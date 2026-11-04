సైనిక స్కూళ్ల ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల: దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సైనిక స్కూళ్లలో 6, 9వ తరగతుల్లో ప్రవేశాలకు ఎన్టీఏ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆల్ఇండియా సైనిక స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్ష (AISSEE) 2027 దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. అర్హులైన విద్యార్థులు డిసెంబరు 3 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సైనిక పాఠశాలల్లో (Sainik Schools) 6, 9 తరగతుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ‘ఆల్ ఇండియా సైనిక స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్ష’ (AISSEE) 2027 దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (NTA) ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ను తన అధికారిక వెబ్సైట్ exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ లో అందుబాటులో ఉంచింది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు నిర్ణీత గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
ప్రాధాన్యత ఉన్న కీలక తేదీలు
సైనిక స్కూళ్లలో ప్రవేశం పొందాలనుకునే అభ్యర్థులు డిసెంబరు 3, 2026 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. ఆలస్య రుసుముతో (Late Fee) డిసెంబరు 6, 2026 వరకు రుసుము చెల్లించే అవకాశం కల్పించారు. దరఖాస్తుల్లో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే దిద్దుబాటు చేసుకునేందుకు (Correction Window) డిసెంబరు 7 నుంచి డిసెంబరు 9, 2026 వరకు అవకాశం ఇచ్చారు.
పరీక్ష కేంద్రాల వివరాలతో కూడిన 'ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్'లను జనవరి 11, 2027న వెబ్సైట్లో ఉంచుతారు. అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్లను (Admit Cards) జనవరి 25, 2027 నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 2027 జనవరి 31న దేశవ్యాప్తంగా ఎన్టీఏ ఈ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించనుంది.
పరీక్ష కాలపరిమితి, ప్రశ్నపత్రం తీరు
6వ తరగతి, 9వ తరగతి ప్రవేశాల కోసం వేర్వేరు సమయాల్లో పేపర్-అండ్-పెన్సిల్ (ఓఎంఆర్) విధానంలో పరీక్షలు జరుగుతాయి.
6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష: మధ్యాహ్నం 2.00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు (రెండున్నర గంటలు) జరుగుతుంది.
9వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష: మధ్యాహ్నం 2.00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు (మూడు గంటలు) నిర్వహిస్తారు.
6వ తరగతి పరీక్షలో మొత్తం 300 మార్కులకు గాను 125 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఇందులో లాంగ్వేజ్ (భాష), మ్యాథమెటిక్స్ (గణితం), ఇంటెలిజెన్స్ (సామర్థ్య పరీక్ష), జనరల్ నాలెడ్జ్ (సాధారణ జ్ఞానం) అనే నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయి.
9వ తరగతి పరీక్షను 400 మార్కులకు గాను 150 ప్రశ్నలతో నిర్వహిస్తారు. ఇందులో మ్యాథమెటిక్స్, ఇంటెలిజెన్స్, ఇంగ్లీష్, జనరల్ సైన్స్, సోషల్ సైన్స్ అనే ఐదు విభాగాలు ఉంటాయి. ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో ఎలాంటి నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు.
దరఖాస్తు రుసుము వివరాలు
సాధారణ వర్గాలు (General), మాజీ సైనికోద్యోగుల లేదా రక్షణ రంగ సిబ్బంది పిల్లలు, ఓబీసీ (NCL) అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు రుసుము రూ.850గా నిర్ణయించారు. ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST) వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులు రూ.700 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ ని సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'AISSEE 2027 Registration' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్త పేజీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత అవసరమైన సమాచారాన్ని నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
- దరఖాస్తు ఫారాన్ని వివరాలతో నింపి, నిర్ణీత దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి.
- దరఖాస్తు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఆ కన్ఫర్మేషన్ పేజీకి సంబంధించిన ప్రింటౌట్ కాపీని భద్రపరుచుకోవాలి.
మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు ఎన్టీఏ అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు.
దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు డైరెక్ట్ లింక్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More