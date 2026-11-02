రైల్వేల్లో 1,215 స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగాలు: ఆర్ఆర్బీ నోటిఫికేషన్ విడుదల
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) 1,215 స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. గుర్తింపు పొందిన వర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు rrbapply.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా నవంబర్ 25 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
భారతీయ రైల్వేల్లో ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే యువతకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) శుభవార్త అందించింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోళ్లలో 1,215 స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ rrbapply.gov.in ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
దరఖాస్తు గడువు - సవరణ తేదీలు
ఈ నియామక ప్రక్రియకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం కాగా, దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి నవంబర్ 25, 2026ను ఆఖరి తేదీగా ప్రాధికార సంస్థ నిర్ణయించింది.
- దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపునకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 27, 2026
- దరఖాస్తుల సవరణ (Modification Window): నవంబర్ 28 నుంచి డిసెంబర్ 7, 2026 వరకు అవకాశం కల్పించారు.
అర్హతలు - వయోపరిమితి
స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుంచి ఏదైనా డిగ్రీ (Graduation) పూర్తి చేసి ఉండాలి.
అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 33 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. నిబంధనల ప్రకారం వర్గాల వారీగా వయోపరిమితిలో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
ఎంపిక విధానం - పరీక్ష సరళి
అభ్యర్థుల ఎంపికను నాలుగు దశల్లో నిర్వహిస్తారు. మొదట ఒకే విడత కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) ఉంటుంది. సీబీటీలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ (సీబీఏటీ) నిర్వహిస్తారు. ఆ తదుపరి దశల్లో ధ్రువపత్రాల పరిశీలన (డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్), వైద్య పరీక్షలు పూర్తి చేసి అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేస్తారు.
- పరీక్ష సమయం: సీబీటీ పరీక్ష వ్యవధి 120 నిమిషాలు (2 గంటలు).
- ప్రశ్నల సంఖ్య: మొత్తం 100 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
- రుణాత్మక మూల్యాంకనం (Negative Marking): పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కింగ్ విధానం అమలులో ఉంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు మార్కు కోత విధిస్తారు.
- సీబీటీ పరీక్షను స్క్రీనింగ్ పరీక్షగా పరిగణిస్తారు. ఇందులో సాధించిన నార్మలైజ్డ్ మార్కుల (Normalized Score) ప్రాతిపదికన మెరిట్ వర్గీకరణ చేసి సీబీఏటీకి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
దరఖాస్తు రుసుము వివరాలు
జనరల్ వర్గానికి చెందిన అభ్యర్థులకు పరీక్ష రుసుము ₹500గా నిర్ణయించారు. మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల (ఈబీసీ) అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు రుసుము ₹250గా వర్తిస్తుంది. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులు లేదా యూపీఐ (UPI) ద్వారా రుసుమును ఆన్లైన్ మార్గంలో చెల్లించవచ్చు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం
- దరఖాస్తుదారులు మొదట అధికారిక వెబ్సైట్ rrbapply.gov.in ను సందర్శించాలి.
- హోంపేజీలో అందుబాటులో ఉన్న 'Station Master Registration' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఓపెన్ అయిన కొత్త పేజీలో వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత లాగిన్ అయి దరఖాస్తు ఫారాన్ని పూరించాలి.
- అడిగిన ధ్రువపత్రాలను అప్లోడ్ చేసి, నిర్ణీత దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించాలి.
- సమాచారాన్ని సరి చూసుకున్న తర్వాత 'Submit' బటన్ నొక్కి అప్లికేషన్ కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దరఖాస్తు ప్రింటవుట్ను వెంట ఉంచుకోవాలి.
- అదనపు సమాచారం, రిక్రూట్మెంట్ నిబంధనల పూర్తి వివరాల కోసం ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More