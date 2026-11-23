ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
సిడ్బీలో 68 ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు వివరాలివే
స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (సిడ్బీ) 68 గ్రేడ్ 'ఏ', 'బీ' ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 11 లోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎంపిక ప్రక్రియ, వయోపరిమితి, పరీక్ష తేదీల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్నత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు చక్కటి అవకాశం లభించింది. దేశంలోని సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్ఎంఈ) అభివృద్ధికి ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థగా సేవలందిస్తున్న స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (సిడ్బీ) తాజాగా ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా సంస్థలో మొత్తం 68 గ్రేడ్ ‘ఏ’, గ్రేడ్ ‘బీ’ ఆఫీసర్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు సిడ్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ (sidbi.in) ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు, వయోపరిమితి
దరఖాస్తు ప్రక్రియకు సంబంధించి సిడ్బీ స్పష్టమైన షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 11, 2026 లోపు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. మొదటి దశ (ఫేజ్-1), రెండో దశ (ఫేజ్-2) ఆన్లైన్ పరీక్షలను డిసెంబర్ 27, 2026న నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారికి 2027 ఫిబ్రవరిలో మూడో దశ (ఫేజ్-3) పరీక్ష ఉంటుంది.
వయోపరిమితి విషయానికొస్తే, గ్రేడ్ ‘ఏ’ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయసు కనీసం 21 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి, గరిష్ఠంగా 30 ఏళ్లకు మించకూడదు. ఇక గ్రేడ్ ‘బీ’ పోస్టులకు కనీస వయసు 25 ఏళ్లు, గరిష్ఠ వయసు 33 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు.
మూడు దశల్లో ఎంపిక ప్రక్రియ.. నెగటివ్ మార్కులు
అభ్యర్థుల ప్రతిభను అంచనా వేసేందుకు సిడ్బీ మూడు దశల్లో ఎంపిక ప్రక్రియను చేపడుతోంది.
- ఫేజ్-1 (పేపర్-1): ఇది ఆన్లైన్ స్క్రీనింగ్/ఆబ్జెక్టివ్ పరీక్ష. ఇందులో 60 మార్కులకు ఒక పేపర్ ఉంటుంది.
- ఫేజ్-2: ఇందులో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్-2 ఇంగ్లీష్ డిస్క్రిప్టివ్ విధానంలో, పేపర్-3 సంబంధిత విభాగానికి (స్ట్రీమ్-స్పెసిఫిక్) చెందిన ఆబ్జెక్టివ్, సబ్జెక్టివ్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. ఈ రెండు పేపర్లకు కలిపి మొత్తం 200 మార్కులు కేటాయించారు.
- ఫేజ్-3 (ఇంటర్వ్యూ): చివరి దశలో 100 మార్కులకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్ర, విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో లేదా జిల్లా, ఇతర సంస్థాగత స్థాయిల్లో పాఠ్యేతర కార్యకలాపాల్లో (ఎక్స్ట్రాకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్) సాధించిన విశేష విజయాలకు కూడా ఇందులో మార్కులు కలుపుతారు. అయితే దీనికి సంబంధించి అభ్యర్థులు సరైన ధ్రువీకరణ పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఆబ్జెక్టివ్ తరహా పరీక్షల్లో తప్పు సమాధానాలకు నెగటివ్ మార్కుల నిబంధన వర్తిస్తుంది. అభ్యర్థి గుర్తించిన ప్రతి తప్పు సమాధానానికి, ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కుల్లో నాలుగో వంతు (1/4) మార్కులను పెనాల్టీగా కోత విధిస్తారు.
దరఖాస్తు రుసుము వివరాలు
వివిధ వర్గాల అభ్యర్థులకు సిడ్బీ వేర్వేరుగా దరఖాస్తు రుసుమును నిర్ణయించింది. ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ.1,100 ఫీజు చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ (పీడబ్ల్యూబీడీ) అభ్యర్థులకు రూ.175 ఫీజుగా ఖరారు చేశారు. డెబిట్ కార్డులు (రూపే, వీసా, మాస్టర్ కార్డ్, మాస్ట్రో), క్రెడిట్ కార్డులు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఐఎంపీఎస్, క్యాష్ కార్డులు లేదా మొబైల్ వాలెట్ల ద్వారా తెరపై అడిగిన వివరాలను నమోదు చేసి ఆన్లైన్లో రుసుము చెల్లించవచ్చు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం
అర్హులైన అభ్యర్థులు కింది దశలను అనుసరించి సులభంగా దరఖాస్తు పూర్తి చేయవచ్చు.
- ముందుగా సిడ్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ sidbi.in సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే ‘సిడ్బీ ఆఫీసర్స్ రిక్రూట్మెంట్ 2026’ (SIDBI Officers Recruitment 2026) రిజిస్ట్రేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు తెరుచుకునే కొత్త పేజీలో అభ్యర్థులు తమ ప్రాథమిక రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- వివరాలన్నీ సరిచూసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం నిర్దేశించిన దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్లైన్లో చెల్లించి, తుది దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయాలి.
- దరఖాస్తు పూర్తయిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక ప్రింట్ కాపీని భద్రపరుచుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఇతర నిబంధనల కోసం అభ్యర్థులు సిడ్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ను పరిశీలించాలని అధికారులు సూచించారు.
సమగ్ర నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ చూడండి.
నేరుగా అప్లై చేసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.