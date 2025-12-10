సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీల పతనం: నేటి స్టాక్ మార్కెట్లో 10 ముఖ్యాంశాలు
యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ నిర్ణయానికి ముందు ప్రపంచవ్యాప్త అనిశ్చితి, నిరంతర విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల ఉపసంహరణ (FII Outflow) కారణంగా భారత స్టాక్ మార్కెట్ బుధవారం వరుసగా మూడో సెషన్లో కూడా నష్టాలను నమోదు చేసింది. పతనం కారణంగా ఒక్క సెషన్లోనే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 1 లక్ష కోట్లకు పైగా ఆవిరైంది.
డిసెంబర్ 10, బుధవారం నాడు భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నష్టాలతో ముగిశాయి. ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో లాభపడినా, ఆ తర్వాత అమ్మకాల ఒత్తిడితో సూచీలు పతనమయ్యాయి. యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ నిర్ణయం రానున్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించారు.
సెన్సెక్స్ ఇంట్రాడేలో 354 పాయింట్లు పెరిగి 85,020.34 గరిష్ఠాన్ని తాకింది. అయితే, లాభాలను నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. ఒకానొక దశలో రోజువారీ గరిష్ఠం నుంచి ఏకంగా 629 పాయింట్లు పతనమై, చివరికి నష్టాల్లో ముగిసింది.
ముగింపు వివరాలు: 30 షేర్ల సెన్సెక్స్ 275 పాయింట్లు (0.32%) నష్టపోయి 84,391.27 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ 50 సూచీ 82 పాయింట్లు (0.32%) తగ్గి 25,758 వద్ద ముగిసింది.
నష్టపోయిన పెట్టుబడి: ఒక్క సెషన్లోనే ఇన్వెస్టర్లు రూ. 1 లక్ష కోట్లకు పైగా నష్టపోయారు. బీఎస్ఈ లిస్టెడ్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (M-Cap) అంతకుముందు సెషన్లోని రూ. 465 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 463.8 లక్షల కోట్లకు తగ్గింది.
వరుస నష్టాలు: గత మూడు సెషన్లలో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,321 పాయింట్లు (1.5%), నిఫ్టీ 1.6% మేర క్షీణించింది.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి 10 ప్రధాన కారణాలు
1. మార్కెట్ పతనం ఎందుకు?
యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయానికి ముందు దేశీయ మార్కెట్లలో ప్రతికూల ధోరణి కనిపించింది. ఒకవేళ ఫెడ్ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించినప్పటికీ, ఫెడ్ కఠిన వైఖరి (Hawkish Tone) కొనసాగిస్తే విదేశీ పెట్టుబడులు తరలిపోయే అవకాశం ఉందని నిపుణులు నమ్ముతున్నారు.
ప్రధాన కారణాలు:
- భారత్-యుఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై అనిశ్చితి కొనసాగడం.
- రూపాయి విలువ బలహీనపడటం.
- విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడులు (FII) నిరంతరంగా తరలిపోవడం.
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కు చెందిన వినోద్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, "భారత మార్కెట్లు గ్లోబల్ భయాందోళనలను ప్రతిబింబించాయి. కొనసాగుతున్న FIIల ఉపసంహరణ, రూపాయి బలహీనత, యుఎస్-ఇండియా వాణిజ్య చర్చలపై అనిశ్చితి ఒత్తిడిని పెంచాయి" అని వివరించారు.
2. నిఫ్టీ 50లో అత్యధిక లాభపడ్డ షేర్లు
నిఫ్టీ సూచీలో లాభపడ్డ వాటిలో ఈ వారం కూడా ఈ షేర్లు కీలకంగా నిలిచాయి:
- ఐషర్ మోటార్స్ (Eicher Motors) (1.54% పెరిగింది)
- హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ (Hindalco Industries) (1.07% పెరిగింది)
- హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ (HDFC Life Insurance Company) (1.06% పెరిగింది)
3. నిఫ్టీ 50లో అత్యధికంగా నష్టపోయిన షేర్లు
నిఫ్టీ ప్యాక్లోని 31 షేర్లు నష్టాల్లో ముగియగా, అత్యధికంగా నష్టపోయిన వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
- ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ (ఇండిగో) (InterGlobe Aviation - IndiGo) (3.17% తగ్గింది)
- ఎటర్నల్ (Eternal) (3.09% తగ్గింది)
- ట్రెంట్ (Trent) (1.77% తగ్గింది)
4. వివిధ రంగాల సూచీలు (Sectoral Indices)
భారీ నష్టాలు: నిఫ్టీ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ (1.72%), ఐటీ (0.89%), పీఎస్యూ బ్యాంక్ (0.70%) తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. నిఫ్టీ బ్యాంక్ (0.44%), ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (0.53%) కూడా నష్టాల్లో ముగిశాయి.
లాభాలు: నిఫ్టీ మీడియా (0.48%), మెటల్ (0.46%), ఫార్మా (0.17%) సూచీలు మాత్రం స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి.
5. అత్యధిక వాల్యూమ్ ఉన్న స్టాక్స్
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) లో వాల్యూమ్ పరంగా అత్యంత చురుకుగా ట్రేడ్ అయిన షేర్లు ఇవే:
- వొడాఫోన్ ఐడియా (Vodafone Idea) (68.87 కోట్ల షేర్లు)
- మీషో (Meesho) (40 కోట్ల షేర్లు)
- ఈక్వస్ (Aequs) (11.56 కోట్ల షేర్లు)
6. 15% కంటే ఎక్కువ పెరిగిన స్టాక్స్
బీఎస్ఈలో అమ్కే ప్రొడక్ట్స్, రాజశ్రీ షుగర్స్ & కెమికల్స్, శీతల్ కూల్ ప్రొడక్ట్స్ సహా ఆరు స్టాక్లు 15% కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి. అదే సమయంలో, కేన్స్ టెక్నాలజీ ఇండియా, హబ్టౌన్, కళ్యాణి ఫోర్జ్ సహా ఏడు స్టాక్లు 10% కంటే ఎక్కువ పతనమయ్యాయి.
7. అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ రేషియో
బీఎస్ఈలో ట్రేడ్ అయిన 4,337 స్టాక్లలో, 1,898 స్టాక్లు లాభపడగా, 2,289 స్టాక్లు నష్టపోయాయి. 150 స్టాక్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. నష్టపోయిన స్టాక్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది.
8. 70కు పైగా 52-వారాల గరిష్ఠాలు
ఈ రోజు ట్రేడింగ్లో ఐషర్ మోటార్స్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, అనుపమ్ రసాయన్ ఇండియా, ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ సహా 74 స్టాక్లు 52-వారాల గరిష్ఠాన్ని తాకాయి.
9. 130కు పైగా 52-వారాల కనిష్ఠాలు
అదే సమయంలో బ్లూ డార్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్స్, డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ (ఇండియా), ఇనాక్స్ విండ్, పేజ్ ఇండస్ట్రీస్, పిరమల్ ఫార్మా, సఫైర్ ఫుడ్స్ ఇండియా సహా 136 స్టాక్లు 52-వారాల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి.
10. నిఫ్టీ టెక్నికల్ ఔట్లుక్
ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుడు సుదీప్ షా ప్రకారం, 25,730–25,700 వద్ద ఉన్న 50-రోజుల ఈఎంఏ జోన్ (EMA zone) నిఫ్టీకి తక్షణ మద్దతు స్థాయిగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థాయికి దిగువన ట్రేడింగ్ కొనసాగితే, నిఫ్టీ 25,500 వైపు మరింత పయనించే అవకాశం ఉంది. పై స్థాయిలో, 25,950-26,000 వద్ద ఉన్న 20-రోజుల ఈఎంఏ జోన్ బలమైన నిరోధక స్థాయిగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది.
అసిత్ సి. మెహతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటర్మీడియట్స్కు చెందిన హృషికేష్ యెడ్వే మాట్లాడుతూ, నిఫ్టీ చార్టులో 'బేరిష్ క్యాండిల్' ఏర్పడటం బలహీనతను సూచిస్తుంది. "నిఫ్టీకి 25,700 స్థాయి వద్ద ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ ఉంది. 25,700 స్థాయిని నిర్ణయాత్మకంగా బ్రేక్ చేస్తే, నిఫ్టీ 25,500–25,300 స్థాయిల వైపు వెళ్లవచ్చు" అని ఆయన సూచించారు. స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు ‘సెల్-ఆన్-బౌన్స్’ వ్యూహాన్ని అనుసరించాలని ఆయన సలహా ఇచ్చారు.