    మహీంద్రా XUV 3XO ఈవీ కొనాలా? XUV400 తీసుకోవాలా? ఏ ఎలక్ట్రిక్​ కారు బెస్ట్​?

    మహీంద్రా తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీని మార్కెట్​లోకి విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్​ని ఎక్స్​యూవీ400తో పోల్చి ఏది బెస్ట్​? దేని రేంజ్​ ఎక్కువ? దేని ధర తక్కువ? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 10, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్​లో తన పట్టును కొనసాగించేందుకు మహీంద్రా సరికొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. తన పాపులర్ మోడల్ ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఆధారంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ'ని మార్కెట్​లోకి విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఎక్స్​యూవీ400 కంటే తక్కువ ధరకే ఇది లభించనుంది. మరి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న పోలికలు, తేడాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ వర్సెస్​ ఎక్స్​యూవీ400..
    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ వర్సెస్​ ఎక్స్​యూవీ400..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ వర్సెస్​ ఎక్స్​యూవీ400- డిజైన్..

    ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీని చూస్తుంటే, ఇది కేవలం ఎక్స్​యూవీ400కి ఒక సమగ్రమైన 'ఫేస్‌లిఫ్ట్' వెర్షన్‌లా అనిపిస్తుంది. ఎక్స్​యూవీ400 పాత తరం ఎక్స్​యూవీ300 ఆధారంగా తయారవ్వగా, ఈ కొత్త 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ మాత్రం అత్యాధునిక డిజైన్‌తో మెరిసిపోతోంది. ముందు భాగంలో హెక్సాగనల్ హౌసింగ్‌తో కూడిన ఎల్‌ఈడీ డీఆర్ఎల్స్​, ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్ దీనికి ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చాయి. వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ కారుకు మరింత స్టైలిష్ రూపాన్ని తెచ్చాయి. ఎక్స్​యూవీ400 కంటే ఇది కొంచెం కాంపాక్ట్‌గా ఉన్నప్పటికీ, వీల్‌బేస్ మాత్రం రెండింటికీ సమానంగానే ఉంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ వర్సెస్​ ఎక్స్​యూవీ400- ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ..

    ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ కేబిన్​లో డ్యాష్‌బోర్డ్, సెంటర్ కన్సోల్, స్టీరింగ్ వీల్ వంటివి రెండింటిలోనూ ఒకేలా ఉంటాయి. అయితే, టెక్నాలజీ విషయంలో ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ చాలా ముందుంది.

    పానోరమిక్ సన్‌రూఫ్: సెగ్మెంట్​లోనే బెస్ట్ అనిపించేలా పెద్ద సన్‌రూఫ్ ఇందులో ఉంది.

    భద్రత: లెవల్-2 అడాస్, 360-డిగ్రీల కెమెరా సెటప్.

    ఆడియో: అదిరిపోయే మ్యూజిక్ అనుభవం కోసం హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్. ఎక్స్​యూవీ400లో ఉన్న ఒకే ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే.. దాని పొడవు కారణంగా లభించే పెద్ద బూట్ స్పేస్.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ వర్సెస్​ ఎక్స్​యూవీ400- రేంజ్​..

    ఈ రెండు కార్ల ప్లాట్‌ఫారమ్​లో పెద్దగా మార్పు లేదు. రెండింటిలోనూ 39.4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది 110 కేడబ్ల్యూ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సహాయంతో 310 ఎన్​ఎం గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    రేంజ్: మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ 285 కి.మీ అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఎక్స్​యూవీ400 (ఏఆర్​ఏఐ రేటింగ్ ప్రకారం) 351 కి.మీగా ఉంది.

    పర్ఫార్మెన్స్: ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు కూడా 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని కేవలం 8.3 సెకన్లలోనే అందుకుంటాయి.

    ఛార్జింగ్: 50 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌తో కేవలం 50 నిమిషాల్లో 80% బ్యాటరీ నిండుతుంది. ఏసీ ఛార్జర్‌తో 6.5 గంటల సమయం పడుతుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ వర్సెస్​ ఎక్స్​యూవీ400- ధరలు..

    ధరల విషయంలో మహీంద్రా అసలైన మ్యాజిక్ చేసింది.

    ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ: ఏఎక్స్5 వేరియంట్ రూ. 13.89 లక్షలు కాగా, టాప్ ఎండ్ ఏఎక్స్7ఎల్ ధర రూ. 14.96 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

    ఎక్స్​యూవీ400: ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఉన్న దీని టాప్ మోడల్ ధర రూ. 17.49 లక్షలు. అంటే కొత్త మోడల్ కంటే ఇది ఏకంగా రూ. 2.50 లక్షలు ఎక్కువ.

    నిపుణుల మాట: పాత ఎక్స్​యూవీ400 కంటే కొత్త ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ కొనుగోలు చేయడమే తెలివైన పని. తక్కువ ధరకే అత్యాధునిక ఫీచర్లు, కొత్త డిజైన్ లభిస్తున్నప్పుడు, కాలం చెల్లుతున్న పాత మోడల్ జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిదని ఆటోమొబైల్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

