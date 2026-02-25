నేటి ట్రాఫిక్ నరకానికి చెక్ పెట్టండి: రోజువారీ ప్రయాణాలకు బెస్ట్ ఆటోమేటిక్ ఎస్యూవీలు ఇవే
నగరాల్లో పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్ దృష్ట్యా వాహనదారులు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మైలేజీ, కంఫర్ట్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా సిటీ ట్రాఫిక్కు సరిపోయే 5 ఉత్తమ ఆటోమేటిక్ ఎస్యూవీల విశ్లేషణ మీకోసం.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు లేదా ముంబై.. నగరం ఏదైనా సరే, ఆఫీసు వేళల్లో రోడ్డు మీదకు వెళ్లడమంటే నరకమే. గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్లో మాన్యువల్ కారు నడపడం వల్ల కాలు నొప్పులు రావడం సహజం. అందుకే, నేటి తరం ప్రయాణికులు ‘ఆటోమేటిక్’ కార్లను కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఎస్యూవీ (SUV) సెగ్మెంట్లో ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, రోజువారీ సిటీ ట్రాఫిక్కు సరిపోయే ఐదు అత్యుత్తమ ఆటోమేటిక్ ఎస్యూవీల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Maruti Suzuki Brezza)
సిటీ ట్రాఫిక్లో మైలేజీని ప్రాధాన్యతగా తీసుకునే వారికి ‘బ్రెజ్జా’ ఎప్పుడూ మొదటి ఆప్షన్. మారుతి కార్లంటేనే పొదుపుకు మారుపేరు.
- ఇంజిన్: 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (101.64 bhp పవర్).
- ట్రాన్స్మిషన్: 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్.
- ప్రత్యేకత: ఇతర ఆటోమేటిక్ కార్లతో పోలిస్తే ఇది పెట్రోల్ చాలా తక్కువగా వినియోగిస్తుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.59 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
2. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్
పర్యావరణంపై శ్రద్ధ చూపే వారికి, భారీ మైలేజీ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. ఇందులో మైల్డ్ హైబ్రిడ్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ అనే రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
- ట్రాన్స్మిషన్: పెట్రోల్ వేరియంట్కు 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్, హైబ్రిడ్ వేరియంట్కు ఇ-సీవీటీ (e-CVT) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఉంటాయి.
- ధర: పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ రూ. 15.69 లక్షలు, హైబ్రిడ్ వెర్షన్ రూ. 16.72 లక్షల నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
3. స్కోడా కుషాక్ (Skoda Kushaq)
స్టైల్, డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకునే వారు స్కోడా కుషాక్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇటీవల వచ్చిన ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
ఇందులో 1.0 లీటర్, 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. అయితే, సిటీ ట్రాఫిక్ కోసం 1.0 లీటర్ టార్క్ కన్వర్టర్ మోడల్ మేలు. ఎందుకంటే, ట్రాఫిక్లో డ్యూయల్-క్లచ్ (DSG) గేర్బాక్స్ త్వరగా వేడెక్కడం లేదా కుదుపులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. టార్క్ కన్వర్టర్ అయితే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. దీని ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర రూ. 13.19 లక్షల నుంచి ప్రారంభం.
4. మహీంద్రా XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)
మహీంద్రా నుంచి వచ్చిన ఈ సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ ఫీచర్ల పరంగా దూసుకుపోతోంది. ఇందులో డీజిల్ మరియు రెండు రకాల పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
- ట్రాన్స్మిషన్: డీజిల్ వేరియంట్లో ‘ఆటో షిఫ్ట్+’ (AMT) ఉండగా, పెట్రోల్ వేరియంట్లలో 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ అందించారు.
- ధర: ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ బేస్ మోడల్ ధర రూ. 9.71 లక్షల వంటి అందుబాటు ధరలో ఉండటం దీని ప్లస్ పాయింట్.
5. టాటా సఫారి (Tata Safari)
కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించే వారికి 7-సీటర్ విభాగంలో టాటా సఫారి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. భారీ కారు అయినప్పటికీ, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల సిటీలో నడపడం సులభం.
- ఇంజిన్: ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ మరియు 2.0 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇందులోని డీజిల్ ఇంజిన్ శక్తివంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ను ఇస్తుంది.
- ట్రాన్స్మిషన్: రెండు ఇంజిన్లలోనూ 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఉంటుంది. దీని ధర రూ. 17.91 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ట్రాఫిక్లో ఏ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉత్తమం?
సిటీ ట్రాఫిక్లో 'టార్క్ కన్వర్టర్' (Torque Converter) అత్యంత విశ్వసనీయమైనది. ఇది స్మూత్గా ఉంటుంది. డ్యూయల్ క్లచ్ లాగా త్వరగా వేడెక్కదు.
2. ఆటోమేటిక్ కార్లు తక్కువ మైలేజీ ఇస్తాయా?
గతంలో అలా ఉండేది, కానీ నేటి టెక్నాలజీతో మారుతి బ్రెజ్జా లేదా టయోటా హైరైడర్ వంటి కార్లు మాన్యువల్కు సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మైలేజీని ఇస్తున్నాయి.
3. ఏ ఎస్యూవీ బడ్జెట్ ధరలో అందుబాటులో ఉంది?
మహీంద్రా XUV 3XO ఆటోమేటిక్ బేస్ వేరియంట్ రూ. 9.71 లక్షలకే (ఎక్స్-షోరూమ్ ధర) లభిస్తోంది. ఇది బడ్జెట్ ప్రియులకు మంచి ఆప్షన్.