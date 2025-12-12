Edit Profile
    సరికొత్త రికార్డు: తొలిసారిగా కిలో వెండి ధర ₹2,00,000 మార్కు దాటింది

    Silver price today: 2025, డిసెంబర్ 12 శుక్రవారం రోజున MCX మార్కెట్లో వెండి ధర (Silver Price) భారీగా పెరిగింది. ట్రేడింగ్‌లో చాలా వరకు నెమ్మదిగా ఉన్నప్పటికీ, మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒక్కసారిగా వచ్చిన పెరుగుదల కారణంగా, కిలో వెండి ధర తొలిసారిగా రూ. 2,00,000 మార్కును దాటి సరికొత్త మైలురాయిని తాకింది.

    Updated on: Dec 12, 2025 4:05 PM IST
    By HT Telugu Desk
    2025, డిసెంబర్ 12 శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో చాలా వరకు నిదానంగా ఉన్నప్పటికీ, MCX (మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్)లో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా దూసుకుపోయాయి. దీని ఫలితంగా ఈ విలువైన లోహం ధర తొలిసారిగా రూ. 2,00,000 మార్కును అధిగమించి చరిత్ర సృష్టించింది.

    సరికొత్త రికార్డు: తొలిసారిగా కిలో వెండి ధర ₹2,00,000 మార్కు దాటింది
    MCX సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ ధర మధ్యాహ్నం ట్రేడింగ్‌లో కిలోగ్రాముకు రూ. 2,00,362 వద్ద రికార్డు గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఇది చివరి ముగింపు ధర కంటే 0.71 శాతం లేదా రూ. 1,420 పెరిగింది.

    సాయంత్రం 3.45 గంటల సమయానికి, MCX సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ ధర రూ. 1,99,623 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది 0.34 శాతం లేదా రూ. 681 పెరిగినట్లు సూచిస్తుంది.

    ధరల పెరుగుదలకు కారణాలు

    వెండి ధరలలో ఈ పదునైన పెరుగుదలకు అనేక అంశాలు దోహదపడ్డాయి:

    • బలమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్: పారిశ్రామిక రంగంలో వెండికి పెరుగుతున్న డిమాండ్.
    • తగ్గుతున్న నిల్వలు: స్టాక్‌పైల్స్ (నిల్వలు) తగ్గిపోవడం వల్ల సరఫరా కొరత ఏర్పడటం.
    • పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి: పెట్టుబడిదారులు వెండిపై ఆసక్తి పెంచుకోవడంతో డిమాండ్ పెరిగింది.
    • ఇతర అంశాలు: యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు, భౌగోళిక రాజకీయపరమైన రిస్క్‌లు (Geopolitical Risk) వంటి ఇతర అంశాలు కూడా వెండి ఆకర్షణను మరింత పెంచాయి.
