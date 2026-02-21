Edit Profile
    RRB ALP : నిరుద్యోగులకు గుడ్​ న్యూస్​! రైల్వేలో 11వేలకు పైగా అసిస్టెంట్​ లోకో పైలట్​ పోస్టుల భర్తీ..

    నిరుద్యోగులకు అద్భుతమైన వార్త! ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026లో భాగంగా ఈసారి 11వేలకుపైగా పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇది ఇటీవలి కాలంలోనే అతిపెద్ద సంఖ్య. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Feb 21, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నిరుద్యోగులు, రైల్వే ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న వారికి భారతీయ రైల్వే శాఖ అద్భుతమైన తీపి కబురు అందించింది. 2026-27 రిక్రూట్‌మెంట్ సైకిల్ కోసం ఏకంగా 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ) ఖాళీల భర్తీకి రైల్వే బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇటీవలే అధికారికంగా ఉత్తర్వులు (Letter No. 2026(E/MPP)/25/13/ALP) జారీ అయ్యాయి.

    ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ వేకెన్సీ నోటిఫికేషన్​ 2026 అప్డేట్స్​..
    ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ వేకెన్సీ నోటిఫికేషన్​ 2026 అప్డేట్స్​..

    గత కొన్ని ఏళ్లలో సాంకేతిక విభాగంలో వస్తున్న అతిపెద్ద నోటిఫికేషన్లలో ఇది ఒకటి కావడం విశేషం. 10వ తరగతితో పాటు ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఇది ఒక బంగారు అవకాశం అనే చెప్పుకోవచ్చు.

    ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- నోటిఫికేషన్ ప్రధాన అంశాలు..

    మొత్తం ఖాళీలు- 11,127 పోస్టులు

    పోస్ట్ పేరు- అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ)

    విభాగం- 17 జోనల్ రైల్వేలు, సీఎల్​డబ్ల్యూ

    అర్హత- 10 + ఐటీఐ / డిప్లొమా / ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ

    వయస్సు- 18 - 30 ఏళ్లు (రిజర్వేషన్ల ప్రకారం సడలింపు ఉంటుంది)

    వేతన శ్రేణి- లెవల్-2 (7వ సీపీసీ ప్రకారం)

    రిక్రూట్​మెంట్​ నిర్వహించేది- ఆర్​ఆర్బీలు (రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డులు)

    ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..

    అభ్యర్థులను ఐదు దశల్లో వడపోత చేసి తుది ఎంపిక నిర్వహిస్తారు. అవి:

    సీబీటీ 1 (మొదటి దశ): ఇది కేవలం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మాత్రమే. ఇందులో క్వాలిఫై అయిన వారిని సీబీటీ 2కి పిలుస్తారు.

    సీబీటీ 2 (రెండవ దశ): ఇది అత్యంత కీలకం. ఇందులో రెండు భాగాలు (పార్ట్​-ఏ, పార్ట్​-బీ) ఉంటాయి. మెరిట్ జాబితా తయారీలో ఈ మార్కులు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి.

    సీబీఏటీ (ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్): లోకో పైలట్ ఉద్యోగానికి ఇది తప్పనిసరి. అభ్యర్థి ఏకాగ్రత, వేగాన్ని ఇందులో పరీక్షిస్తారు.

    డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ (డీవీ): విద్యార్హత పత్రాల పరిశీలన.

    వైద్య పరీక్షలు : రైల్వే ప్రమాణాల ప్రకారం అత్యంత కఠినమైన 'ఏ-1' మెడికల్ ఫిట్‌నెస్ ఉండాలి. ముఖ్యంగా కంటి చూపు చాలా ముఖ్యం.

    ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఖాళీలు ఇలా..

    మొత్తం 11,127 అసిస్టెంట్​ లోకో పైలట్​ ఖాళీల్లో సెంట్రల్​ రైల్వేవి 1400 ఉన్నాయి. ఈస్ట్​ కోస్ట్​ రైల్వేవి 1625 ఉన్నాయి. ఇక సౌత్​ సెంట్రల్​ రైల్వేవి 674, సౌత్​ ఈస్ట్​ సెంట్రల్​ రైల్వేవి 200, సౌత్​ ఈస్టర్న్​ రైల్వేవి 1531, సథర్న్​ రైల్వైవి 250, సౌత్​ వెస్టర్న్​ రైల్వేవి 200 ఖాళీలు ఉన్నాయి.

    ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?

    ఉద్యోగ భద్రత: కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయి ఉద్యోగం కాబట్టి పూర్తి భద్రత ఉంటుంది.

    ప్రమోషన్లు: అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ నుంచి లోకో పైలట్ (ట్రైన్ డ్రైవర్) గా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది.

    అలొవెన్సులు: బేసిక్ జీతంతో పాటు మైలేజీ అలొవెన్స్, డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ వంటి ఇతర ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి.

    అభ్యర్థులకు సూచన:

    ప్రస్తుతానికి రైల్వే బోర్డు కేవలం ఖాళీల భర్తీకి ఆమోదం మాత్రమే తెలిపింది. పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ (సీఈఎన్​ 2026) త్వరలోనే వెలువడనుంది. అప్పుడు దరఖాస్తు తేదీలు, సిలబస్ వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. పోటీ తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టడం ఉత్తమం.

    నోటిఫికేషన్​ కోసం అధికారిక వెబ్​సైట్స్​ని తరచూ చెక్​ చేస్తూ ఉండండి.

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-

    ప్రశ్న- ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్​ విడుదలైందా?

    సమాధానం- లేదు. ప్రస్తుతానికి ఖాళీల ఆమోదానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ మాత్రమే బయటకు వచ్చింది. రిక్రూట్​మెంట్​కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ త్వరలోనే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ప్రశ్న- ఆర్​ఆర్బీ ఏఎల్పీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్​లో ఏముంటాయి?

    సమాధానం- రిక్రూట్​మెంట్​ రిజిస్ట్రేషన్​ తేదీలు, పరీక్ష తేదీలు, వయస్సు పరిమితి, విద్యార్హత వంటి కీలక వివరాలు ఉంటాయి.

