రూపాయికి భారీ షాక్: తొలిసారి 90 మార్కును దాటిన మారకం విలువ
అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి మారకం విలువ చారిత్రక కనిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. బుధవారం రూపాయి విలువ తొలిసారిగా $1కి ₹90 మార్కును దాటి, ₹90.13కి చేరింది. వాణిజ్య లోటు, పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడుల బలహీనత, అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరకపోవడం వంటి అంశాలు రూపాయి పతనానికి కారణమయ్యాయి.
బుధవారం భారత రూపాయి (Indian Rupee) చారిత్రక కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ తొలిసారిగా 90 రూపాయల కీలక మైలురాయిని దాటింది. బుధవారం నాడు రూపాయి ఏకంగా ₹90.13 కనిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది.
పాత రికార్డు బ్రేక్: అంతకుముందు మంగళవారం రోజున రూపాయి అత్యంత కనిష్టంగా ₹89.9475 వద్ద ముగిసింది. అయితే, బుధవారం ఈ పాత ఆల్టైమ్ లో రికార్డును చెరిపేస్తూ కొత్త కనిష్టాన్ని తాకింది.
రూపాయి పతనానికి కారణాలివే
రూపాయి మారకం విలువ ఈ స్థాయిలో పడిపోవడానికి కొన్ని ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
పోర్ట్ఫోలియో ప్రవాహాల బలహీనత: విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్లు (FPI) తరలిపోతుండడం, కొత్త పెట్టుబడులు ఆశించిన స్థాయిలో రాకపోవడం రూపాయిపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచింది.
వాణిజ్య లోటు ఆందోళనలు: దేశీయ వాణిజ్య (Trade) రంగంలో బలహీనత కారణంగా రూపాయి నిలకడ కోల్పోయింది.
అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం: వాషింగ్టన్తో కీలకమైన వాణిజ్య ఒప్పందం (Trade Deal) కుదరకపోవడం కూడా కరెన్సీ మార్కెట్లో ఆందోళనలకు దారి తీసింది.
బుధవారం పతనం: బుధవారం ఒకే రోజులో రూపాయి విలువ 0.3% మేర పడిపోయింది. 90 మార్కును దాటడం అనేది కేవలం ఒక సంఖ్యాపరమైన అంశమే కాకుండా, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసే మానసికపరమైన కీలక స్థాయి (Psychologically Crucial Mark). ఈ కీలక స్థాయిని దాటి పడిపోవడంతో దేశ ఆర్థిక రంగంపై మరింత ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
విదేశీ మారక ద్రవ్య మార్కెట్లో (Forex Market) రూపాయి మరింత బలహీనపడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాయో వేచి చూడాలి.
