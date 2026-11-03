ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు: ఏ బ్యాంకులో ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ?
ఆర్బీఐ రెపో రేటును 5.50 శాతానికి పెంచిన తర్వాత పలు బ్యాంకులు ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లను సవరించాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో 1, 3, 5 ఏళ్ల కాలపరిమితి డిపాజిట్లపై లభిస్తున్న అత్యధిక వడ్డీ రేట్ల వివరాలు మీకోసం.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ఇటీవలి ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష (ఎంపీసీ) సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు (0.25 శాతం) పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చింది. 2023 ఫిబ్రవరిలో రెపో రేటును 6.50 శాతానికి పెంచిన ఆర్బీఐ, దాదాపు 44 నెలల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం తొలిసారి.
వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ స్వల్పకాలిక నిధుల అవసరాల కోసం ఆర్బీఐ వద్ద తీసుకునే రుణాలపై చెల్లించే వడ్డీ రేటునే 'రెపో రేటు' అంటారు. ఈ రేటు మారినప్పుడు బ్యాంకులు తమ రుణ, డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లను సవరిస్తాయి. ఆర్బీఐ నిర్ణయం తర్వాత నిధులను సమీకరించుకునేందుకు కొన్ని బ్యాంకులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (ఎఫ్డీ) వడ్డీ రేట్లను సవరించడం ప్రారంభించాయి.
ఎఫ్డీ రేట్ల మార్పు ఆటోమేటిక్ కాదు
రెపో రేటు పెరిగిన వెంటనే అన్ని బ్యాంకులు ఎఫ్డీ రేట్లను స్వయంచాలకంగా (ఆటోమేటిక్గా) పెంచవు. ప్రతి బ్యాంకు తన నిధుల లభ్యత, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో పెట్టుబడి పెట్టి మంచి రాబడి పొందాలనుకునే వారి కోసం 2026 నవంబర్ ప్రారంభం నాటికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు 1 ఏడాది, 3 ఏళ్లు, 5 ఏళ్ల కాలపరిమితులపై ఇస్తున్న అత్యధిక వడ్డీ రేట్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
ప్రభుత్వ రంగ (పీఎస్యూ) బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లు
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ అండ్ సింద్ బ్యాంక్ అత్యధికంగా ఏడాదికి 6.85 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. ఈ గరిష్ఠ రేటు అనేది బ్యాంకు అందించే నిర్దిష్ట కాలపరిమితి డిపాజిట్కు వర్తిస్తుంది తప్ప అన్ని కాలపరిమితులకు కాదు.
- 1 ఏడాది ఎఫ్డీ: బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 6.50 శాతం వడ్డీని ఇస్తున్నాయి.
- 3 ఏళ్ల ఎఫ్డీ: బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అత్యధికంగా 6.70 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది.
- 5 ఏళ్ల ఎఫ్డీ: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అత్యధికంగా 6.30 శాతం వడ్డీని చెల్లిస్తోంది.
ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లు
ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో డీసీబీ బ్యాంక్ (DCB Bank) అత్యధికంగా ఏడాదికి 7.50 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తుండగా, బంధన్ బ్యాంక్ 7.45 శాతంతో తర్వాతి స్థానంలో ఉంది.
- 1 ఏడాది ఎఫ్డీ: ఎస్బీఎమ్ బ్యాంక్ (SBM Bank) అత్యధికంగా 7.10 శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది.
- 3 ఏళ్ల ఎఫ్డీ: సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 7.30 శాతం వడ్డీని ఇస్తోంది.
- 5 ఏళ్ల ఎఫ్డీ: డీసీబీ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 7.50 శాతం వడ్డీ రేటును చెల్లిస్తోంది.
పీఎస్యూ లేదా ప్రైవేట్: ఎందులో ఎక్కువ రాబడి?
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు రెండింటినీ పోల్చి చూస్తే.. 2026 నవంబర్ నాటికి డీసీబీ బ్యాంక్ అత్యధికంగా ఏడాదికి 7.50 శాతం గరిష్ఠ వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తూ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం అందించినది మాత్రమే. ఎఫ్డీ బుక్ చేసుకునే ముందు సంబంధిత బ్యాంకు అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి తాజా వడ్డీ రేట్లు, నిబంధనలను సరిచూసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More