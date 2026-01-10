మహీంద్రా XUV 3XO ఈవీ కొనాలా? XUV400 తీసుకోవాలా? ఏ ఎలక్ట్రిక్ కారు బెస్ట్?
మహీంద్రా తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్ని ఎక్స్యూవీ400తో పోల్చి ఏది బెస్ట్? దేని రేంజ్ ఎక్కువ? దేని ధర తక్కువ? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో తన పట్టును కొనసాగించేందుకు మహీంద్రా సరికొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. తన పాపులర్ మోడల్ ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఆధారంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ'ని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఎక్స్యూవీ400 కంటే తక్కువ ధరకే ఇది లభించనుంది. మరి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న పోలికలు, తేడాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ వర్సెస్ ఎక్స్యూవీ400- డిజైన్..
ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీని చూస్తుంటే, ఇది కేవలం ఎక్స్యూవీ400కి ఒక సమగ్రమైన 'ఫేస్లిఫ్ట్' వెర్షన్లా అనిపిస్తుంది. ఎక్స్యూవీ400 పాత తరం ఎక్స్యూవీ300 ఆధారంగా తయారవ్వగా, ఈ కొత్త 3ఎక్స్ఓ ఈవీ మాత్రం అత్యాధునిక డిజైన్తో మెరిసిపోతోంది. ముందు భాగంలో హెక్సాగనల్ హౌసింగ్తో కూడిన ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్ దీనికి ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చాయి. వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ కారుకు మరింత స్టైలిష్ రూపాన్ని తెచ్చాయి. ఎక్స్యూవీ400 కంటే ఇది కొంచెం కాంపాక్ట్గా ఉన్నప్పటికీ, వీల్బేస్ మాత్రం రెండింటికీ సమానంగానే ఉంది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ వర్సెస్ ఎక్స్యూవీ400- ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ..
ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ కేబిన్లో డ్యాష్బోర్డ్, సెంటర్ కన్సోల్, స్టీరింగ్ వీల్ వంటివి రెండింటిలోనూ ఒకేలా ఉంటాయి. అయితే, టెక్నాలజీ విషయంలో ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ చాలా ముందుంది.
పానోరమిక్ సన్రూఫ్: సెగ్మెంట్లోనే బెస్ట్ అనిపించేలా పెద్ద సన్రూఫ్ ఇందులో ఉంది.
భద్రత: లెవల్-2 అడాస్, 360-డిగ్రీల కెమెరా సెటప్.
ఆడియో: అదిరిపోయే మ్యూజిక్ అనుభవం కోసం హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్. ఎక్స్యూవీ400లో ఉన్న ఒకే ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే.. దాని పొడవు కారణంగా లభించే పెద్ద బూట్ స్పేస్.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ వర్సెస్ ఎక్స్యూవీ400- రేంజ్..
ఈ రెండు కార్ల ప్లాట్ఫారమ్లో పెద్దగా మార్పు లేదు. రెండింటిలోనూ 39.4 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది 110 కేడబ్ల్యూ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సహాయంతో 310 ఎన్ఎం గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
రేంజ్: మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ 285 కి.మీ అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఎక్స్యూవీ400 (ఏఆర్ఏఐ రేటింగ్ ప్రకారం) 351 కి.మీగా ఉంది.
పర్ఫార్మెన్స్: ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ కార్లు కూడా 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని కేవలం 8.3 సెకన్లలోనే అందుకుంటాయి.
ఛార్జింగ్: 50 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో కేవలం 50 నిమిషాల్లో 80% బ్యాటరీ నిండుతుంది. ఏసీ ఛార్జర్తో 6.5 గంటల సమయం పడుతుంది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ వర్సెస్ ఎక్స్యూవీ400- ధరలు..
ధరల విషయంలో మహీంద్రా అసలైన మ్యాజిక్ చేసింది.
ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ: ఏఎక్స్5 వేరియంట్ రూ. 13.89 లక్షలు కాగా, టాప్ ఎండ్ ఏఎక్స్7ఎల్ ధర రూ. 14.96 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఎక్స్యూవీ400: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న దీని టాప్ మోడల్ ధర రూ. 17.49 లక్షలు. అంటే కొత్త మోడల్ కంటే ఇది ఏకంగా రూ. 2.50 లక్షలు ఎక్కువ.
నిపుణుల మాట: పాత ఎక్స్యూవీ400 కంటే కొత్త ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ కొనుగోలు చేయడమే తెలివైన పని. తక్కువ ధరకే అత్యాధునిక ఫీచర్లు, కొత్త డిజైన్ లభిస్తున్నప్పుడు, కాలం చెల్లుతున్న పాత మోడల్ జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిదని ఆటోమొబైల్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.