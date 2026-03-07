Edit Profile
    Petrol price today : గ్యాస్​ సిలిండర్​ రేట్లు జంప్​- మరి పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు కూడా పెరిగాయా?

    today petrol price : దేశంలో డొమెస్టిక్​, కమర్షియల్​ ఎల్​పీజీ గ్యాస్​ సిలిండర్​ ధరలను పెంచుతూ చమురు మార్కెటింగ్​ సంస్థలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. మరి పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరిగాయా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి రేట్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 07, 2026 10:50 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శనివారం, మార్చ్​ 7న భారతీయులకు పొద్దున్నపొద్దునే గట్టి షాక్​ ఎదురైంది! ఇళ్లల్లో వినియోగించే గ్యాస్​ సిలిండర్లతో పాటు కమర్షియల్​ ఎల్​పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచుతున్నట్టు చమురు మార్కెటింగ్​ సంస్థలు ప్రకటించాయి. ఫలితంగా, ఇరాన్​- ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా ఉద్రిక్తతల నెపథ్యంలో సామాన్యుడిపై 'బాదుడు' మొదలైందని ప్రజల్లో ఆందోళనలు పెరుగుతోంది. సిలిండర్​ రేటు పెంపు తర్వాత ఇప్పుడు అందరి భయం.. పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలపై పడింది. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న అనిశ్చి నేపథ్యంలో, చమురు దిగుమతులపై అధికంగా ఆధారపడే భారత్​లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరుగుతాయా? ఈ వార్త ఏ క్షణంలోనైనా వినాల్సి వస్తుందా? అని అందరు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

    పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరిగాయా?
    పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరిగాయా?

    మరి ఈరోజు, మార్చ్​ 7న దేశంలో ఇంధన ధరలు పెరిగాయా?

    పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరిగాయా?

    లేదు. మార్చ్​ 7న పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరగలేదు. అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నప్పుటికీ దేశంలో ఇంధన ధరలు ఇంకా పెరగలేదు.

    హైదరాబాద్​, విజయవాడలో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు ఎంత?

    హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్​ ధర ప్రస్తుతం రూ. 107.5గా ఉంది. లీటరు డీజిల్​ ధర రూ. 95.70గా ఉంది. గత కొన్ని నెలల పాటు ధరలు ఇలాగే ఉన్నాయి.

    ఇక విజయవాడలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర ప్రస్తుతం రూ. 109.74గాను, లీటరు డీజిల్​ ధర రూ. 97.57గాను ఉన్నాయి.

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇతర ప్రాంతాల్లో లీటరు పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?

    వరంగల్​ : పెట్రోల్​- రూ. 107.05, డీజిల్​- రూ. 95.61

    సూర్యాపేట్​ : పెట్రోల్​- రూ. 107.39, డీజిల్-​ రూ. 95.61

    సిద్ధిపేట్​ : పెట్రోల్​- రూ. 107.29, డీజిల్​- రూ. 95.53

    నిజామాబాద్​ : పెట్రోల్​- రూ. 10.83, డీజిల్-​ రూ. 97.10

    నల్గొండ : పెట్రోల్​- రూ. 107.38, డీజిల్​- రూ. 95.60

    ఖమ్మం : పెట్రోల్​- 107.49, డీజిల్​- రూ. 95.71

    భద్రాద్రి కొత్తగూడెం : పెట్రోల్​- రూ. 108.37, డీజిల్​- రూ. 96.55

    అనంతరపూర్​ : పెట్రోల్​- రూ. 108.76, డీజిల్​- రూ. 96.66

    చిత్తూరు : పెట్రోల్​- రూ. 110.35, డీజిల్​- రూ. 98.19

    కడప : పెట్రోల్​- రూ. 108.82, డీజిల్​- రూ. 96.70

    రాజమండ్రి : పెట్రోల్​- రూ. 109.72, డీజిల్​- రూ. 97.54

    కర్నూల్ : పెట్రోల్​- రూ. 108.97, డీజిల్​- రూ. 96.86

    విశాఖపట్నం : పెట్రోల్​- రూ. 108.35, డీజిల్​- రూ. 96.22

    దేశంలోని ఇతర మెట్రో ప్రాంతాల్లో లీటరు పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?

    ముంబై : పెట్రోల్​- రూ. 103.50, డీజిల్-​ రూ. 90.03

    చెన్నై : పెట్రోల్​- రూ. 101.60, డీజిల్​- రూ. 92.61

    బెంగళూరు : పెట్రోల్​- రూ. 102. 96 , డీజిల్​- రూ. 90.99

    కోల్​కతా : పెట్రోల్​- రూ. 105.41, డీజిల్​- రూ. 92.02

    పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు- నెక్ట్స్​ ఏంటి?

    ఏదో ఒక కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, గత కొన్నేళ్లుగా దేసంలో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరల్లో పెద్ద మార్పులు కనిపించలేదు.

    కానీ ఇప్పుడు విషయం ఇరాన్​తో! ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు జీవనాధారంగా భావించే హర్ముజ్​ జలసంధిని కంట్రోల్​ చేసే ఇరాన్​ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందోననే భయం ఉంది. అందుకే ఈసారి పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరగొచ్చు అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    అయితే, దేశంలో రానున్న కొన్ని నెలల్లో కేరళ తమిళనాడు నుంచి పశ్చిమ్​ బెంగాల్​ వరకు అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఎన్నికల వేళ పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలను పెంచడం అంటే రిస్కీ అని కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భావించవచ్చు.

