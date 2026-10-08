ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ల పెంపు: మీ ఈఎంఐలు, ఎఫ్డీలపై పడే ప్రభావమిదే
భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చింది. ఈ నిర్ణయంతో హోమ్, వెహికల్, పర్సనల్ లోన్లపై ఈఎంఐల భారం పెరగనుండగా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై మెరుగైన వడ్డీ లభించే అవకాశం ఉంది.
ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరల నేపథ్యంలో భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2023 ఫిబ్రవరి తర్వాత మొదటిసారిగా రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు (0.25 శాతం) పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో రెపో రేటు 5.50 శాతానికి చేరింది. మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (ఎంపీసీ) తన వైఖరిని 'న్యూట్రల్' నుంచి 'కాలిక్యులేటెడ్ టైటెనింగ్'కి మార్చింది. ఈ నిర్ణయంతో రాబోయే రోజుల్లో మరో విడత వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉండవచ్చని లేదా కొంతకాలం విరామం ఇవ్వవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఆర్బీఐ నిర్ణయం రుణ గ్రహీతలపై భారం మోపనుండగా, పొదుపుదారులకు మాత్రం తీపి కబురు అందించనుంది.
రుణ గ్రహీతలపై పడే ప్రభావం
రెపో రేటు పెంపు ప్రకటించిన వెంటనే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ బ్యాంక్ వంటి ప్రముఖ బ్యాంకులు తమ బెంచ్మార్క్ లెండింగ్ రేట్లను (RBLR) 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచాయి. "కొత్తగా రుణాలు తీసుకునే వారికి ఈ పెంపు వెంటనే వర్తిస్తుంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) అక్టోబర్ 15 నాటికి కొత్త రేట్లను ప్రకటించనుండగా, మిగిలిన బ్యాంకులు కూడా అదే బాటలో నడిచే అవకాశం ఉంది" అని పీస్ఫుల్ లోన్స్ వ్యవస్థాపకుడు మంగేష్ జోపే తెలిపారు.
ఈ నిర్ణయం వల్ల హోమ్ లోన్, వెహికల్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్న కొత్త, పాత కస్టమర్లందరిపై ప్రభావం పడనుంది. బ్యాంకులు సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు నెలవారీ ఈఎంఐని అలాగే ఉంచి, రుణం చెల్లించే కాలాన్ని (Tenure) పెంచుతుంటాయి. దీనివల్ల వెంటనే భారం అనిపించకపోయినా, దీర్ఘకాలంలో భారీగా వడ్డీ చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
గడువు పెంచితే భారీగా వడ్డీ భారం
25 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపు వల్ల ప్రతి నెలా చెల్లించే ఈఎంఐపై పడే భారం ఇలా ఉంటుంది.
- ₹30 లక్షల రుణంపై (25 ఏళ్ల కాలపరిమితి, 7.5% వడ్డీ) నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు ₹490 పెరుగుతుంది.
- ₹40 లక్షల రుణంపై సుమారు ₹654 పెరుగుతుంది.
- ₹50 లక్షల రుణంపై సుమారు ₹817 పెరుగుతుంది.
ఒకవేళ మీరు ఈఎంఐ మొత్తాన్ని పెంచకుండా కేవలం గడువు మాత్రమే పెంచుకుంటే తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఉదాహరణకు, ₹50 లక్షల హోమ్ లోన్ 7.75% వడ్డీతో 20 ఏళ్ల కాలపరిమితికి తీసుకున్నారనుకుందాం. వడ్డీ రేటు 8 శాతానికి పెరిగినప్పుడు మీరు ఈఎంఐ మార్చకపోతే, చెల్లింపు గడువు మరో 11 నెలలు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల దాదాపు ₹3 లక్షల అదనపు వడ్డీ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అదే ఈఎంఐని నెలకు ₹775 చొప్పున పెంచుకుంటే పాత గడువులోనే రుణం పూర్తవుతుంది.
ఒకవేళ వడ్డీ రేటు 50 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 8.5 శాతానికి చేరితే.. ఈఎంఐ మార్చని పక్షంలో లోన్ కాలపరిమితి దాదాపు 3 ఏళ్లు పెరిగి, ఏకంగా ₹10 లక్షల అదనపు వడ్డీ భారం పడుతుంది. "ఈఎంఐ పెంచుకోవడం లేదా ప్రతి ఏటా కొంత మొత్తాన్ని ప్రీ-పేమెంట్ చేయడం ద్వారా అదనపు వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు" అని బ్యాంక్బజార్ సీఈఓ అథిల్ శెట్టి సూచించారు.
ఎఫ్డీ డిపాజిటర్లకు ఊరట
ఈ రేట్ల పెంపు పొదుపుదారులకు అనుకూలంగా మారనుంది. బ్యాంకులు కొత్త ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (FD) పై వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉంది. అయితే రెపో రేటు పెరిగిన వెంటనే ఎఫ్డీ రేట్లు అదే స్థాయిలో పెరగవు. బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న నిధులు, లిక్విడిటీ అవసరాల ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు 1 నుంచి 2 ఏళ్ల డిపాజిట్లపై 6.3 శాతం నుంచి 7 శాతం వరకు వడ్డీని అందిస్తుండగా, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు 8.1 శాతం వరకు వడ్డీ ఇస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, డబ్బు మొత్తాన్ని ఒకే డిపాజిట్లో పెట్టకుండా వేర్వేరు కాలపరిమితుల్లో (Staggered Deposits) పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్పై ప్రభావం
బాండ్ మార్కెట్, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్పై వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం కొంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు బాండ్ ధరలు తగ్గుతాయి. దీనివల్ల లాంగ్ డ్యూరేషన్ డెట్ ఫండ్లలో స్వల్పకాలిక నష్టాలు (Mark-to-Market losses) రావచ్చు.
అందువల్ల స్వల్పకాలిక అవసరాల కోసం డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేవారు డ్యూరేషన్ రిస్క్ తీసుకోకపోవడమే మంచిది. కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు అక్యూరల్ (Accrual) ఆదాయాన్ని ఇచ్చే 2 నుంచి 3 ఏళ్ల కాలపరిమితి కలిగిన, 'AAA' రేటింగ్ ఉన్న బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం సురక్షితమని ఆర్థిక నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More