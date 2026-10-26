వడ్డీ రేట్లు డిసెంబరులో మరో అరశాతం పెరుగుతాయి.. ఎస్బీఐ ఛైర్మన్ అంచనా
రిజర్వ్ బ్యాంక్ రాబోయే పాలసీ సమీక్షలో వడ్డీ రేట్లను 0.50 శాతం పెంచే అవకాశం ఉందని ఎస్బీఐ ఛైర్మన్ సీఎస్ శెట్టి వెల్లడించారు. ఇదే సమయంలో యోనో భారత్ యాప్, యూపీఐ ఎండీఆర్, ఏఐ వినియోగంపై ఆయన చేసిన పలు కీలక వ్యాఖ్యల వివరాలు మీకోసం.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) రాబోయే డిసెంబర్ ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్షలో వడ్డీ రేట్లను 0.50 శాతం (50 బేసిస్ పాయింట్లు) పెంచే అవకాశం ఉందని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) ఛైర్మన్ సీఎస్ శెట్టి తెలిపారు. ఆ తర్వాత 2027 ఫిబ్రవరి నాటికి వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు విరామం లభించవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు. ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీఏ) అధిపతిగా కూడా వ్యవహరిస్తున్న శెట్టి, సోమవారం జరిగిన 'బిజినెస్ స్టాండర్డ్ బీఎఫ్ఎస్ఐ ఇన్సైట్ సమ్మిట్'లో మాట్లాడుతూ ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు.
వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే వ్యక్తిగత వినియోగ రుణాలు, కొనుగోలు వ్యయంపై కొంత ప్రభావం పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోని రీటైల్ రుణాల నాణ్యతకు ఎలాంటి ముప్పు ఉండదని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు 7.1 శాతంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, ఉత్పత్తి రంగాల నుంచి రుణాలకు గిరాకీ నిలకడగా కొనసాగుతుందని ఆయన వివరించారు.
ఆర్బీఐ నిర్ణయం.. రుణ గ్రహీతలపై ప్రభావం
ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ ఈ నెల ప్రారంభంలోనే వడ్డీ రేట్లను 0.25 శాతం పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. మూడేళ్లకు పైగా వ్యవధి తర్వాత ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం ఇదే తొలిసారి. అలాగే తన ద్రవ్య విధాన వైఖరిని 'న్యూట్రల్' నుంచి 'క్యాలిబ్రేటెడ్ టైటనింగ్'గా మార్చింది. ఇటీవల విడుదలైన పాలసీ సమావేశ వివరాలు (మినిట్స్) కూడా రాబోయే నెలల్లో మరిన్ని వడ్డీ రేట్ల పెంపులు ఉంటాయనే అంచనాలను బలపరిచాయి.
"ఒకవేళ రెండుసార్లు వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉంటే, వినియోగ రుణాలు, కొనుగోలు డిమాండ్పై కొంత ప్రభావం పడుతుంది" అని సీఎస్ శెట్టి స్పష్టం చేశారు. అయితే బాహ్య బెంచ్మార్క్లతో అనుసంధానమైన రుణాల వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పటికీ, అసెట్ క్వాలిటీ దెబ్బతింటుందనే భయాలు అవసరం లేదన్నారు. "బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పరంగా చూస్తే, రీటైల్ రుణాల నాణ్యత గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని శెట్టి వ్యాఖ్యానించారు. అయితే మొత్తంమీద వడ్డీ రేట్లు 0.75 శాతం మేర పెరిగితే, అధిక మొత్తంలో రుణాలు తీసుకున్న వర్గాలు రీపేమెంట్ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందన్నారు.
యూపీఐ ఎండీఆర్.. 'యోనో భారత్' కొత్త యాప్
డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థలో యూపీఐ లావాదేవీలపై వ్యాపారుల రుసుము (ఎండీఆర్ - మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్) విధించాలనే ప్రతిపాదనకు ఎస్బీఐ మద్దతు తెలిపింది. చెల్లింపుల మౌలిక వసతులు, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడానికి బ్యాంకులకు నిధులు అవసరమని శెట్టి పేర్కొన్నారు. ఈ ఎండీఆర్ భారాన్ని వ్యాపారులు వినియోగదారులపై మోపకుండా చూసేందుకు ఐబీఏ అన్ని వాటాదారులతో చర్చలు జరుపుతోందని తెలిపారు.
మరోవైపు జనధన్ ఖాతాదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని 'యోనో భారత్' (Yono Bharat) పేరుతో నూతన మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు శెట్టి ప్రకటించారు. ఏడాది వ్యవధిలో ప్రారంభం కానున్న ఈ యాప్ ద్వారా ఎస్బీఐలోని 53 కోట్ల మంది డిపాజిటర్లలో ఉన్న 17 కోట్ల మంది జనధన్ ఖాతాదారులకు డిజిటల్ సేవలందిస్తారు. ప్రస్తుతం 11 కోట్లుగా ఉన్న యోనో వినియోగదారుల సంఖ్యను 2030 నాటికి 30 కోట్లకు పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఒక కస్టమర్ శాఖకు వస్తే బ్యాంకుకు రూ. 40 కంటే ఎక్కువ ఖర్చవుతుందని, అదే డిజిటల్ లావాదేవీకి కేవలం రూ. 1 మాత్రమే అవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.
ఏఐ సాంకేతికత.. ఎన్ఆర్ఐ డిపాజిట్లు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వినియోగంపై మాట్లాడుతూ, కొత్త సాంకేతికతలను స్వీకరించడానికి భారీ వ్యయం అవుతుందని శెట్టి గుర్తుచేశారు. "ఏఐ వినియోగాన్ని ఉత్పాదకత పెంపు ఆధారంగా మాత్రమే అంచనా వేయాలి. ఇది కేవలం మనుషులను తొలగించడం మాత్రమే కాదు. ఏఐ ఏజెంట్లకు బదులుగా మనుషులను ఉంచడమే సరైనదని పాశ్చాత్య దేశాల కంపెనీలు గ్రహించాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అలాగే ఇటీవల ముగిసిన రాయితీ స్వ్యాప్ స్కీమ్ కింద ప్రవాస భారతీయుల నుంచి లభించిన 133 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా డిపాజిట్లను బ్యాంకులు విచక్షణారహితంగా రుణాల రూపంలో అందించవని శెట్టి స్పష్టం చేశారు. ఈ నిధులను మూడు త్రైమాసికాల వ్యవధిలో దశలవారీగా వినియోగిస్తామని వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More