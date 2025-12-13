Edit Profile
    ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించిన ఎస్బీఐ..

    రెపో రేటును తగ్గిస్తున్నట్టు ఆర్బీఐ ప్రకటన చేసిన కొద్ది రోజులకే ఎస్బీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లు, ఎంసీఎల్​ఆర్​, ఈబీఎల్​ఆర్​ రేట్లను సవరిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. తాజా రేట్లు డిసెంబర్​ 15న అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Dec 13, 2025 10:40 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశపు అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ.., సీనియర్ సిటిజన్‌లతో పాటు సాధారణ ప్రజల కోసం ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్ల వడ్డీ రేట్లను సవరించింది. వీటితో పాటు ఎంసీఎల్​ఆర్​ (మార్జినల్​ కాస్ట్​ ఆఫ్​ ఫండ్స్​- బేస్డ్​ లెండింగ్​ రేట్స్​) రేట్లను సైతం సవరించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొత్త రేట్లు సోమవారం, డిసెంబర్ 15, 2025 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.

    ఎఫ్​డీతో పాటు ఎంసీఎల్​ఆర్​ రేట్లను తగ్గించిన ఎస్బీఐ.. (Bloomberg)
    రెపో రేటును 25 బేసిస్​ పాయింట్లు తగ్గించి, 5.50 శాతం నుంచి 5.15 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ప్రకటించిన కొద్ది రోజులకే, ఎస్బీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    సవరించిన వడ్డీ రేట్లు..

    2-3 సంవత్సరాల కాలవ్యవధి: రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను బ్యాంక్ తగ్గించింది.

    సాధారణ ప్రజలకు: 6.45% నుంచి 6.40%కి తగ్గింది.

    సీనియర్ సిటిజన్లకు: 6.95% నుంచి 6.90%కి తగ్గింది.

    "444 రోజులు" స్పెషల్ స్కీమ్: 'అమృత్ వృష్టి' అనే ఈ నిర్దిష్ట కాలపరిమితి పథకం వడ్డీ రేటును 6.60% నుంచి 6.45%కి సవరించారు.

    అత్యధిక వడ్డీ రేటు ఎంత?

    రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్లపై, కాలవ్యవధిని బట్టి, బ్యాంక్ ఇప్పుడు సాధారణ ప్రజలకు గరిష్టంగా 6.05%, సీనియర్ సిటిజన్‌లకు 7.05% వరకు వడ్డీ రేట్లను అందిస్తుంది.

    ఇతర టెన్యూర్​ల వడ్డీ రేట్ల వివరాలు (రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ)-

    టెన్యూర్​​సాధారణ ప్రజలకుసీనియర్ సిటిజన్‌లకు
    7 రోజులు నుండి 45 రోజులు3.05%3.55%
    46 రోజులు నుండి 179 రోజులు4.90%5.40%
    180 రోజులు నుండి 210 రోజులు5.65%6.15%
    211 రోజులు నుండి 1 సంవత్సరం కంటే తక్కువ5.90%6.40%
    1 సంవత్సరం నుండి 2 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ6.25%6.75%
    2 సంవత్సరాల నుండి 3 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ6.40%6.90%
    3 సంవత్సరాల నుండి 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ6.30%6.80%
    5 సంవత్సరాల నుండి 10 సంవత్సరాలు6.05%7.05%

    ఎస్బీఐ 7 రోజుల నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు కాలపరిమితితో బహుళ డిపాజిట్ ఆప్షన్స్​ని అందిస్తోంది.

    సవరించిన ఎంసీఎల్​ఆర్​, ఈబీఎల్​ఆర్​ రేట్లు..

    ఎంసీఎల్​ఆర్​ రేట్లు-

    ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్ రేట్లతో పాటు, రుణాలు ఇవ్వడానికి కనీస వడ్డీ రేటును సూచించే ఎంసీఎల్​ఆర్​ను కూడా ఎస్బీఐ సవరించింది.

    టెన్యూర్​పాత రేటుకొత్త రేటుసవరణ (బీపీఎస్​)
    ఓవర్‌నైట్7.90%7.90%5
    1 నెల7.90%7.85%5
    3 నెలలు8.30%8.25%5
    6 నెలలు8.65%8.60%5
    1 సంవత్సరం8.75%8.70%5
    2 సంవత్సరాలు8.75%8.70%5
    3 సంవత్సరాలు8.85%8.80%5

    ఈబీఎల్​ఆర్​ రేటు (ఎక్స్​టర్నల్​ బెంచ్​మార్క్​ లిమిటెడ్​ రేట్​)-

    ఎస్బీఐ తన ఎక్స్‌టర్నల్ బెంచ్‌మార్క్ లింక్డ్ రేటును డిసెంబర్ 15 నుంచి ( 8.15% నుంచి 7.90%కి) తగ్గిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈబీఎల్​ఆర్​ అనేది రుణాలు (ముఖ్యంగా ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేట్లు కలిగినవి) కోసం ఉపయోగించే ఒక రేటు. ఇది సాధారణంగా ఆర్బిఐ రెపో రేటు వంటి బాహ్య బెంచ్‌మార్క్‌కు అనుసంధానించి ఉంటుంది.

