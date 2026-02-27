Edit Profile
    Rinku Singh Father: కొడుకు క్రికెట్ కల కోసం గ్యాస్ సిలిండర్లు మోసి.. చివరి కోరిక తీరకుండానే మరణించిన రింకు సింగ్ తండ్రి

    Rinku Singh Father: భారత డేంజరస్ బ్యాటర్ రింకు సింగ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. రింకును క్రికెటర్ గా తీర్చిదిద్దేందుకు జీవితం త్యాగం చేసిన అతని తండ్రి ఖాన్‌చంద్‌ మరణించారు. కొడుకును క్రికెటర్ ను చేసిన  ఆయన చివరి కోరిక తీరకుండానే మరణించడం మరింత విషాదాన్ని నింపుతోంది. 

    Published on: Feb 27, 2026 2:07 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    కొడుకు కెరీర్ కోసం కష్టాలు పడి, తనయుడి క్రికెట్ కలను నిజం చేసిన వ్యక్తి గురించి మీకు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆ కొడుకు టీమిండియాకు ఆడుతున్నాడు. తండ్రి కష్టాన్ని వృథా కానివ్వలేదు. ఆ క్రికెటర్ పేరు రింకు సింగ్. రింకు కెరీర్ ను తీర్చిదిద్దిన ఆ తండ్రి ఖాన్‌చంద్‌ సింగ్. ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 27) ఉదయం ఖాన్‌చంద్‌ మరణించారు. చివరి కోరిక తీరకుండానే కన్నుమూశారు.

    తండ్రితో రింకు సింగ్ (instagram-rinkukumar12)
    తండ్రితో రింకు సింగ్ (instagram-rinkukumar12)

    ఎల్పీజీ సిలిండర్లు మోసి

    రింకు సింగ్ ను క్రికెటర్ చేయడం కోసం ఖాన్‌చంద్‌ చాలా కష్టపడ్డారు. ఇండియన్ ఆయిల్ కు చెందిన గ్యాస్ కంపెనీ ఇండేన్‌లో ఖాన్‌చంద్‌ పనిచేశారు. రోజు ఎల్పీజీ సిలిండర్లు డెలివరీ చేసేవారు. ఆ సిలిండర్లను భుజాలపై మోసేవారు. ఈ సంపాదనతోనే కొడుకుకు క్రికెట్లో మెరుగైన శిక్షణ అందించారు.

    ఆ తర్వాత కూడా

    ఇండియన్ క్రికెటర్ గా రింకు సింగ్ ఎదిగిన తర్వాత కూడా ఖాన్‌చంద్‌ తన పని కొనసాగించారు. రింకు వద్దని చెప్పినా తండ్రి వినలేదు. పనిచేయకుండా ఖాళీగా ఉండాలా అంటూ తన వర్క్ కొనసాగించారు. తనకు లివర్ క్యాన్సర్ ఉందని తెలిసిన తర్వాత మాత్రమే ఆయన తన పని మానేశారు.

    లివర్ క్యాన్సర్ తోనే ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గ్రేటర్ నోయిడాలోని యథార్థ్ హాస్పిటల్‌లో శుక్రవారం ఉదయం ఖాన్‌చంద్‌ తుది శ్వాస విడిచారు. టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఇండియా టీమ్ తో ఉన్న రింకు సింగ్ ఈ వార్త తెలియగానే ఇంటికి బయల్దేరాడు.

    చివరి కోరిక

    కొడుకు క్రికెట్ కలను ఖాన్‌చంద్‌ నిజం చేశారు. రింకు సింగ్ ఇండియా టీమ్ కు ఆడుతుంటే తండ్రి గర్వంతో చూశారు. కానీ చివరి కోరిక తీరకుండానే కన్నుమూశారు. అదే రింకు సింగ్ పెళ్లి. సమాజ్ వాద్ పార్టీ ఎంపీ ప్రియా సరోజ్ తో రింకు సింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. 2025 జూన్ 8న వీళ్ల నిశ్చితార్థం జరిగింది. 2025 నవంబర్ 18న పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ మళ్లీ వాయిదా వేశారు.

    పెళ్లి వాయిదా

    నిజానికి రింకు సింగ్ పెళ్లి ఇప్పటికే జరిగేది. గతేడాది నవంబర్ 18న ముహూర్తం ఫిక్స్ చేశారు. కానీ ఇండియా తరపున మ్యాచ్ లు ఉండటంతో మూడు నెలలు పెళ్లి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 2026 ఫిబ్రవరిలో వెడ్డింగ్ చేసుకుందామని అనుకున్నారు. కానీ టీ20 ప్రపంచకప్ ఉండటంతో కుదరలేదు. లేకపోతే రింకు సింగ్ పెళ్లి చూడాలనే ఖాన్‌చంద్‌ ఆఖరి కోరిక తీరేదే. కొడుకు వివాహం చూడకుండా ఖాన్‌చంద్‌ మరణించడంతో ఆ కుటుంబంలో మరింత విషాదం అలుముకుంది.

    © 2026 HindustanTimes