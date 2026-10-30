సమ్మతితో కూడిన శారీరక సంబంధం రేప్ కిందికి రాదు.. సుప్రీం కోర్టు కీలక తీర్పు
పరస్పర అంగీకారంతో సాగిన బంధం వికటించినంత మాత్రాన గతంలోని శారీరక సాన్నిహిత్యాన్ని అత్యాచారంగా పరిగణించలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. రిలేషన్షిప్ విఫలమైన ప్రతి సందర్భాన్ని క్రిమినల్ కేసుగా మార్చడం ఆందోళనకరమని అత్యున్నత న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది.
రెండు మనసుల మధ్య పరస్పర అంగీకారంతో సాగిన బంధం కాలక్రమేణా వికటించినంత మాత్రాన, గతంలో జరిగిన శారీరక సాన్నిహిత్యాన్ని అత్యాచారంగా మార్చలేమని సుప్రీంకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. బంధాలు విఫలమైన ప్రతిసారీ వాటిని క్రిమినల్ కేసులుగా మార్చే ధోరణి పెరుగుతుండటం పట్ల అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
పశ్చాత్తాపానికి, మోసానికి తేడా ఉంది
జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్. మహదేవన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "తొలినాళ్ల నుంచే ఉద్దేశపూర్వక మోసం, దగాతో పొందిన లైంగిక సమ్మతికి... సంబంధం ముగిసిన తర్వాత కలిగే పశ్చాత్తాపానికి మధ్య తేడాను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. సజావుగా సాగుతున్న బంధంలో ఇరుపక్షాల అంగీకారంతో జరిగిన శారీరక సాన్నిహిత్యాన్ని, ఆ బంధం విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత క్రూరమైన అత్యాచారంగా ముద్ర వేయడం సరికాదని న్యాయస్థానం పేర్కొంది.
పురుషులకు బంధం నుంచి వైదొలిగే హక్కు లేదా?
బాధిత వ్యక్తులు బంధం తెగిపోయిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని వ్యక్తం చేసే అసంతృప్తి, ఒక నేరంగా మారదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇటువంటి విధానం క్రిమినల్ న్యాయ వ్యవస్థను తప్పుదోవ పట్టించడమే కాకుండా, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి స్వేచ్ఛను, గౌరవాన్ని భంగపరుస్తుందని తెలిపింది. "ఒకానొక సమయంలో సమ్మతితో కూడిన సంబంధంలో ఉన్నంత మాత్రాన, భవిష్యత్తులో రేప్ కేసు పెడతారనే భయంతో ఆ పురుషుడు అదే బంధంలో బందీగా ఉండిపోవాలా? బంధం నుంచి వైదొలిగే హక్కు అతనికి ఉండదా? అలా వైదొలగడాన్ని మోసంగా ఎలా పరిగణిస్తారు?" అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.
అసలైన నేరాల తీవ్రత తగ్గుతుంది
నిజమైన లైంగిక దాడి, బలవంతం, లేదా వంచనతో అంగీకారం పొందిన తీవ్రమైన కేసుల్లో మాత్రమే అత్యాచార నిరోధక చట్టాలను ప్రయోగించాలని న్యాయమూర్తులు హెచ్చరించారు. వికటించిన ప్రతి సమ్మత సంబంధాన్ని రేప్గా చిత్రీకరిస్తే, నిజమైన లైంగిక నేరాల తీవ్రత తగ్గిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
కేరళ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు
కేరళకు చెందిన సంతోష్ కుమార్ ఎన్.పి. అనే వ్యక్తిపై నమోదైన రేప్, దగా, నమ్మకద్రోహం కేసులను కొట్టివేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో తనపై నమోదైన కేసులను కొట్టివేసేందుకు కేరళ హైకోర్టు నిరాకరించడంతో ఆయన అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు.
ప్రాసిక్యూషన్ వివరాల ప్రకారం.. నిందితుడు తనకు మొదటి పెళ్లి అయిన విషయాన్ని దాచిపెట్టి, బాధిత మహిళను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడని, అక్రమ వివాహం ద్వారా పొందిన సమ్మతితో తనతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని ఆ మహిళ ఆరోపించారు. వీరు 1996 నుండి 2003 వరకు మైసూర్లో వివాహం చేసుకుని కలిసి నివసించారు. ఈ కేసును విచారించిన సుప్రీంకోర్టు, సంతోష్ కుమార్పై ఉన్న క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ను కొట్టివేస్తూ ఈ కీలక తీర్పు వెలువరించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More