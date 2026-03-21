Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026 Skoda Kushaq : సరికొత్త అవతారంలో ‘స్కోడా కుషాక్’- రూ. 10.6లక్షల ధరకు ఎస్​యూవీ లాంచ్​..

    Skoda Kushaq facelift : స్కోడా సంస్థ కొత్త కుషాక్​ని ఇండియాలో లాంచ్​ చేసింది. ఈ కుషాక్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఎస్​యూవీ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 10.69లక్షలుగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, ఫీచర్లు, ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 21, 2026 3:30 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్​లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్కోడా కుషాక్.. ఇప్పుడు మరిన్ని హంగులతో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. రూ. 10.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఈ స్కోడా కుషాక్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​.. కొత్త ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లు, మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు, వేరియంట్లలో కీలక మార్పులు చేశారు. వాటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    2026 స్కోడా కుషాక్​..
    2026 స్కోడా కుషాక్​- ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్​..

    కొత్త కుషాక్ పాత రెండు టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగిస్తోంది, కానీ గేర్‌బాక్స్ విషయంలో కీలక మార్పులు వచ్చాయి:

    1.0-లీటర్ టీఎస్​ఐ: ఇది 115 హెచ్​పీ పవర్, 178 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్‌తో పాటు కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో లభిస్తుంది. దీని మైలేజీ లీటరుకు 19.66 కి.మీ (మాన్యువల్), 19.09 కి.మీ (ఆటోమేటిక్) గా కంపెనీ పేర్కొంది.

    1.5-లీటర్ టీఎస్​ఐ: ఇది 150 హెచ్​పీ పవర్, 250 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఇస్తుంది. దీనికి 7-స్పీడ్ డీఎస్​జీ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు. ఇందులో ఉన్న 'యాక్టివ్ సిలిండర్ టెక్నాలజీ' వల్ల ఇంజిన్ లోడ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రెండు సిలిండర్లు ఆగిపోయి, ఇంధన పొదుపును (18.72 కేఎంపీఎల్​) పెంచుతాయి.

    2026 స్కోడా కుషాక్​- వేరియంట్లు, ఫీచర్లు..

    స్కోడా కుషాక్ ఫేస్​లిఫ్ట్​ మొత్తం ఐదు ట్రిమ్స్‌లో లభిస్తుంది. అవి క్లాసిక్+, సిగ్నేచర్​, స్పోర్ట్​లైన్​, ప్రెస్టీజ్​ అండ్​ మాంటే కార్లో.

    బేస్ వేరియంట్ (క్లాసిక్+): ఇందులో ఇప్పుడు ప్రామాణికంగా 6 ఎయిర్‌బ్యాగులు, ఎల్​ఈడీ లైటింగ్, టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    హై-ఎండ్ వేరియంట్లు: ప్రెస్టీజ్ వేరియంట్‌లో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్, వెనుక సీటు మసాజ్ ఫంక్షన్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు చేర్చారు.

    మాంటే కార్లో : ఇది స్పోర్టీ లుక్ కోరుకునే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. బ్లాక్-అవుట్ ఎక్స్‌టీరియర్, రెడ్ యాక్సెంట్స్‌తో ఇది చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది.

    2026 స్కోడా కుషాక్​- భద్రత, కేర్​..

    భద్రత విషయంలో కుషాక్ రాజీ పడలేదు. ఇది గ్లోబల్​ ఎన్​సీఏపీలో 5-స్టార్ రేటింగ్‌ను నిలబెట్టుకుంది. ఇప్పుడు అన్ని వేరియంట్లలో కలిపి మొత్తం 40కి పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదనంగా, స్కోడా 'సూపర్ కేర్' ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. దీని కింద 4 ఏళ్లు లేదా 1,00,000 కి.మీ వారంటీ, రోడ్‌సైడ్ అసిస్టెన్స్, ఉచిత మెయింటెనెన్స్ సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.

    2026 స్కోడా కుషాక్​- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు..

    వేరియంట్

    1.0 టీఎస్​ఐ ఎంటీ

    1.0 టీఎస్​ఐ ఏటీ

    1.5 టీఎస్​ఐ డీఎస్​జీ

    Classic+రూ. 10.69 లక్షలురూ. 12.69 లక్షలు
    Signatureరూ. 14.59 లక్షలురూ. 15.59 లక్షలు
    Sportlineరూ. 14.74 లక్షలురూ. 15.74 లక్షలు
    Prestigeరూ. 16.79 లక్షలురూ. 17.59 లక్షలురూ. 18.79 లక్షలు
    Monte Carloరూ. 17.89 లక్షలురూ. 18.99 లక్షలు
    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes