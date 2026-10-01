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Skoda cars : పండుగ ముందు షాక్! విపరీతంగా పెరిగిపోయిన స్కోడా కార్ల ధరలు..

భారత మార్కెట్లో వాహన తయారీ వ్యయం, నిర్వహణ ఖర్చులు పెరగడంతో ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ 'స్కోడా ఆటో ఇండియా' తమ వాహనాల ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి అమలలోకి రానున్న ఈ పెంపునకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

Published on: Oct 1, 2026, 05:26:29 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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పండుగ వేళ కారు కొనాలనుకుంటున్న కస్టమర్లకు ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం స్కోడా ఆటో ఇండియా షాక్ ఇచ్చింది! తమ ప్యాసింజర్ వాహనాల శ్రేణిపై ధరలను పెంచుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా మోడల్, వేరియంట్‌ను బట్టి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల్లో 1.2 శాతం వరకు పెంపు ఉంటుందని వెల్లడించింది. అయితే వినియోగదారులపై ఎక్కువ భారం పడకుండా గరిష్ట పెంపును రూ. 20,000కు మాత్రమే పరిమితం చేసినట్టు వివరించింది.

స్కోడా కైలాక్ ఎస్​యూవీ..
స్కోడా కైలాక్ ఎస్​యూవీ..

ధరల పెంపు పరిధిలోకి వచ్చే స్కోడా కార్లు..

స్కోడా భారత్‌లో విక్రయిస్తున్న దాదాపు అన్ని మోడళ్లపై ఈ ధరల మార్పు వర్తిస్తుంది.

పోర్ట్‌ఫోలియో: కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా, సూపర్బ్, ఆక్టేవియా ఆర్​ఎస్, కోడియాక్ మోడళ్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

ఇటీవల మార్కెట్లోకి తెచ్చిన కైలాక్ స్పోర్ట్‌లైన్, క్లాసిక్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ ప్లస్ ట్రిమ్‌ల ధరలు కూడా మారనున్నాయి.

ప్రాంతీయ పన్నులు, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర ఛార్జీల ఆధారంగా నగరాల వారీగా ఆన్-రోడ్ ధరలు మారుతుంటాయి.

అయితే, సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు బుకింగ్ చేసుకున్న వినియోగదారులకు పాత ధరలే వర్తిస్తాయని, అక్టోబర్ 1 నుంచి చేసే కొత్త బుకింగ్‌లకు మాత్రమే సవరించిన ధరలు అమలవుతాయని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

అత్యుత్తమ విక్రయాల వేళ పెరిగిన ధరలు!

భారత మార్కెట్లో స్కోడా రికార్డు స్థాయిలో విక్రయాలు నమోదు చేస్తున్న సమయంలో ఈ ధరల పెంపు ప్రకటన వెలువడింది. కంపెనీ గత 2025 సంవత్సరంలో ఏకంగా 72,655 యూనిట్లను విక్రయించి తమ అత్యుత్తమ వార్షిక సేల్స్ రికార్డును నెలకొల్పింది. అదే జోరుతో 2026 ఆగస్టు నాటికే 50,000 కంటే ఎక్కువ కార్లను డెలివరీ చేసి, గతేడాదితో పోలిస్తే 8 శాతానికి పైగా వృద్ధిని సాధించింది. 2026 మొదటి అర్ధభాగం (హెచ్1) తమ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైనదిగా స్కోడా తెలిపింది.

దేశీయంగా తయారుచేస్తున్న కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా మోడళ్ల మొత్తం విక్రయాలు ఇప్పటికే 2.5 లక్షల మార్కును దాటగా, ఒక్క కైలాక్ మోడలే 75,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడవ్వడం విశేషం. ఈ డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా స్కోడా దేశవ్యాప్తంగా 193 నగరాల్లో 345కి పైగా టచ్‌పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసి నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించింది.

త్వరలో రానున్న కొత్త అప్‌డేట్లు..

రాబోయే రోజుల్లో స్కోడా నుంచి రెండు కీలక అప్‌డేట్లు రానున్నాయి:

స్లావియా ఫేస్‌లిఫ్ట్: సరికొత్త డిజైన్, అదనపు ఫీచర్లు, 1.0-లీటర్ టీఎస్​ఐ ఇంజిన్ కోసం కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో స్లావియా ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను తీసుకువస్తున్నారు. దీని ధరలను అక్టోబర్ 6, 2026న ప్రకటించనున్నారు.

ఆక్టేవియా ఆర్​ఎస్ సెకండ్ బ్యాచ్: పవర్ ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే ఆక్టేవియా ఆర్​ఎస్ రెండవ విడత (50 యూనిట్లు) రూ. 56.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఇది మొదటి విడత కంటే రూ. 6.70 లక్షలు ఎక్కువ.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Skoda Cars : పండుగ ముందు షాక్! విపరీతంగా పెరిగిపోయిన స్కోడా కార్ల ధరలు..
Home/News/Skoda Cars : పండుగ ముందు షాక్! విపరీతంగా పెరిగిపోయిన స్కోడా కార్ల ధరలు..
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