Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బాబోయ్.. ఇది వెండి కాదు బంగారమే, ఎంసీఎక్స్‌లో కిలో రూ. 2.86 లక్షలు దాటి రికార్డు

    బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పరుగులు తీస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, సరఫరా కొరత కారణంగా బుధవారం ఎంసీఎక్స్‌లో వెండి ధర 4 శాతం పెరిగి కిలో రూ. 2.86 లక్షల రికార్డు స్థాయిని తాకింది.

    Published on: Jan 14, 2026 9:46 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతుంటే, వెండి అంతకు మించిన వేగంతో దూసుకుపోతోంది. బుధవారం (జనవరి 14) ఉదయం సెషన్‌లో దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో వెండి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా వెండికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఈ భారీ పెరుగుదలకు కారణమయ్యాయి. సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ అయిన సిల్వర్ బీస్ ఉదయం 9.45 సమయానికి 4.61 శాతం లాభపడింది.

    బాబోయ్.. ఇది వెండి కాదు బంగారమే, ఎంసీఎక్స్‌లో కిలో రూ. 2.86 లక్షలు దాటి రికార్డు
    బాబోయ్.. ఇది వెండి కాదు బంగారమే, ఎంసీఎక్స్‌లో కిలో రూ. 2.86 లక్షలు దాటి రికార్డు

    ఒక్కరోజే రూ. 10,800 పెంపు

    బుధవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వెండి ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. క్రితం ముగింపుతో పోలిస్తే ఎంసీఎక్స్‌లో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ. 10,800 పెరిగి రూ. 2,86,100 మార్కును తాకింది. సెషన్ ప్రారంభంలో రూ. 2,83,402 వద్ద ఉన్న ధర, డిమాండ్ పెరగడంతో 4 శాతం మేర లాభపడి రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. 2026 ఏడాది వెండికి అత్యంత సానుకూలంగా ప్రారంభమైందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ అదే జోరు

    కేవలం భారత్‌లోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ వెండి మెరుపులు మెరిపిస్తోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్సుకు 89 డాలర్ల మార్కును దాటి జీవితకాల గరిష్టానికి చేరుకుంది. నిజానికి గతేడాది వెండి ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్‌లో చోటుచేసుకున్న ‘షార్ట్ స్క్వీజ్’ (అమ్మకందారుల ఒత్తిడి), లండన్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న సరఫరా కొరత వెండి ధరను గతేడాది దాదాపు 150 శాతం పెరిగేలా చేశాయి. అప్పట్లో బంగారం కంటే వెండి అధిక లాభాలను ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

    ఎందుకీ పరుగులు?

    వెండి ధరలు ఇంతలా పెరగడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:

    భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు: అమెరికా, ఇరాన్, ఇతర దేశాల మధ్య నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు. దీంతో వారు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే వెండి (Safe-haven) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    సరఫరా కొరత: లండన్ వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో వెండి నిల్వలు తగ్గడం, పారిశ్రామిక అవసరాలకు డిమాండ్ పెరగడం వెండికి కలిసొస్తోంది.

    మున్ముందు కూడా ఇదే ధోరణి కొనసాగే అవకాశం ఉందని, ధరలు మరింత పెరగవచ్చని ట్రేడర్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

    (గమనిక: ఈ వార్త కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోబడి ఉంటుంది కాబట్టి, ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం అవసరం.)

    recommendedIcon
    News/News/బాబోయ్.. ఇది వెండి కాదు బంగారమే, ఎంసీఎక్స్‌లో కిలో రూ. 2.86 లక్షలు దాటి రికార్డు
    News/News/బాబోయ్.. ఇది వెండి కాదు బంగారమే, ఎంసీఎక్స్‌లో కిలో రూ. 2.86 లక్షలు దాటి రికార్డు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes