైల్వే శాఖ తెలిపింది.
"ఈ వ్యవస్థలో భాగంగా, రిజర్వేషన్ కౌంటర్ వద్ద తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు, ప్రయాణికుడు రిజర్వేషన్ ఫారమ్లో అందించిన మొబైల్ నంబర్కు ఒక OTP వస్తుంది. ఆ OTP ధృవీకరణ విజయవంతమైతేనే టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది" అని మంత్రిత్వ శాఖ వివరించింది.
అధిక డిమాండ్ ఉన్న తత్కాల్ టికెట్లను నిజమైన ప్రయాణికులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచేందుకు, దళారులు ఈ విధానాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా నిరోధించేందుకు ఈ OTP-ఆధారిత చొరవ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పారదర్శకత, భద్రతకు పెద్ద పీట
రైల్వే టికెటింగ్ విధానంలో పారదర్శకత, ప్రయాణికుల సౌలభ్యం, భద్రతను పెంచే దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు. బుకింగ్ ఏజెంట్లు ఈ టికెటింగ్ వ్యవస్థను తమ లాభాల కోసం ఉపయోగించకుండా అడ్డుకోవడానికి, ప్రయాణికులకు టికెట్ రిజర్వేషన్లలో సరసమైన ప్రాప్యతను నిర్ధారించడానికి రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల కొన్ని కీలక చర్యలు చేపట్టింది.
ఆధార్ ధృవీకరణ తప్పనిసరి: ఈ ఏడాది జులైలో, రైల్వే శాఖ దేశవ్యాప్తంగా తత్కాల్ విధానంలో ఆన్లైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్ల కోసం OTP ద్వారా ఆధార్ ధృవీకరణను తప్పనిసరి చేసింది.
పదిహేను నిమిషాల నియమం: అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి, ఏదైనా రైలుకు బుకింగ్లు ప్రారంభమైన మొదటి 15 నిమిషాల వరకు కేవలం ఆధార్ ధృవీకరణ పొందిన వినియోగదారులకు మాత్రమే IRCTC వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా రిజర్వ్డ్ జనరల్ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి రైల్వే శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది.
ప్రయాణికుల ప్రయోజనం, వ్యవస్థీకృత బుకింగ్ కోసం రైల్వే తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు కచ్చితంగా స్వాగతించదగినవి.