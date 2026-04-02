    స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: ఏ వేరియంట్ కొంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం.. వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఇదే

    కొత్త ఫీచర్లు, సరికొత్త గేర్‌బాక్స్‌తో స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. మొత్తం 5 వేరియంట్లలో లభిస్తున్న ఈ కారులో 'సిగ్నేచర్' (Signature) వేరియంట్ బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీగా నిలుస్తోంది. ఎందుకో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Apr 02, 2026 8:11 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్కోడా ఇండియా తన పాపులర్ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ 'కుషాక్' (Kushaq) ను సరికొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ రూపంలో ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో మరిన్ని ఎక్కువ ఫీచర్లు, కొత్త ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్, విభిన్న వేరియంట్లను జోడించింది. కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మొత్తం ఐదు వేరియంట్లలో, రెండు టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. 1.0 లీటర్ టీఎస్‌ఐ ఇంజిన్‌కు కొత్తగా 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను అందించారు. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 10.69 లక్షలు కాగా, టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 18.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.

    స్కోడా కుషాక్ ఫేస్ లిఫ్ట్

    కాగితంపై ఈ వేరియంట్ల విభజన చాలా సులభంగా అనిపించినప్పటికీ, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ ఆప్షన్ల పరంగా చూస్తే ఏ వేరియంట్ ఎవరికి సరిపోతుందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం:

    వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్లు

    1. క్లాసిక్+ (Classic+)

    ఇది బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ, మరీ చౌకబారుగా ఏమీ అనిపించదు. స్కోడా ఇందులో భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది.

    సేఫ్టీ: 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఈఎస్‌సీ (ESC), ఏబీఎస్, ఈబీడీ, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, అన్ని సీట్లకు 3-పాయింట్ సీట్‌బెల్టులు.

    ఫీచర్లు: సింగిల్-పేన్ సన్‌రూఫ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, రియర్ ఏసీ వెంట్స్, ఎల్ఈడీ హెడ్‌లైట్స్, 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్.

    ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్: 7-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ (వైర్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే), 6 స్పీకర్లు.

    గమనిక: దీని ఆటోమేటిక్ వేరియంట్‌లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్స్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు వస్తాయి.

    2. సిగ్నేచర్ (Signature) - 'బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ'

    కొత్త స్కోడా కుషాక్‌లో మీరు పెట్టే డబ్బుకు సరైన న్యాయం చేసే వేరియంట్ ఇది. ప్రస్తుత కాలానికి తగినట్లుగా ఆధునిక హంగులన్నీ ఇందులో లభిస్తాయి.

    స్క్రీన్స్: 10.1-అంగుళాల పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ (వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే), 8-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే.

    సౌకర్యాలు: రియర్ కెమెరా, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, కీ‌లెస్ ఎంట్రీ.

    లుక్స్: వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ లైట్ బార్, ముందు వైపు ఇల్యూమినేటెడ్ గ్రిల్ స్ట్రిప్, 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్.

    ప్రాక్టికాలిటీ: స్ప్లిట్ రియర్ సీట్లు, రియర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్, కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్, యాంబియంట్ లైటింగ్.

    3. స్పోర్ట్‌లైన్ (Sportline)

    ఈ వేరియంట్ కేవలం స్టైల్ కోసం మాత్రమే. ఫీచర్ల పరంగా ఇది పైన పేర్కొన్న 'సిగ్నేచర్' లాగే ఉంటుంది.

    ప్రత్యేకతలు: బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, పూర్తి బ్లాక్ క్యాబిన్, మ్యాట్-ఫినిష్ డ్యాష్‌బోర్డ్, అల్యూమినియం పెడల్స్, బయట గ్లాస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. మీకు స్పోర్టీ లుక్ కావాలంటేనే దీనికి వెళ్లొచ్చు.

    4. ప్రెస్టీజ్ (Prestige)

    లగ్జరీ, పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఛాయిస్.

    ఇంజిన్: ఇందులో పవర్‌ఫుల్ 1.5-లీటర్ టీఎస్‌ఐ ఇంజిన్ (150 bhp) తో పాటు 7-స్పీడ్ డీఎస్‌జీ (DSG) గేర్‌బాక్స్ లభిస్తుంది.

    ప్రీమియం ఫీచర్లు: పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్, పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వెనుక సీట్లకు మసాజ్ ఫంక్షన్.

    ఇంటీరియర్: బేజ్ కలర్ లెదరెట్ సీట్లు, అప్‌గ్రేడెడ్ సౌండ్ సిస్టమ్ (సబ్‌వూఫర్, ఆంప్లిఫైయర్ తో పాటు).

    5. మాంటే కార్లో (Monte Carlo)

    ఇది టాప్-ఎండ్ వేరియంట్. 'ప్రెస్టీజ్' లోని ఫీచర్లన్నీ ఉంటూ.. మరింత స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది.

    థీమ్: క్యాబిన్‌లో రెడ్ అండ్ బ్లాక్ థీమ్ ఉంటుంది. స్క్రీన్లలో కూడా రెడ్ ఇంటర్‌ఫేస్ వస్తుంది.

    బయట: డ్యూయల్ టోన్ అల్లాయ్స్, రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్స్ (1.5 TSI లో మాత్రమే), డార్క్ క్రోమ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి.

    ఇంజిన్ ఆప్షన్లు

    1.0-లీటర్ TSI: 115 bhp పవర్‌ను ఇస్తుంది. ఇది అన్ని వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. దీనితో మాన్యువల్ లేదా కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంచుకోవచ్చు.

    1.5-లీటర్ TSI: 150 bhp పవర్‌ను ఇస్తుంది. ఇది కేవలం టాప్ వేరియంట్లయిన 'ప్రెస్టీజ్', 'మాంటే కార్లో' లలో మాత్రమే లభిస్తుంది. దీనికి 7-స్పీడ్ డీఎస్‌జీ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు.

    ఏది కొనాలి?

    మీరు స్మార్ట్‌గా ఆలోచించి, డబ్బుకు తగిన ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే 'సిగ్నేచర్' (Signature) వేరియంట్ కళ్ళు మూసుకుని ఎంచుకోవచ్చు. ఇది బేస్ వేరియంట్ లో లేని ముఖ్యమైన టెక్నాలజీ, సౌకర్యాలను అందిస్తూనే.. టాప్ వేరియంట్ల అంత భారీ ధర లేకుండా అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్, విలాసవంతమైన ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే మాత్రమే 'ప్రెస్టీజ్' వైపు వెళ్లండి!

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర ఎంత?

    దీని ప్రారంభ ధర రూ. 10.69 లక్షలుగా ఉంది. టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 18.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు పలుకుతోంది.

    2. సిగ్నేచర్ వేరియంట్ ఎందుకు బెస్ట్ అని అంటున్నారు?

    ఈ వేరియంట్‌లో 10.1-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, రివర్స్ కెమెరా, 17-అంగుళాల అల్లాయ్స్ వంటి అవసరమైన అన్ని ఆధునిక ఫీచర్లు బడ్జెట్ ధరలోనే లభిస్తాయి.

    3. ఇందులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వస్తుందా?

    అవును, కానీ ఇది కేవలం 'ప్రెస్టీజ్', 'మాంటే కార్లో' వంటి టాప్ వేరియంట్లలో మాత్రమే లభిస్తుంది. బేస్ వేరియంట్లలో సింగిల్-పేన్ సన్‌రూఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

