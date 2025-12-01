రూపాయి విలువ అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే కొత్త కనిష్ట స్థాయికి (89.83) పడిపోయింది. దేశీయంగా బలమైన ఆర్థిక వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, నిరంతర విదేశీ పెట్టుబడుల తరలింపు, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో అనిశ్చితి, సుంకాలు వంటి అంశాల కారణంగా మార్కెట్లో ప్రతికూల సెంటిమెంట్ నెలకొంది.
భారత రూపాయి విలువ అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే సరికొత్త కనిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది. సోమవారం, డిసెంబర్ 1న, రూపాయి విలువ 89.83కు పడిపోయింది. రెండు వారాల క్రితం నమోదైన 89.49 రికార్డు కనిష్ట స్థాయిని దాటి, డాలర్తో రూపాయి విలువ 90 మార్కును చేరువవుతోంది.
విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులు (FPI) నిరంతరం తరలిపోవడం, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో పురోగతి లేకపోవడం, అలాగే సుంకRelated ఉద్రిక్తతలు వంటి కారణాలన్నీ మార్కెట్ సెంటిమెంట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి.
రూపాయిలో ఈ తాజా అమ్మకాల ఒత్తిడి భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్పైనా పడింది. ఫలితంగా, రికార్డు గరిష్ట స్థాయిల్లో ఉన్న బెంచ్మార్క్ సూచీలు సైతం పడిపోయి, ప్రతికూల జోన్లోకి చేరుకున్నాయి.
రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన బ్యాంకర్ల అభిప్రాయం ప్రకారం, Q2లో భారతదేశం 8.2% బలమైన ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించినప్పటికీ, అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందంలో పురోగతి లేకపోవడం రూపాయిపై ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తోంది.
రూపాయి ఎందుకు పడిపోతోంది?
రూపాయి బలహీనతకు కారణాలను విశ్లేషకులు ఇలా అంచనా వేస్తున్నారు:
పెరుగుతున్న వాణిజ్య లోటు (Trade Deficit): దిగుమతులు, ఎగుమతుల మధ్య వ్యత్యాసం పెరగడం.
పెట్టుబడుల తరలింపు: విదేశీ పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులను భారీగా ఉపసంహరించుకోవడం.
విదేశీ మారక ద్రవ్య కదలికలకు పెరిగిన సహనం: రూపాయి విలువ అటూ ఇటూ కదలడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) కొంతవరకు అనుమతించడం.
కోటక్ సెక్యూరిటీస్కు చెందిన కమోడిటీ అండ్ కరెన్సీ హెడ్, అనింద్య బెనర్జీ మాట్లాడుతూ... "దేశీయంగా భారతదేశం స్థూల దేశీయోత్పత్తి (GDP) వృద్ధి బలంగా ఉంది. అయితే, అసాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉండటం వల్ల నామమాత్రపు వృద్ధి (Nominal Growth) మాత్రం అనేక సంవత్సరాల కనిష్ట స్థాయికి తగ్గింది" అని తెలిపారు.
దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం అనేది కరెన్సీ స్థిరత్వానికి అనుకూలమైన అంశమని, ఇది రూపాయిని ప్రాథమికంగా ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
