2026 Skoda Kushaq : సరికొత్త అవతారంలో ‘స్కోడా కుషాక్’- రూ. 10.6లక్షల ధరకు ఎస్యూవీ లాంచ్..
భారతీయ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్కోడా కుషాక్.. ఇప్పుడు మరిన్ని హంగులతో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. రూ. 10.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఈ స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్.. కొత్త ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లు, మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు, వేరియంట్లలో కీలక మార్పులు చేశారు. వాటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
2026 స్కోడా కుషాక్- ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్..
కొత్త కుషాక్ పాత రెండు టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగిస్తోంది, కానీ గేర్బాక్స్ విషయంలో కీలక మార్పులు వచ్చాయి:
1.0-లీటర్ టీఎస్ఐ: ఇది 115 హెచ్పీ పవర్, 178 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్తో పాటు కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో లభిస్తుంది. దీని మైలేజీ లీటరుకు 19.66 కి.మీ (మాన్యువల్), 19.09 కి.మీ (ఆటోమేటిక్) గా కంపెనీ పేర్కొంది.
1.5-లీటర్ టీఎస్ఐ: ఇది 150 హెచ్పీ పవర్, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను ఇస్తుంది. దీనికి 7-స్పీడ్ డీఎస్జీ గేర్బాక్స్ జత చేశారు. ఇందులో ఉన్న 'యాక్టివ్ సిలిండర్ టెక్నాలజీ' వల్ల ఇంజిన్ లోడ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రెండు సిలిండర్లు ఆగిపోయి, ఇంధన పొదుపును (18.72 కేఎంపీఎల్) పెంచుతాయి.
2026 స్కోడా కుషాక్- వేరియంట్లు, ఫీచర్లు..
స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ మొత్తం ఐదు ట్రిమ్స్లో లభిస్తుంది. అవి క్లాసిక్+, సిగ్నేచర్, స్పోర్ట్లైన్, ప్రెస్టీజ్ అండ్ మాంటే కార్లో.
బేస్ వేరియంట్ (క్లాసిక్+): ఇందులో ఇప్పుడు ప్రామాణికంగా 6 ఎయిర్బ్యాగులు, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
హై-ఎండ్ వేరియంట్లు: ప్రెస్టీజ్ వేరియంట్లో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్, వెనుక సీటు మసాజ్ ఫంక్షన్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు చేర్చారు.
మాంటే కార్లో : ఇది స్పోర్టీ లుక్ కోరుకునే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. బ్లాక్-అవుట్ ఎక్స్టీరియర్, రెడ్ యాక్సెంట్స్తో ఇది చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
2026 స్కోడా కుషాక్- భద్రత, కేర్..
భద్రత విషయంలో కుషాక్ రాజీ పడలేదు. ఇది గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీలో 5-స్టార్ రేటింగ్ను నిలబెట్టుకుంది. ఇప్పుడు అన్ని వేరియంట్లలో కలిపి మొత్తం 40కి పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదనంగా, స్కోడా 'సూపర్ కేర్' ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. దీని కింద 4 ఏళ్లు లేదా 1,00,000 కి.మీ వారంటీ, రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్, ఉచిత మెయింటెనెన్స్ సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.
2026 స్కోడా కుషాక్- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు..
వేరియంట్
1.0 టీఎస్ఐ ఎంటీ
1.0 టీఎస్ఐ ఏటీ
1.5 టీఎస్ఐ డీఎస్జీ
|Classic+
|రూ. 10.69 లక్షలు
|రూ. 12.69 లక్షలు
|—
|Signature
|రూ. 14.59 లక్షలు
|రూ. 15.59 లక్షలు
|—
|Sportline
|రూ. 14.74 లక్షలు
|రూ. 15.74 లక్షలు
|—
|Prestige
|రూ. 16.79 లక్షలు
|రూ. 17.59 లక్షలు
|రూ. 18.79 లక్షలు
|Monte Carlo
|—
|రూ. 17.89 లక్షలు
|రూ. 18.99 లక్షలు