ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డబ్ల్యూటీసీ సిక్సర్ల రికార్డు: బెన్ స్టోక్స్ను దాటేసిన రిషబ్ పంత్
క్రైస్ట్చర్చ్ టెస్టు రెండో రోజు న్యూజిలాండ్పై రిషబ్ పంత్ డబ్ల్యూటీసీలో అత్యధిక సిక్సర్ల రికార్డును అందుకున్నారు. బెన్ స్టోక్స్ (88)ను దాటి 89 సిక్సర్లతో అగ్రస్థానానికి చేరారు.
ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ) చరిత్రలో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్గా భారత వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ శనివారం నిలిచారు. ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ రికార్డును ఆయన అధిగమించారు.
న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న క్రైస్ట్చర్చ్ టెస్టు రెండో రోజు పంత్ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నారు. జాకబ్ డఫీ బౌలింగ్లో లాంగ్-ఆన్ మీదుగా సిక్సర్ కొట్టి స్టోక్స్ను దాటారు.
2019లో డబ్ల్యూటీసీ మొదలైనప్పటి నుంచి స్టోక్స్ 64 టెస్టుల్లో 88 సిక్సర్లు కొట్టారు. పంత్ అతనికంటే 20 టెస్టులు తక్కువ ఆడే ఈ రికార్డును చేజిక్కించుకున్నారు. ప్రస్తుతం డబ్ల్యూటీసీలో పంత్ ఖాతాలో 89 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
ప్లేయర్ల సిక్సర్ల పట్టిక
|బ్యాటర్
|డబ్ల్యూటీసీ సిక్సర్లు
|రిషబ్ పంత్
|89
|బెన్ స్టోక్స్
|88
|రోహిత్ శర్మ
|56
|శుభ్మన్ గిల్
|48
|యశస్వి జైస్వాల్
|45
|హ్యారీ బ్రూక్
|44
డఫీ బౌలింగ్లో ఔట్, సాయిరాజ్ బహుతులే సమర్థన
వ్యక్తిగత రికార్డు సాధించినప్పటికీ రెండో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో పంత్ ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయారు. 39 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసిన తర్వాత డఫీ బౌలింగ్లోనే ఔటయ్యారు. సిక్సర్ కోసం ముందుకు దూసుకెళ్లిన 29 ఏళ్ల పంత్ ఇచ్చిన సులభమైన క్యాచ్ను కైల్ జేమీసన్ అందుకున్నారు.
పంత్ షాట్ ఎంపికను భారత స్పిన్ బౌలింగ్ కోచ్ సాయిరాజ్ బహుతులే సమర్థించారు. రిస్క్ తీసుకుని ఆడటం పంత్ శైలి అని, కొన్నిసార్లు అది కలిసిరాని రోజులు ఉంటాయని చెప్పారు.
"అతను ప్రత్యేకమైన ఆటగాడు. గత మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసిన తర్వాత మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. రిస్క్ తీసుకుని ఆడే ధోరణి అతని ఆటలో కొన్నిసార్లు కనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు అది ఫలితాన్ని ఇస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఇవ్వదు" అని సాయిరాజ్ బహుతులే అన్నారు.
"ఆ దశలో భాగస్వామ్యం అవసరం, దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు అది కుదరలేదు. కానీ సానుకూలంగా ఆడి తనదైన శైలిలో బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు ప్రత్యర్థి చేతుల్లో నుంచి మ్యాచ్ను లాగేసుకునే ఆటగాడు అతను. ఈరోజు అతనికి కలిసిరాలేదు, అంతే" అని బహుతులే వివరించారు.
రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ 116/6 స్కోరుతో కష్టాల్లో పడింది. న్యూజిలాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 356 పరుగులు చేయగా, టామ్ బ్లండెల్ 89 పరుగులతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో ఆకాశ్ దీప్ ఐదు వికెట్లతో ఆకట్టుకున్నారు. మ్యాట్ హెన్రీ, జేమీసన్, డఫీ, నాథన్ స్మిత్ వరుస విరామాలు తీస్తూ భారత్ను దెబ్బతీశారు.
రిషబ్ పంత్ ఖాతాలో మరిన్ని ఘనతలు
క్రైస్ట్చర్చ్లో జరిగిన తొలి టెస్టులో సేనా (సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా) దేశాలన్నింటిలోనూ సెంచరీలు చేసిన తొలి ఆసియా వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్గా పంత్ నిలిచారు. తొమ్మిది టెస్టు సెంచరీలతో భారత్ తరఫున అత్యంత విజయవంతమైన టెస్టు వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్గానూ కొనసాగుతున్నారు.
టెస్టు క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్ల జాబితాలో బ్రెండన్ మెకల్లమ్ను దాటి స్టోక్స్ తర్వాతి రెండో స్థానానికి పంత్ చేరారు. అలాగే 2019 నుంచి నాలుగు డబ్ల్యూటీసీ సైకిళ్లలో 3,000కు పైగా పరుగులు చేసి, ఐసీసీ డబ్ల్యూటీసీ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన వికెట్ కీపర్గా నిలిచారు.