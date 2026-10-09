57 మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేతపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం
న్యూఢిల్లీలో నిరసనల కారణంగా 57 మెట్రో స్టేషన్ల గేట్లను మూసివేయాలన్న డీఎంఆర్సీ నిర్ణయంపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సామాన్య ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగిస్తూ ఈ స్థాయిలో ఆంక్షలు విధించడం సరికాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) అక్టోబర్ 10న జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నాకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ ఆందోళనల దృష్ట్యా భద్రతా కారణాల రీత్యా శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి 57 మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రవేశ, నిష్క్రమణ గేట్లను మూసివేస్తున్నట్లు ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (డీఎంఆర్సీ) ప్రకటించింది. మెట్రో సేవలపై విధించిన ఈ ఆంక్షలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై శుక్రవారం సీజేఐ జస్టిస్ సూర్య కాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.
సామాన్యుల బతుకుదెరువు దెబ్బతింటుంది: సీజేఐ
విచారణ సందర్భంగా సీజేఐ జస్టిస్ సూర్య కాంత్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ మెట్రో స్టేషన్ల ప్రవేశ ద్వారాలను పూర్తిగా మూసివేయడంపైనే మాకు తీవ్ర అభ్యంతరం ఉంది. ఈ నిర్ణయం మమ్మల్ని తీవ్రంగా ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది" అని స్పష్టం చేశారు.
ఈ అంశం నిరసనకారులు లేదా ఏ ఒక్క వ్యక్తికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. "జాతీయ రాజధాని పరిధిలోకి రోజువారీ జీవనోపాధి కోసం వచ్చే వేలాది మంది సాధారణ పౌరుల ప్రయోజనాల గురించే మేము మాట్లాడుతున్నాం. గురుగ్రామ్, గ్రేటర్ నోయిడా, ఈస్ట్ ఢిల్లీ, సౌత్ ఢిల్లీ ప్రాంతాల నుంచి ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వయోవృద్ధులు ప్రతిరోజూ ప్రజా రవాణాపైనే ఆధారపడి ఢిల్లీకి వస్తుంటారు. ఈ నగరంలో నివసించే సాధారణ పౌరుల పక్షాన మేము ఈ విషయాలను ప్రస్తావిస్తున్నాం" అని జస్టిస్ సూర్య కాంత్ స్పష్టం చేశారు.
అవసరమైన మేరకే ఆంక్షలు ఉండాలి
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం భద్రతా దళాలు నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవడానికి అధికారాలు ఉన్నాయని కోర్టు అంగీకరించింది. అయితే, ఆ నిర్ణయాలు ప్రజల దైనందిన జీవితాన్ని స్తంభింపజేసేలా ఉండకూడదని హితవు పలికింది.
"అందరికీ సొంత కార్లు ఉండవు. ప్రైవేట్ వాహనాల్లో ప్రయాణించే వెసులుబాటు అందరికీ ఉండదు. అత్యధిక శాతం ప్రజలు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థపైనే ఆధారపడతారు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల ప్రతిదీ స్తంభించిపోయే పరిస్థితి రాకూడదు. ఏదైనా అవాంఛనీయ ఘటన జరగకుండా నిరోధించడానికి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే ఆంక్షలు విధించాలి. అంతేకానీ, ఈగను చంపడానికి సుత్తిని ఉపయోగించినట్లుగా అధికారుల తీరు ఉండకూడదు. ఈ ప్రాథమిక సూత్రాన్ని అధికారులు గుర్తుంచుకోవాలి" అని సీజేఐ వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More