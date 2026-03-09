Edit Profile
    Honda Activa 125 : బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ హోండా యాక్టివా కొంటున్నారా? నెలవారీ ఈఎంఐ ఖర్చులు ఇలా..

    హోండా యాక్టివా 125 కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఈ బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ స్కూటర్​ని ఈఎంఐ పద్ధతిలో తీసుకుంటే నెలవారీ ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 09, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో టూ-వీలర్ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు 'హోండా యాక్టివా'. దశాబ్దాలుగా తిరుగులేని అమ్మకాలతో దూసుకుపోతున్న ఈ స్కూటర్.. అనేకసార్లు హీరో స్ల్పెండర్​ని సైతం వెనక్కి నెట్టి దేశంలోనే నంబర్ వన్ టూ-వీలర్‌గా నిలిచింది. హోండా సంస్థను భారత మార్కెట్​లో రెండో స్థానంలో నిలబెట్టడంలో యాక్టివా పాత్ర అత్యంత కీలకం.

    హోండా యాక్టివా 125..
    హోండా యాక్టివా 125..

    ప్రస్తుతం హోండా యాక్టివా శ్రేణిలో పెట్రోల్ వెర్షన్లయిన యాక్టివా 6జీ, యాక్టివా 125తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ యాక్టివా ఈ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రీమియం మోడల్ అయిన 'యాక్టివా 125'లో డీఎల్​ఎక్స్​, హెచ్​-స్మార్ట్​ అనే రెండు వేరియంట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో టాప్ ఎండ్ మోడల్ అయిన హెచ్​-స్మార్ట్​ ధర రూ. 94,096 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది.

    మీరు ఈ స్కూటర్‌ను ఫైనాన్స్‌లో తీసుకోవాలనుకుంటే, నెలకు ఎంత ఈఎంఐ పడుతుందో పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి:

    హోండా యాక్టివా 125: నెలవారీ ఈఎంఐ లెక్కలు
    ధర (ఎక్స్​షోరూం)లోన్​ (100శాతం ఎక్స్​షోరూం)వడ్డీ రేటురీపేమెంట్​ వ్యవధినెలవారీ ఈఎంఐమొత్తం వడ్డీ
    రూ. 94,096రూ. 94,0969%12 నెలలురూ. 8,229రూ. 4,650
    24 నెలలురూ. 4,299రూ. 9,074

    అంటే.. ఎక్స్​షోరూం ధర మొత్తానికి (రూ. 94.096) లోన్​ తీసుకుంటే, 9శాతం వడ్డీ చొప్పున, 12 నెలల టెన్యూర్​లో మీరు ప్రతి నెల రూ. 8229 ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే 24 నెలల ఈఎంఐ పెట్టుకుంటే, ప్రతి నెల రూ. 4,299 కట్టాల్సి ఉంటుంది.

    గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు:

    పైన పేర్కొన్న ఈఎంఐ వివరాలు కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వాస్తవానికి ఈఎంఐ మొత్తం కింది కారణాల వల్ల మారవచ్చు:

    డౌన్ పేమెంట్: మీరు ఎంత ఎక్కువ నగదు ముందుగా చెల్లిస్తే, లోన్ అమౌంట్ అంత తగ్గుతుంది, తద్వారా ఈఎంఐ భారం తగ్గుతుంది.

    వడ్డీ రేటు: బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ కంపెనీలు మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను బట్టి వడ్డీ రేటును మారుస్తుంటాయి. క్రెడిట్​ స్కోర్​ తక్కువగా ఉంటే మీ మీద అధిక వడ్డీ రేటు భారం పడే అవకాశం లేకపోలేదు. క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఎక్కువగా ఉంటే, మీకు బార్గైన్​ చేసేందుకు మంచి అవకాశం ఉంటుంది.

    లోన్ కాలపరిమితి: మీరు తీసుకునే కాలపరిమితిని బట్టి వడ్డీ, ఈఎంఐ మారుతాయి.

    హోండా యాక్టివా 125 హెచ్​- స్మార్ట్​ ఫీచర్స్​..

    ఈ స్కూటర్​లో స్మార్ట్​ కీ- విత్​ హెచ్​ స్మార్ట్​ టెక్నాలజీ ఉంది. ఇందులో టీఎఫ్​టీ స్క్రీన్​ డిస్​ప్లే కూడా ఉంది. స్మార్ట్​ఫోన్​ కనెక్టివిటీ కోసం హోండా రోడ్​ సింక్​ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఓపెన్​ గ్లోవ్​ బాక్స్​లో 15డబ్ల్యూ యూఎస్​బీ టైప్​-సీ పోర్టుతో వస్తోంది ఈ హోడా యాక్టివా 125 వేరియంట్.

    ఫ్రెంట్​ అండ్​ రేర్​ అలాయ్​ వీల్స్​, ఐడ్లింగ్​ స్టాప్​ సిస్టెమ్​, ఫ్యూయెల్​- ఎఫీషియెంట్​ ట్యూబ్​లెస్​ టైర్లు దీని సొంతం.

