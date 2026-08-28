'రిజర్వేషన్ హటావో' బృందంతో కేంద్రం చర్చలు: సీజేపీ, ఆప్ ప్రశ్నాస్త్రాలు
'రిజర్వేషన్ హటావో ఆందోళన్' ప్రతినిధులతో కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా జరిపిన చర్చలు దేశ రాజకీయాల్లో కాకరేపుతున్నాయి. కుల ప్రాతిపదికన ఉన్న రిజర్వేషన్ల పునఃసమీక్షపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీ తమ స్పష్టమైన వైఖరిని వెల్లడించాలని సీజేపీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలు గట్టిగా డిమాండ్ చేశాయి.
'రిజర్వేషన్ హటావో ఆందోళన్' ప్రతినిధులతో కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా చర్చలు జరపడం రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. కుల ప్రాతిపదికన అమలవుతున్న రిజర్వేషన్ విధానాన్ని సమీక్షించడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏంటని ప్రతిపక్షాలు నిలదీస్తున్నాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కేతో పాటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) నాయకులు ఈ అంశంపై కేంద్రంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
ప్రధాని మోదీ సమాధానం చెప్పాలి: అభిజీత్ దిప్కే
ఆగస్టు 21న దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన రిజర్వేషన్ వ్యతిరేక ఆందోళనలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించాలని సీజేపీ కన్వీనర్ అభిజీత్ దిప్కే డిమాండ్ చేశారు. "ఆగస్టు 21 నాటి ఉద్యమంపై ప్రధాని వ్యాఖ్య ఏమిటి? ఈ అంశంలో జేపీ నడ్డా కూడా స్పష్టత ఇవ్వడం లేదు. ఈ విషయంలో నిజాలేంటో దేశ ప్రజలకు తెలియాలి" అని దిప్కే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ప్రశ్నించారు.
అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఢిల్లీ విభాగాధిపతి సౌరభ్ భరద్వాజ్ సైతం ఈ చర్చలపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. "బీజేపీ సవర్ణ మోర్చా ఉద్యమ ప్రధాన డిమాండ్ రిజర్వేషన్ల పునఃపరిశీలనే. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలి" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ఏమన్నారంటే..
రిజర్వేషన్ వ్యతిరేక పోరాట బృందంతో గురువారం చర్చలు జరిపిన అనంతరం కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ఎక్స్లో స్పందించారు. "ఆగస్టు 21న జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన ఉద్యమం నేపథ్యంలో, ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఆందోళన బృంద సభ్యులు హర్ష్ దూబే, రణ్ బహదూర్ సింగ్ చౌహాన్, మృత్యుంజయ్ పాఠక్లతో సౌహార్దపూర్వక వాతావరణంలో చర్చలు జరిగాయి. ఈ అంశంపై త్వరలోనే మరోసారి సమావేశమవుతాం" అని ఆయన తెలిపారు. అయితే, ఈ భేటీ ఎక్కడ జరిగింది, అందులో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారనే విషయాలను మంత్రి బహిర్గతం చేయలేదు.
ఆగస్టు 21న జంతర్ మంతర్ వద్ద ఏం జరిగింది?
ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ ద్వారా పిలుపునిచ్చిన 'రిజర్వేషన్ హటావో ఆందోళన్' ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 21న ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది. అయితే, జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకు ముందస్తు అనుమతి లేకపోవడంతో ఆందోళనకారులను రామ్లీలా మైదానానికి వెళ్లాలని పోలీసులు సూచించారు. అక్కడి నుంచి కదలడానికి నిరాకరించిన పలువురు నిరసనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత నెలకొనడంతో భారీగా పోలీసు, పారామిలటరీ బలగాలను మోహరించారు.
'రిజర్వేషన్ హటావో ఆందోళన్' ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే..
కుల ఆధారిత రిజర్వేషన్ విధానాన్ని రద్దు చేసి, ఆర్థిక ప్రాతిపదికనే ప్రభుత్వ సంక్షేమం, రిజర్వేషన్లను వర్తింపజేయాలని ఆందోళనకారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
క్రీమీలేయర్ అమల్లోకి తేవాలి: రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలలో ఉన్న నిరుపేదలకు ఫలాలు అందేలా ఆర్థిక పరిమితి (క్రీమీలేయర్) నిబంధనలను కఠినతరం చేయాలి.
ఆర్థిక బలహీన వర్గాలకు అండ: స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు మినహాయింపులు, ఉచిత కోచింగ్, విద్యా సంబంధిత సాయాన్ని పేద విద్యార్థులకు నేరుగా అందించాలి.
చట్టాల పునఃసమీక్ష: ఉన్నత విద్యలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల విధానాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్ట నిబంధనలు, యూజీసీ (UGC) నిబంధనావళిని సవరించాలని ఆందోళనకారులు కోరుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More