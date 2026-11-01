సాయి పేరెంటరల్స్ క్యూ2 జోరు: రూ.196 కోట్ల రాబడి, 67 శాతం పెరిగిన ఎబిటా
హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ ఫార్మా కంపెనీ 'సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్' 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో బలమైన ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. క్యూ2 లో రూ.196.1 కోట్ల రాబడి సాధించడంతో పాటు విస్తరణ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేసినట్లు సంస్థ ప్రకటించింది.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఐపీ ఆధారిత ఫార్మా దిగ్గజం 'సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్' 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికం (Q2 FY27), తొలి అర్ధభాగం (H1 FY27) ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. 2026 సెప్టెంబర్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి గాను కంపెనీ ఏకీకృత రాబడి మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 9 శాతం పెరిగి రూ.196.1 కోట్లకు చేరింది.
ఆర్థిక ఫలితాల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన
కంపెనీ వ్యూహాత్మక చర్యలు, మెరుగైన ఇన్వెంటరీ నిర్వహణ వల్ల లాభదాయకత పెరిగింది.
గ్రాస్ ప్రాఫిట్: క్యూ2లో స్థూల లాభం రూ.93.1 కోట్లకు చేరుకోగా, మార్జిన్ 40.9 శాతం నుంచి 47.5 శాతానికి పెరిగింది.
ఎబిటా (EBITDA): మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 67.4 శాతం వృద్ధితో రూ.41.4 కోట్లను తాకింది. ఎబిటా మార్జిన్ 13.7 శాతం నుంచి 21.1 శాతానికి మెరుగైంది.
పన్ను తదుపరి లాభం (PAT): డిప్రిసియేషన్ వ్యయాలు పెరిగినప్పటికీ, క్యూ2లో నికర లాభం 32.7 శాతం పెరిగి రూ.10.5 కోట్లుగా నమోదైంది.
తొలి అర్ధభాగం (H1 FY27): ప్రథమార్ధంలో కంపెనీ మొత్తం రాబడి రూ.376 కోట్లకు చేరింది. ఆర్థిక సంవత్సరానికి నిర్దేశించుకున్న రూ. 750 కోట్ల లక్ష్యంలో ఇది దాదాపు 50 శాతానికి సమానం. నికర లాభం రూ.18.4 కోట్లుగా నమోదైంది.
ఐపీఓ నిధులతో రెండు కొనుగోళ్లు పూర్తి
ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించిన నిధుల్లో రూ.98.8 కోట్లను వినియోగించి 'సాయికృతి ఫార్మా', 'సాయి ప్రత్యాక్ లేబొరేటరీస్' సంస్థల్లో 60 శాతం చొప్పున వాటాల కొనుగోలు ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు యాజమాన్యం ప్రకటించింది.
సాయికృతి ఫార్మా: ఔటర్ రింగ్ రోడ్ బయట ఉన్న గుమ్మడిదలలో నూతన క్రిటికల్ కేర్ ఇంజెక్టబుల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం శరవేగంగా సాగుతోంది. 2027 జులై నాటికి పూర్తయ్యే ఈ ప్లాంట్ ద్వారా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 155 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుతుంది. ఈ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వచ్చాక జీడిమెట్లలోని 1, 2 యూనిట్ల ఉత్పత్తిని నిలిపివేస్తారు.
సాయి ప్రత్యాక్ లేబొరేటరీస్: జీనోమ్ వ్యాలీలోని ఈ పరిశోధనా కేంద్రాన్ని గ్రూప్ వ్యాప్త ఆర్అండ్డీ (R&D) హబ్గా తీర్చిదిద్దారు. ఇక్కడ 28 మంది సైంటిస్టులు, 174 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. రాబోయే రెండు త్రైమాసికాల్లో బయటి కంపెనీలకు ఒప్పంద పరిశోధన (CDMO) సేవలు అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
భువనగిరి యూనిట్ విస్తరణ, అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు
భువనగిరి: భువనగిరి ప్లాంట్ విస్తరణ పనులు పూర్తయ్యాయి. దీనివల్ల నెలవారీ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 85.5 మిలియన్ల నుంచి 81 శాతం పెరిగి 155 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరింది. క్యూ4 నుంచి ఇక్కడి ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగి ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ మార్కెట్లకు ఎగుమతి కానుంది.
నౌమెడ్ (Noumed) ఒప్పందం: ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ప్రముఖ ఫార్మసీ చైన్తో 3 ఏళ్ల పాటు రూ.204 కోట్ల (AUD 30 మిలియన్లు) విలువైన ఓటీసీ నిత్యావసర ఔషధాల సరఫరా ఒప్పందాన్ని నూతనంగా పునరుద్ధరించుకుంది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా మార్కెట్లో కంపెనీ మొత్తం కాంట్రాక్ట్ సరఫరా విలువ AUD 232 మిలియన్లకు (సుమారు రూ.1,506 కోట్లు) చేరింది.
అడిలైడ్ అండ్ ఫిలిప్పీన్స్: ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్ ప్లాంట్ 2027 జనవరి నుంచి ఉత్పత్తి ప్రారంభించి, ఏప్రిల్ నాటికి వాణిజ్య సరఫరాలు చేపట్టనుంది. ఫిలిప్పీన్స్ మార్కెట్లో క్యూ2 లో గుండె సంబంధిత విభాగంలో (Cardiovascular) 11 మాలిక్యూల్స్, 22 ఎస్కేయూలను లాంచ్ చేసింది.
లాభదాయకత బాటలో ముందుకు - సీఎండీ
"క్యూ2 ఫలితాలు మా పరివర్తనను, లాభదాయకతను స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. కొత్త ఈఆర్పీ సిస్టమ్, మెరుగైన ఇన్వెంటరీ పర్యవేక్షణతో గ్రాస్ మార్జిన్ 47.5 శాతానికి చేరింది. రాబోయే రోజుల్లో దీనిని 50 శాతానికి చేర్చడమే మా లక్ష్యం. ప్రథమార్ధంలో అంచనాల కంటే మెరుగైన పురోగతి సాధించాం. ద్వితీయార్థం వ్యాపారపరంగా మరింత అనుకూలమైన సమయం కావడంతో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర నిర్దేశిత లక్ష్యాలను సులభంగా అందుకుంటాం" అని సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (CMD) అనిల్ కుమార్ కరుసాల ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More