    ఎస్బీఐ పీఓ నెల జీతం ఎంతో చెప్పిన మహిళ- తెలిస్తే షాక్​ అవుతారు!

    స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తున్న శ్వేతా ఉప్పల్ అనే మహిళ తన నెలవారీ జీతం వివరాలను ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో వెల్లడించారు. నెలకు సుమారు రూ. 95,000 చేతికి వస్తుందని, అలవెన్సులతో కలిపితే అది లక్ష దాటుతుందని ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

    Published on: Jan 27, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉద్యోగం అంటే గౌరవంతో పాటు మంచి వేతనం ఉంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఒక బ్యాంకు అధికారి ఎంత సంపాదిస్తారో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ)లో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ (పీఓ)గా పనిచేస్తున్న శ్వేతా ఉప్పల్ అనే మహిళ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియో ద్వారా తన నెలవారీ జీతం వివరాలను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    ఎస్బీఐ పీఓ ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళ ఫొటో..
    రెండున్నర ఏళ్ల సర్వీసులోనే రూ. 95,000!

    @bankerstrick అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ద్వారా శ్వేత ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. 2022లో ఐబీపీఎస్ పరీక్ష రాసి ఎస్బీఐలో పీఓగా చేరిన ఆమెకు ప్రస్తుతం రెండున్నర ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ఈ తక్కువ కాలంలోనే ఆమె ఐదు ఇంక్రిమెంట్లు సాధించారు! ప్రస్తుతం ఇన్​-హ్యాండ్​ శాలరీ నెలకు సుమారు రూ. 95,000 వస్తున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    అలవెన్సులతో కలిపితే లక్ష దాటుతోంది..

    శ్వేత వెల్లడించిన మరికొన్ని వివరాలు అభ్యర్థుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

    • నెలవారీ జీతం: రూ. 95,000 (చేతికి వచ్చేది)
    • లీజు రెంటల్: రూ. 18,500
    • ఇతర అలవెన్సులు: రూ. 11,000

    వీటన్నింటినీ లెక్కలోకి తీసుకుంటే, ఒక ఎస్బీఐ పీఓ నెలవారీ ఆదాయం సుమారు రూ. 1.25 లక్షల వరకు ఉంటుందని స్పష్టమవుతోంది.

    జీతం అంతలా పెరగడానికి కారణం ఏంటి?

    కేవలం రెండున్నర ఏళ్లలోనే ఇంతటి భారీ వేతనం ఎలా సాధ్యమని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై శ్వేత స్పందిస్తూ.. ప్రొఫెషనల్ బ్యాంకింగ్ సర్టిఫికేషన్ల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు.

    "నా జీతంలో రెండు వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లతో పాటు జేఏఐఐబీ (జూనియర్ అసోసియేట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకర్స్), సీఏఐఐబీ (సర్టిఫైడ్ అసోసియేట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకర్స్) పరీక్షలు పాస్ అయినందుకు మూడు అదనపు ఇంక్రిమెంట్లు కలిశాయి," అని ఆమె తెలిపారు.

    నెటిజన్ల స్పందన..

    శ్వేత వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు ఆమె కష్టాన్ని అభినందిస్తూ.. "ఎన్నో పరీక్షలు రాసి, నిరంతరం నేర్చుకుంటేనే ఈ స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఇది అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చే విషయం," అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

    అయితే మరికొందరు మాత్రం.. "నా స్నేహితుడు కూడా పీఓగా చేస్తున్నాడు, కానీ జీతం ఇంత ఉండదని ఎప్పుడూ బాధపడుతుంటాడు. మీకు ఇంత ఎలా వస్తోంది?" అని సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సమాధానంగా, తన బేసిక్ పే రూ. 56,000తో ప్రారంభమైందని, అదనపు ఇంక్రిమెంట్ల వల్లే ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని శ్వేత వివరణ ఇచ్చారు.

    చివరిగా, బ్యాంకింగ్ రంగంలో కేవలం ఉద్యోగం సంపాదించడమే కాదు, నిరంతరం అప్‌డేట్ అవుతూ అదనపు సర్టిఫికేషన్లు పూర్తి చేస్తే వేగంగా ఆర్థికంగా ఎదగవచ్చని శ్వేత ఉప్పల్ వీడియో నిరూపిస్తోంది.

