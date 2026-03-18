Tata Sierra : మరోసారి అద్భుతం చేసిన టాటా మోటార్స్! సియెర్రా ఎస్యూవీకి 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్..
Tata Sierra safety rating : టాటా మోటార్స్ ప్రతిష్టాత్మక ఎస్యూవీ 'సియెర్రా' భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో దుమ్మురేపింది! అడల్ట్- చైల్డ్ సేఫ్టీ విభాగాల్లో అత్యుత్తమ పాయింట్లతో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించి, దేశంలోనే సురక్షితమైన ఎస్యూవీలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణించే వాహనాల భద్రత విషయంలో టాటా మోటార్స్ మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది! భారత్ ఎన్సీఏపీ నిర్వహించిన తాజా క్రాష్ టెస్టుల్లో టాటా సియెర్రా అత్యున్నతమైన 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను కైవసం చేసుకుంది. అన్ని వేరియంట్లకు ఈ రేటింగ్ వర్తిస్తుందని సంస్థ వెల్లడించింది.
1990వ దశకంలో భారతీయుల గుండెల్లో భాగమైన ఈ ఐకానిక్ సియెర్రాని టాటా మోటార్స్ గతేడాది చివరిలో ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి తిరిగి పరిచయం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఈ స్టైలిష్ ఎస్యూవీకి మంచి డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ టాటా సియెర్రాకి 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ రావడం మరింత సానుకూల విషయం.
టాటా సియెర్రా సేఫ్టీ రేటింగ్- అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్..
పెద్దల భద్రత విభాగంలో సియెర్రా 32 పాయింట్లకు గానూ 31.14 పాయింట్లు సాధించింది.
ఫ్రంటల్ ఆఫ్ సెట్ టెస్ట్: డ్రైవర్ తల, మెడ, తొడలు, పాదాలకు 'గుడ్' (అత్యుత్తమ) రక్షణ లభించింది. అయితే ఛాతీ, మోకాలి కింది భాగానికి 'అడెక్వేట్' (తగినంత) రక్షణ ఉన్నట్లు తేలింది.
సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: పక్క నుంచి జరిగే ప్రమాదాల్లో డ్రైవర్, కో-ప్యాసింజర్ల తల, పొత్తికడుపు భాగాలకు పూర్తి భద్రత లభిస్తుందని పరీక్షల్లో స్పష్టమైంది.
టాటా సియెర్రా సేఫ్టీ రేటింగ్- చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్..
పిల్లల భద్రత విషయంలోనూ సియెర్రా ఎస్యూవీ అదరగొట్టిందనే చెప్పాలి. 49 పాయింట్లకు గానూ 44.73 పాయింట్లు సాధించింది.
18 నెలలు- 3 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లల డమ్మీలను వెనుక వైపు చూసేలా ఉంచి చేసిన పరీక్షల్లో దాదాపు పూర్తి పాయింట్లు లభించాయి.
సీఆర్ఎస్ ఇన్స్టాలేషన్లో 12కి 12 పాయింట్లు సాధించినప్పటికీ, వెహికల్ అసెస్మెంట్లో కొన్ని పాయింట్లు తగ్గడం వల్ల మొత్తం స్కోరు 44.73 వద్ద నిలిచింది.
టాటా సియెర్రా సేఫ్టీ రేటింగ్- భద్రతా ఫీచర్లు ఇవే..
టాటా సియెర్రా బేస్ వేరియంట్ నుంచి టాప్ ఎండ్ వరకు అత్యుత్తమ సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందిస్తోంది:
స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు: 6 ఎయిర్బ్యాగులు, అన్ని చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ.
ప్రీమియం ఫీచర్లు: టాప్ మోడల్స్లో 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్), బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ- ధర, పోటీ..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ ధర రూ. 11.49 లక్షల నుంచి రూ. 21.29 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంది. ఇది మార్కెట్లో ఉన్న హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా, హోండా ఎలివేట్ వంటి దిగ్గజ కార్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. యాక్టివ్ సేఫ్టీ - పాసివ్ సేఫ్టీ మధ్య తేడా ఏంటి?
కారు భద్రతా ఫీచర్లు ప్రధానంగా రెండు రకాలు:
యాక్టివ్ సేఫ్టీ: ఇవి ప్రమాదం జరగకుండా నిరోధించడానికి పని చేస్తాయి. ఉదాహరణకు: ఏబీఎస్ (బ్రేక్ వేసినప్పుడు చక్రాలు లాక్ అవ్వకుండా చూడటం), ఈఎస్సీ (కారు పక్కకు జారిపోకుండా నియంత్రించడం), అడాస్ (ముందున్న వాహనాన్ని గుర్తించి ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ వేయడం).
పాసివ్ సేఫ్టీ: ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారులో ఉన్న వారికి గాయాలు కాకుండా రక్షిస్తాయి. ఉదాహరణకు: ఎయిర్బ్యాగ్లు, సీట్ బెల్ట్లు, కారు బాడీ నిర్మాణంలోని క్రంపుల్ జోన్లు (ప్రమాద తీవ్రతను పీల్చుకునే భాగాలు).
2. అసలు అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) అంటే ఏంటి? ఇది భారత్లో ఎంతవరకు అవసరం?
ADAS అనేది కెమెరాలు, రాడార్ల సహాయంతో నడిచే ఒక స్మార్ట్ టెక్నాలజీ. ఇది కారును లేన్ దాటకుండా చూడటం (Lane Keep Assist), ముందు వాహనానికి తగిన దూరం పాటించడం (Adaptive Cruise Control), డ్రైవర్ గమనించని పక్షంలో ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ వేయడం వంటివి చేస్తుంది.
అవసరం: 2026 నాటికి భారతీయ రహదారులపై, ముఖ్యంగా హైవే ప్రయాణాల్లో అడాస్ ఒక అదనపు రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. అయితే, విపరీతమైన ట్రాఫిక్ ఉన్న నగరాల్లో డ్రైవర్ ఏకాగ్రత కూడా అంతే ముఖ్యం.
3. భారత్ ఎన్సీఏపీ రేటింగ్ దేనిని సూచిస్తుంది? 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉంటే కారు పూర్తిగా సురక్షితమేనా?
భారత్ ఎన్సీఏపీ అనేది కారును వివిధ కోణాల్లో క్రాష్ టెస్ట్ చేసి, అది ఎంత దృఢంగా ఉందో చెప్పే రేటింగ్ సిస్టమ్.
5-స్టార్ రేటింగ్: అంటే ఆ కారు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు పెద్దలకు, పిల్లలకు గరిష్ట స్థాయి రక్షణ కల్పిస్తుందని అర్థం.
అయితే, రేటింగ్ ఎంత ఉన్నా ప్రయాణికులు సీట్ బెల్ట్ ధరించడం తప్పనిసరి. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఎయిర్బ్యాగ్లు తెరుచుకున్నా అవి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, మంచి రేటింగ్ ఉన్న కారుతో పాటు నిబంధనలు పాటించడం కూడా ముఖ్యం.