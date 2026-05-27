9, 10 తరగతుల్లో రెండు భారతీయ భాషలు తప్పనిసరి నిబంధనపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీం నిరాకరణ
సీబీఎస్ఈ తీసుకువచ్చిన కొత్త భాషా విధానంపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. అయితే, ఈ నిబంధనను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణకు అంగీకరించిన ధర్మాసనం, కేంద్రానికి, సీబీఎస్ఈకి నోటీసులు జారీ చేసింది.
కేంద్ర మాధ్యమిక విద్యా బోర్డు (CBSE) 9, 10 తరగతుల విద్యార్థులకు రెండు భారతీయ భాషలను తప్పనిసరి చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయంపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు బుధవారం నిరాకరించింది. 2026 జూలై 1 నుంచి అమలులోకి రానున్న ఈ విధానాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను పరిశీలించేందుకు మాత్రం కోర్టు సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ మేరకు సీబీఎస్ఈ, కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్సీఈఆర్టీ (NCERT)లకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ, రెండు వారాల్లోపు సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను జూలై 15, 16 తేదీలకు వాయిదా వేసింది.
అమలుకు సిద్ధంగా ఉన్నారా? నివేదిక కోరిన ధర్మాసనం
ఈ కొత్త విధానం అమలుకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న సదుపాయాలు, సాధ్యాసాధ్యాలపై నివేదిక సమర్పించాలని అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటిని కోర్టు ఆదేశించింది. పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ అడ్వకేట్ ముకుల్ రోహత్గీ వాదనలు వినిపిస్తూ.. సీబీఎస్ఈ జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి విద్యార్థులు మూడు భాషలు చదవాల్సి ఉంటుందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. మరో సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ వాదిస్తూ.. "భాష అనేది వ్యక్తిగత ఎంపికకు సంబంధించిన అంశం. దాన్ని బలవంతంగా రుద్దలేరు. ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధం" అని పేర్కొన్నారు.
అసలు సీబీఎస్ఈ నిబంధన ఏమిటి?
జాతీయ విద్యా విధానం (NEP) 2020, నేషనల్ కరికులమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ (NCF-SE) 2023లో భాగంగా సీబీఎస్ఈ ఈ మార్పులు చేపట్టింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం:
- 9, 10 తరగతుల్లో మూడు భాషలు చదవడం తప్పనిసరి.
- ఈ మూడింటిలో కనీసం రెండు ఖచ్చితంగా భారతీయ భాషలై ఉండాలి.
- విదేశీ భాషను చదవాలనుకునే వారు దానిని మూడవ భాషగా లేదా అదనపు నాలుగవ భాషగా మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
- 2026 జూలై 1 నుంచి 9వ తరగతికి ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది.
పుస్తకాలు, ఉపాధ్యాయుల కొరతపై బోర్డు వివరణ
కొత్తగా ప్రవేశపెట్టే మూడవ భాష (R3) కోసం ప్రస్తుతానికి 6వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకాలను (2026-27 ఎడిషన్) వినియోగించుకోవాలని బోర్డు సూచించింది. జూలై 1 నాటికి 19 భాషల్లో పుస్తకాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని, మిగిలిన భాషల కోసం రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి (SCERT) వనరులను వాడుకోవచ్చని తెలిపింది. ఇక ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉంటే.. ఇతర భాషా ఉపాధ్యాయులను, రిటైర్డ్ టీచర్లను లేదా అర్హత కలిగిన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లను నియమించుకోవాలని పాఠశాలలకు సూచించింది.
పరీక్షలు, ఇతర మార్పులు
ఈ మూడవ భాషకు సంబంధించిన మూల్యాంకనం పూర్తిగా పాఠశాల స్థాయిలోనే (ఇంటర్నల్) జరుగుతుంది. అయితే ఈ మార్కులు సీబీఎస్ఈ సర్టిఫికేట్లో ప్రతిబింబిస్తాయి. భాషా పరంగానే కాకుండా, గణితం, సైన్స్ సబ్జెక్టులలో కూడా మార్పులు రానున్నాయి. వీటిలో 'స్టాండర్డ్', 'అడ్వాన్స్డ్' అనే రెండు స్థాయిలు ఉంటాయి. అందరికీ 80 మార్కుల సామాన్య పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ లోతైన అవగాహనను పరీక్షించేందుకు అదనపు అడ్వాన్స్డ్ పేపర్ను ఎంచుకునే అవకాశం విద్యార్థులకు ఉంటుంది.
ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు (CwSN) నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపులు ఉంటాయని, విదేశాల నుంచి భారత్కు తిరిగి వచ్చే విద్యార్థుల విషయంలో కేసుల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సీబీఎస్ఈ కొత్త భాషా విధానం ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తుంది?
2026 జూలై 1వ తేదీ నుంచి 9వ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ విధానం అమలులోకి వస్తుంది.
2. విద్యార్థులు ఎన్ని భాషలు చదవాల్సి ఉంటుంది?
మొత్తం మూడు భాషలు చదవాలి. అందులో కనీసం రెండు భాషలు భారతీయ ప్రాంతీయ భాషలై ఉండాలి.
3. విదేశీ భాషను చదువుకోవచ్చా?
అవును, కానీ దానిని కేవలం మూడవ భాషగా లేదా అదనపు నాలుగవ భాషగా మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. మొదటి రెండు భాషలు కచ్చితంగా భారతీయ భాషలే అయి ఉండాలి.
4. మూడవ భాషకు బోర్డు పరీక్షలు ఉంటాయా?
లేదు. మూడవ భాషకు సంబంధించిన పరీక్షలు, మూల్యాంకనం పూర్తిగా పాఠశాల స్థాయిలోనే అంతర్గతంగా జరుగుతాయి. అయితే దీని ఫలితాలు బోర్డు సర్టిఫికేట్లో కనిపిస్తాయి.
