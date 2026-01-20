Edit Profile
    రికార్డులు సృష్టిస్తున్న వెండి: 100 డాలర్ల మార్కును చేరుకుంటుందా?

    వెండి ధర మంగళవారం రికార్డు స్థాయిలో 94.74 డాలర్లను తాకింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న అనూహ్య నిర్ణయాలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. గ్రీన్ ల్యాండ్‌ను స్వాధీనం చేసుకునే అమెరికా ప్రయత్నాలు, యూరప్ దేశాలపై సుంకాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో వెండి ధర 94.74 డాలర్లను తాకింది.

    Published on: Jan 20, 2026 7:56 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అంతర్జాతీయ కమోడిటీ మార్కెట్‌లో వెండి ధరలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా దూసుకుపోతున్నాయి. మంగళవారం జరిగిన ట్రేడింగ్‌లో కామెక్స్ (COMEX) వెండి ధర ఔన్సుకి ఏకంగా 94.740 డాలర్లకు చేరుకొని సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. కేవలం వెండి మాత్రమే కాకుండా, బంగారం కూడా 4,670 డాలర్ల వద్ద ఆల్-టైమ్ హైకి చేరువలో ట్రేడ్ అవుతుండటం విశేషం. ప్రపంచ దేశాల మధ్య నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లను విలువైన లోహాల వైపు నడిపిస్తున్నాయి.

    బంగారం వెండి ధరలు పెరుగుతున్న తీరు (PTI)
    వెండి ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలేమిటి?

    ప్రస్తుత మార్కెట్ భారీ ర్యాలీ వెనుక అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడు నిర్ణయాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గ్రీన్ ల్యాండ్‌ను తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలన్న ట్రంప్ ఆలోచనను వ్యతిరేకించిన ఎనిమిది ఐరోపా దేశాలపై సుంకాలు విధిస్తామని ఆయన ప్రకటించడం మార్కెట్లలో అలజడి సృష్టించింది.

    నాటో (NATO) భాగస్వామ్య దేశాలతో అమెరికా అనుసరిస్తున్న ఘర్షణాత్మక వైఖరి వల్ల ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లు అస్థిరతకు లోనయ్యాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడక, తమ పెట్టుబడులను బంగారం, వెండిలోకి మళ్లిస్తున్నారు. దీనినే మార్కెట్ భాషలో "సెల్ అమెరికా" (Sell America) ట్రేడ్‌గా అభివర్ణిస్తున్నారు. మరోవైపు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్వయంప్రతిపత్తిపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న విమర్శలు కూడా డాలర్‌పై నమ్మకాన్ని తగ్గించి, విలువైన లోహాలకు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి.

    ఐరోపా దేశాల స్పందన

    అమెరికా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఐరోపా సమాఖ్య (EU) ఎలా స్పందిస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ కఠినమైన 'యాంటీ కోయర్షన్ మెకానిజం'ను అమలు చేయాలని చూస్తుండగా, జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి సంయమనం పాటించాలని కోరుతున్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి వెండి ధరలకు మరింత ఊతమిస్తోంది.

    వెండి ధర 100 డాలర్లకు చేరుతుందా?

    వెండి ధర 100 డాలర్ల మైలురాయిని చేరుకోవడంపై ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ సానుకూలంగా స్పందించారు. "ప్రస్తుతం కామెక్స్ వెండి 93 డాలర్ల వద్ద పటిష్టంగా ఉంది. 94.30 డాలర్ల వద్ద కొత్త గరిష్టాలను తాకిన తర్వాత కూడా కొనుగోలుదారులు పట్టు సాధిస్తున్నారు. సౌరశక్తి, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs), ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో వెండికి ఉన్న పారిశ్రామిక డిమాండ్ దీనికి దీర్ఘకాలిక బలాన్ని ఇస్తోంది" అని ఆయన విశ్లేషించారు.

    సాంకేతిక విశ్లేషణ: పొన్ముడి అంచనా ప్రకారం.. వెండి ధరలు 94-96 డాలర్ల స్థాయిని బ్రేక్ చేసి పైన స్థిరపడితే, అది వేగంగా 97 డాలర్ల నుంచి 100 డాలర్ల మార్కును కూడా దాటవచ్చు. ఒకవేళ స్వల్పకాలికంగా ధరలు తగ్గితే 85-88 డాలర్ల వద్ద మద్దతు లభించవచ్చు. 2026 చివరి నాటికి వెండి సరఫరాలో లోటు ఉండటం, పారిశ్రామిక వినియోగం పెరగడం వల్ల 100 డాలర్ల స్థాయి అనేది వాస్తవ రూపం దాల్చే అవకాశం మెండుగా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల అభిప్రాయాలు వ్యక్తిగతమైనవి. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

