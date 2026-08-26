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షేర్ ట్రేడింగ్ లాభాలను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా ఎప్పుడు చూపించాలి?

స్టాక్ మార్కెట్ లాభాలను క్యాపిటల్ గెయిన్స్‌గా చూపిస్తే సరిపోతుందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ ఇంట్రాడే, F&O ట్రేడింగ్ లాభాలు తప్పనిసరిగా బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. వీటికి ITR-3 దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. బిజినెస్ ఇన్‌కమ్ కోసం ఆగస్టు 31 ఆఖరు తేదీ.

Published on: Aug 26, 2026, 09:53:20 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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స్టాక్ మార్కెట్‌లో ట్రేడింగ్ చేసేవారు తమ లాభాలను ఎల్లప్పుడూ క్యాపిటల్ గెయిన్స్‌గానే ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR)లో చూపించవచ్చని అనుకుంటే, అది ఆదాయపు పన్ను నోటీసుకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ట్రేడ్‌ల స్వభావం, తరచుదనం ఆధారంగా కొన్ని సందర్భాల్లో షేర్ ట్రేడింగ్ లాభాలు బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా పరిగణించబడతాయి.

షేర్ ట్రేడింగ్ లాభాలను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా ఎప్పుడు చూపించాలి?
షేర్ ట్రేడింగ్ లాభాలను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా ఎప్పుడు చూపించాలి?

బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌కు సంబంధించిన ITR ఫైలింగ్ గడువు మరికొన్ని రోజుల్లోనే ముగియనుండటంతో ఈ తేడాను అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం. క్యాపిటల్ గెయిన్స్‌ను ITR-1 లేదా ITR-2 ద్వారా దాఖలు చేయాలి, దీనికి జులై 31 గడువుగా ఉంది. అయితే బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌ను ITR-3 లేదా ITR-4 ద్వారా చూపించే పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఆగస్టు 31 వరకు గడువు ఉంటుంది.

ట్రేడింగ్ లాభాలు బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా ఎప్పుడు మారతాయి?

ఇంట్రాడే, ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ (F&O) ట్రేడింగ్‌లో పాల్గొనేవారు గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, భారత్‌లో ఈ లావాదేవీలను సాధారణ ఈక్విటీ లావాదేవీల కంటే వేరుగా పరిగణిస్తారు. ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేవలం ఒక్క ట్రేడ్ చేసినా ఈ నియమం వర్తిస్తుంది.

ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌ను స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా, F&O లాభాలను నాన్-స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా పరిగణిస్తారు. రెండూ బిజినెస్ ఇన్‌కమ్ కిందకే వస్తాయి కాబట్టి, పన్ను చెల్లింపుదారు ITR-3 దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే అర్హత నిబంధనలకు లోబడి ప్రిజంప్టివ్ టాక్సేషన్ స్కీమ్‌ను ఎంచుకున్నవారు ITR-4ను వాడొచ్చు.

ఈ లావాదేవీలను ఐటీఆర్‌లో "ప్రాఫిట్ అండ్ గెయిన్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్" విభాగంలో చూపించి, వ్యక్తి వర్తించే స్లాబ్ రేటు ప్రకారం పన్ను చెల్లించాలి. అంటే ఈ లాభాలు మిగతా ఆదాయానికి కలిపి, పన్ను విధానం, స్లాబ్ రేటు ఆధారంగా పన్ను విధిస్తారు.

ఇంట్రాడే, F&O నష్టాలను సెట్-ఆఫ్ చేయవచ్చా?

ఇంట్రాడే, F&O ట్రేడింగ్ నష్టాల సెట్-ఆఫ్ నిబంధనలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ నష్టాలు స్పెక్యులేటివ్ స్వభావం కలిగినందున, వాటిని స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌తో మాత్రమే సర్దుబాటు చేయగలుగుతారు. గడువులోగా ITR దాఖలు చేస్తే, ఈ నష్టాలను నాలుగు అసెస్‌మెంట్ సంవత్సరాల వరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు.

F&O నష్టాలను మాత్రం, జీతం ఆదాయం మినహా అదే ఆర్థిక సంవత్సరంలోని ఏ ఇతర ఆదాయంతోనైనా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. సర్దుబాటు కాని నష్టాలను ఎనిమిది అసెస్‌మెంట్ సంవత్సరాల వరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి, భవిష్యత్తులో నాన్-స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌తో సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. అయితే వీటిని స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌తో సర్దుబాటు చేయడానికి వీలుండదు.

డెలివరీ ట్రేడ్‌లను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా చూపించవచ్చా?

డెలివరీ ఆధారిత షేర్ లావాదేవీలను సాధారణంగా క్యాపిటల్ గెయిన్స్‌గానే పన్ను విధిస్తారు. అయితే పన్ను చెల్లింపుదారు పరిస్థితులను బట్టి, ఈ లాభాలను కూడా బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా పరిగణించే అవకాశం ఉంది.

లావాదేవీల పరిమాణం, ఫ్రీక్వెన్సీ, నిధుల మూలం, సగటు హోల్డింగ్ వ్యవధి, పన్ను చెల్లింపుదారు ఉద్దేశం, ఖాతా పుస్తకాల్లో లెక్కింపు పద్ధతి వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని లాభాలను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా చూపించాలా, క్యాపిటల్ గెయిన్స్‌గా చూపించాలా అని నిర్ధారిస్తారు.

స్టాక్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ గ్రో నివేదిక ప్రకారం, తరచుగా చేసే డెలివరీ ట్రేడింగ్‌ను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గానే పరిగణించి, నిర్దేశిత గడువులోగా ITR-3లో చూపించాలి. AY 2026-27కు ఈ గడువు ఆగస్టు 31, 2026గా ఉంది.

డెలివరీ ఆధారిత ట్రేడ్‌లన్నింటికీ వర్తించే ఏకైక నియమం అంటూ ఏదీ లేదు. లావాదేవీల మొత్తం స్వభావాన్ని బట్టే వర్గీకరణ ఆధారపడి ఉంటుంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/షేర్ ట్రేడింగ్ లాభాలను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా ఎప్పుడు చూపించాలి?
Home/News/షేర్ ట్రేడింగ్ లాభాలను బిజినెస్ ఇన్‌కమ్‌గా ఎప్పుడు చూపించాలి?
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