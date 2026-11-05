ఆర్ఎస్ఎస్ భారీ రీస్ట్రక్చరింగ్: 46 నుంచి 88కి ప్రాంతీయ విభాగాలు
శతాబ్ది ఉత్సవాల వేళ రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) విస్తరణ బాట పట్టింది. ప్రస్తుతం ఉన్న 46 ప్రాంతీయ యూనిట్ల స్థానంలో 88 విభాగాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రధాన కార్యదర్శి దత్తాత్రేయ హోసబళె ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షకు పైగా కేంద్రాలకు తమ శాఖలు విస్తరించాయని వెల్లడించారు.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్లో ఉన్న డేలీ కాలేజీ వేదికగా జరిగిన రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) మూడ్రోజుల వార్షిక సమావేశాలు ముగిశాయి. సంస్థ శతాబ్ది ఉత్సవాల నేపథ్యంలో వ్యవస్థాగతంగా కీలక మార్పులు చేపడుతున్నట్లు ఆర్ఎస్ఎస్ సర్ కార్యవాహ (ప్రధాన కార్యదర్శి) దత్తాత్రేయ హోసబళె ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా కార్యకలాపాలను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు, మెరుగైన సమన్వయం కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న 46 ప్రాంతీయ యూనిట్ల (ప్రాంత్) స్థానంలో 88 విభాగాలను (సంభాగ్) ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నవంబర్-డిసెంబర్లో ఎన్నికలు.. కొత్త విభాగాలు
సమావేశాల చివరి రోజున మీడియా ప్రతినిధులతో హోసబళె మాట్లాడారు. "ఇప్పటివరకు మాకు 46 ప్రాంతీయ యూనిట్లు ఉండేవి. నవంబర్-డిసెంబర్ నెలల్లో జరిగే సంస్థాగత ఎన్నికల అనంతరం కొత్త అధ్యక్షులు (సంఘచాలకులు), కార్యవర్గాలు ఏర్పాటై 88 విభాగాలు (సంభాగ్) రూపుదిద్దుకుంటాయి. భవిష్యత్తు కార్యాచరణ అంతా ఈ 88 విభాగాల ప్రాతిపదికగానే సాగుతుంది" అని హోసబళె వివరించారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో 150 శాతం పెరిగిన శాఖలు
దేశవ్యాప్తంగా సంగ్ విస్తరణ తీరును హోసబళె వివరించారు. గడిచిన ఏడాది కాలంలో పశ్చిమ బెంగాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖల (శాఖలు) సంఖ్య ఏకంగా 150 శాతం పెరిగిందని వెల్లడించారు. "గతంలో బెంగాల్లో శాఖలు నిర్వహించాలంటే నేరుగా భౌతిక దాడులు, తీవ్ర నిరసనలు ఎదురయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు, వాతావరణం మారింది" అని చెప్పారు.
గతాన్ని ప్రస్తావిస్తూ త్రిపుర, అస్సాంలలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు హత్యకు గురయ్యారని, కేరళలోనూ రాజకీయ హింసలో అనేకమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని గుర్తుచేశారు. ఇన్ని రకాల సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ సంస్థ విస్తరణ ఆగలేదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని 48 ప్రాంతాల్లో వారంతపు కార్యక్రమాలు, మిజోరంలో రెండు శాఖలు నడుస్తున్నాయని తెలిపారు. లడఖ్లోనూ సంగ్ తన ఉనికిని చాటుకుందని, పోర్ట్ బ్లెయిర్లో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమానికి 13 చిన్న దీవుల నుంచి 5,000 మందికి పైగా హాజరయ్యారని వివరించారు.
ఈ ఒక్క ఏడాదే కొత్తగా 10,241 ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్రాల సంఖ్య 1,03,397కి చేరిందని వెల్లడించారు.
యువత నిరసనలపై హోసబళె కీలక వ్యాఖ్యలు
నేటి తరం (జెన్ జీ) నిరసనలు, యువతలో వ్యక్తమవుతున్న అసంతృప్తిపై హోసబళె స్పందించారు. యువత ఆకాంక్షలు, వారి సమస్యలను కేవలం సంప్రదింపులు, చర్చల ద్వారా మాత్రమే పరిష్కరించాలని సూచించారు. దేశీయ, విదేశీ అరాచక శక్తులు యువతలోని అసంతృప్తిని తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం వాడుకునే ప్రమాదముందని హెచ్చరించారు.
"మేము కూడా చిన్నతనంలో కోపంతో నిరసనల్లో పాల్గొన్నాం. జేపీ (జయప్రకాశ్ నారాయణ్) ఉద్యమంలోనూ భాగస్వాములయ్యాం. కాబట్టి ప్రతి తరానికి అప్పటి వ్యవస్థపై కొంత అసంతృప్తి ఉండటం సహజమే. కానీ దానికి సరైన దిశ చూపించాలి. అంతేతప్ప దానిని స్వార్థ రాజకీయాలకు వాడుకోవడం, సమాజాన్ని విడదీయడం లేదా హింసను ప్రోత్సహించడం సరికాదు. దీనిని మేం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం" అని తేల్చిచెప్పారు.
రిజర్వేషన్లపై ఆర్ఎస్ఎస్ స్పష్టత
సమాజంలో రిజర్వేషన్ల ఆవశ్యకతపై హోసబళె మరోసారి స్పష్టమైన ప్రకటన చేశారు. సామాజికంగా, విద్యాపరంగా నమోదవుతున్న అసమానతలు, వివక్ష పూర్తిగా తొలగిపోయేంత వరకు రిజర్వేషన్లు కొనసాగాల్సిందేనని ఆర్ఎస్ఎస్ తరఫున పునరుద్ఘాటించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More