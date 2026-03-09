Edit Profile
    Skoda March 2026 Offers : స్కోడా కార్లపై రూ. 5లక్షల వరకు ఆఫర్లు! త్వరపడండి..

    Discounts on cars March 2026 : కొత్త కారు కొనే వాళ్లకి అప్డేట్​! స్కోడా ఇండియా సంస్థ తన పోర్ట్​ఫోలియోలోని బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడల్స్​పై ఈ మార్చ్​ నెలలో భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. గరిష్ఠంగా రూ. 5లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్​ని పొందొచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Mar 09, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి మార్చి నెల అదిరిపోయే అవకాశాన్ని తీసుకొచ్చింది! ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ 'స్కోడా ఆటో ఇండియా' తన పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఎస్‌యూవీలు, సెడాన్లపై భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. నగదు తగ్గింపులు, ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్‌లు, కార్పొరేట్ స్కీమ్‌లు, లాయల్టీ ఇన్సెంటివ్‌ల రూపంలో ఈ ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    స్కోడా కార్లపై ఆఫర్లు..
    ముఖ్యంగా కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే పాత స్టాక్‌ను క్లియర్ చేసేందుకు డీలర్‌షిప్‌లు అగ్రెసివ్ ఆఫర్లను ఇస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్కోడా కార్లు, వాటిపై ఉన్న డిస్కౌంట్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    స్కోడా కుషాక్: రూ. 3 లక్షల వరకు ఆదా!

    హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిచ్చే కుషాక్ ఎస్‌యూవీపై మార్చి 2026లో అదిరిపోయే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి.

    కొత్త మోడళ్లు (ఎంవై26): వీటిపై సుమారు రూ. 1.40 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

    పాత స్టాక్ (ఎంవై25 అండ్​ ఎంవై24): మోంటే కార్లో, ప్రెస్టీజ్, స్పోర్ట్‌లైన్, సిగ్నేచర్ వంటి టాప్ ట్రిమ్స్‌పై ఏకంగా రూ. 3 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి.

    ఇంజిన్: ఇందులో 1.0-లీటర్ టీఎస్​ఐ (115 హెచ్​పీ), 1.5-లీటర్ టీఎస్​ఐ (150 హెచ్​పీ) ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

    స్కోడా స్లావియా : సెడాన్ ప్రేమికులకు పండగే!

    హోండా సిటీ, హ్యుందాయ్ వెర్నాతో పోటీపడే స్లావియా సెడాన్ కూడా ఈ డిస్కౌంట్ రేసులో ముందుంది.

    ఎంవై26 మోడళ్లు: వేరియంట్, ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆధారంగా రూ. 60,000 నుంచి రూ. 65,000 వరకు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి.

    పాత స్టాక్: పాత మోడళ్లపై కుషాక్ తరహాలోనే రూ. 3 లక్షల వరకు భారీ తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. యూరోపియన్ స్టైలింగ్ ఇష్టపడే వారికి ఇది సరైన సమయం.

    స్కోడా కైలాక్ : కొత్త కారుపై కూడా ఆఫర్లు!

    సబ్-4 మీటర్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లోకి కొత్తగా వచ్చిన 'కైలాక్' పై కూడా స్కోడా ఆఫర్లను ప్రకటించడం విశేషం.

    సిగ్నేచర్ అండ్​ సిగ్నేచర్+: ఈ మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్లపై గరిష్టంగా రూ. 75,000 వరకు పొదుపు చేయవచ్చు.

    గమనిక: ఆటోమేటిక్ వెర్షన్లపై డిస్కౌంట్లు కొంచెం తక్కువగా ఉండగా, ఎంట్రీ లెవల్ 'క్లాసిక్' ట్రిమ్‌పై ఎటువంటి ఆఫర్లు లేవు.

    స్కోడా కొడియాక్ : ఏకంగా రూ. 5 లక్షల డిస్కౌంట్!

    స్కోడా ఫ్లాగ్‌షిప్ 3-రో ఎస్‌యూవీ 'కొడియాక్' పై ఈ నెలలో అత్యధిక బెనిఫిట్స్​ లభిస్తున్నాయి.

    స్పోర్ట్‌లైన్: ఈ వేరియంట్‌పై ఏకంగా రూ. 5 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.

    ఎల్​ అండ్​ కే సెలక్షన్: దీనిపై రూ. 2.50 లక్షల వరకు ఆఫర్ ఉంది.

    లాంజ్: బేస్ వేరియంట్‌పై కూడా రూ. 1.50 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

    ఫీచర్స్: 2.0-లీటర్ టీఎస్​ఐ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (190 హెచ్​పీ), 7-స్పీడ్ డీఎస్​జీ ఆటోమేటిక్, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఈ కారు అలరిస్తుంది.

    మీరు బడ్జెట్‌లో లగ్జరీ, సేఫ్టీ కోరుకునే వారైతే, డీలర్‌షిప్‌ల వద్ద ఉన్న ఈ మార్చి ఆఫర్లను పరిశీలించడం ఉత్తమం.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. కారు తయారీ సంవత్సరం - రిజిస్ట్రేషన్ సంవత్సరానికి మధ్య తేడా ఏంటి? ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?

    చాలా మంది కారు రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన తేదీనే కారు వయసుగా భావిస్తారు. కానీ, అసలైన కారు వయసు అది ఫ్యాక్టరీలో తయారైన సంవత్సరం నుంచే మొదలవుతుంది.

    ఎందుకు ముఖ్యం?: మీరు కారును తిరిగి అమ్మేటప్పుడు (రీసేల్​ వాల్యూ), ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ వారు తయారీ సంవత్సరాన్ని బట్టే ధర నిర్ణయిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఒక కారు 2024 డిసెంబర్‌లో తయారై, 2025 జనవరిలో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే, దానిని రీసేల్ మార్కెట్‌లో 2024 మోడల్‌గానే పరిగణిస్తారు. కాబట్టి, కొనేముందు VIN (Vehicle Identification Number) ద్వారా తయారీ నెలను, సంవత్సరాన్ని ఖచ్చితంగా తనిఖీ చేయాలి.

    2. ముగింపు దశలో ఉన్న స్టాక్ లేదా పాత మోడల్ ఇయర్ (ఎంవై) కారును కొనడం లాభదాయకమేనా?

    కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం లేదా క్యాలెండర్ ఇయర్ ప్రారంభానికి ముందు (ఉదాహరణకు మార్చి లేదా డిసెంబర్ నెలల్లో), డీలర్లు పాత తయారీ సంవత్సరం గల కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇస్తుంటారు.

    ఎప్పుడు కొనాలి?: మీరు కారును కనీసం 5 నుంచి 7 ఏళ్ల పాటు వాడుకోవాలనుకుంటే, పాత తయారీ సంవత్సరం కారును భారీ డిస్కౌంట్‌తో కొనడం లాభదాయకం. ఎందుకంటే 5 ఏళ్ల తర్వాత రీసేల్ వాల్యూలో వచ్చే స్వల్ప తేడా కంటే, ఇప్పుడు మీకు లభించే డిస్కౌంట్ (నగదు తగ్గింపు) ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    ఎప్పుడు వద్దు?: మీరు కారును ప్రతి 2-3 ఏళ్లకోసారి మార్చే అలవాటు ఉన్నవారైతే, లేటెస్ట్ తయారీ సంవత్సరం ఉన్న కారునే ఎంచుకోవడం మంచిది.

