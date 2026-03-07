Edit Profile
    Mileage cars : సిలిండర్​ ధరల పెంపు- నెక్ట్స్​ పెట్రోల్​? ఈ అధిక మైలజ్​ కార్లతో రిలీఫ్​!

    Mileage cars : ఇంధన ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో! ఎప్పుడు తగ్గుతాయో చెప్పలేని పరిస్థితి. మరి ఇంధన ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? అధిక మైలేజ్​ ఇచ్చే కార్ల కోసం చాలా మంది చూస్తుంటారు. వీరిలో మీరూ ఉన్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఇండియాలో అధిక మైలేజ్​ ఇచ్చే హైబ్రిడ్​ కార్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 07, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇరాన్​పై- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ దాడుల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఫలితంగా మన దేశంలో ఇప్పటికే ఎల్​పీజీ సిలిండర్​ ధరలు పెరిగాయి. నెక్ట్స్​ పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరుగాయా? అన్న ఆందోళనలు అందరిలోనూ ఉన్నాయి. వాస్తవానికి ఇంధన ధరలు పెరుగాయేమో అన్న భయం సామాన్యుడికి ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది వాహనం కొనే సమయంలో అధిక మైలేజ్​ ఇచ్చే ఆప్షన్లను వెతుకుతుంటారు.

    మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్​..

    భారతదేశంలో ఫ్యూయెల్​ సేవింగ్స్​ అనేది మీ మొదటి ప్రాధాన్యత అయితే, 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' కార్లు ఖచ్చితంగా అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తాయి. ఇవి పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, బ్యాటరీల కలయికతో పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల తక్కువ వేగంతో వెళ్లేటప్పుడు లేదా సిటీ ట్రాఫిక్‌లో ఉన్నప్పుడు కారు కేవలం ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌తోనే నడుస్తుంది. దీనికి ప్లగ్-ఇన్ ఛార్జింగ్ అవసరం కూడా ఉండదు. నిజానికి, ఇండియాలోని కొన్ని స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కార్లు ఏఆర్​ఏఐ ధృవీకరించిన ప్రకారం లీటరుకు దాదాపు 28 కిలోమీటర్ల మైలేజ్​ని ఇస్తున్నాయి. ఇది చాలా డీజిల్ కార్ల మైలేజ్​ కంటే సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం.

    కేవలం ఇంధన సామర్థ్యం ఆధారంగా వివిధ బడ్జెట్‌లు, సెగ్మెంట్లలో లభిస్తున్న టాప్-5 స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కార్ల లిస్ట్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    1. మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్..

    ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడమే ప్రధాన లక్ష్యం అయితే, మీ మొదటి ఎంపిక ఇదే అవుతుంది. మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్‌లో 1.5-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌తో అనుసంధానించారు. ఇది తక్కువ వేగంతో వెళ్లేటప్పుడు ఎస్‌యూవీని ప్యూర్​ ‘ఈవీ మోడ్’లో నడిపిస్తుంది. గరిష్ట సామర్థ్యం కోసం ఈ సిస్టమ్ పెట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ మధ్య ఆటోమేటిక్‌గా మారుతూ ఉంటుంది.

    ఇంజిన్: 1.5-లీటర్ హైబ్రిడ్

    పవర్: 91 హెచ్​పీ (కంబైన్డ్)

    క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్: గరిష్టంగా 28.6 కి.మీ/లీ

    అద్భుతమైన మైలేజ్​తో పాటు ఇందులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, భారీ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఆధునిక సేఫ్టీ టెక్నాలజీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో ఇంధన పొదుపును కోరుకునే వారికి ఇది అత్యంత బలమైన ఆప్షన్.

    2. టయోటా అర్బన్ క్రూజర్ హైరైడర్

    మెకానికల్ పరంగా విక్టోరిస్ లాగే ఉండే ఈ హైరైడర్, టయోటా అందించిన అదే హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇది టయోటా ప్రత్యేక డిజైన్, బ్రాండ్ వాల్యూతో వస్తుంది.

    ఇంజిన్: 1.5-లీటర్ హైబ్రిడ్

    పవర్: 114 హెచ్​పీ (కంబైన్డ్)

    క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్: 27.97 కి.మీ/లీ

    సిటీ ట్రాఫిక్‌లో దీనిలోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పనిభారాన్ని ఎక్కువగా పంచుకుంటుంది, దీనివల్ల రియల్-వరల్డ్ డ్రైవింగ్‌లో కూడా హైరైడర్ అద్భుతమైన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. టయోటా విశ్వసనీయత కోరుకునే వారికి ఈ ఎస్‌యూవీ ఒక సులభమైన సిఫార్సు.

    3. హోండా సిటీ ఈ:హెచ్​ఈవీ

    మీకు ఎస్‌యూవీ కంటే సెడాన్ కార్లంటే ఇష్టమైతే, హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ అత్యంత సమర్థవంతమైన ఎంపికలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఇందులోని 'టూ-మోటార్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్' కారును తక్కువ వేగంలో ఈవీ మోడ్‌లో నడపడానికి అనుమతిస్తుంది. అదే సమయంలో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ప్రధానంగా తక్కువ, మధ్యస్థ వేగంతో ప్రయాణించేటప్పుడు జనరేటర్‌లా పనిచేస్తుంది.

    ఇంజిన్: 1.5-లీటర్ అట్కిన్సన్ సైకిల్ హైబ్రిడ్

    కంబైన్డ్ అవుట్‌పుట్: సుమారు 125 హెచ్​పీ

    టార్క్: 253 ఎన్​ఎం

    క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్: 27.26 కి.మీ/లీ

    మైలేజ్​తో పాటు సిటీ ఈ: హెచ్​ఈవీ స్మూత్ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని, నిశ్శబ్దమైన ఆపరేషన్‌ను, 'హోండా సెన్సింగ్ అడాస్​' వంటి అధునాతన సేఫ్టీ టెక్నాలజీని అందిస్తుంది.

    4. టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్

    పెద్ద కుటుంబాల కోసం స్పేస్, ఎఫీషియన్సీ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసే వాహనాలు చాలా తక్కువ, వాటిలో ఇన్నోవా హైక్రాస్ హైబ్రిడ్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ఇది 2.0-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. ఇది ఈ-సీవీటీ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ను ఉపయోగిస్తూ, భారీ ఎంపీవీ అయినప్పటికీ ఇంధన వినియోగాన్ని తక్కువగా ఉంచుతుంది.

    ఇంజిన్: 2.0-లీటర్ హైబ్రిడ్

    పవర్: సుమారు 183.7 హెచ్​పీ కంబైన్డ్

    క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్: సుమారు 22.16 కి.మీ/లీ

    రియల్-వరల్డ్ టెస్టింగ్‌లో ఈ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ దాని పరిమాణంతో పోలిస్తే అద్భుతమైన సామర్థ్యాన్ని ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఎక్కువగా వాడే సిటీ ట్రాఫిక్‌లో ఇది మెరుగ్గా రాణిస్తుంది. మీకు విశాలమైన 6 లేదా 7 సీటర్ కావాలి, అదే సమయంలో మంచి మైలేజ్ కూడా కావాలంటే హైక్రాస్‌ను మించినది లేదు.

    5. టయోటా కామ్రీ

    ఎఫీషియన్సీతో పాటు లగ్జరీని ఆశించే కొనుగోలుదారుల కోసం టయోటా కామ్రీ ఇండియాలో ఒక బలమైన హైబ్రిడ్ సెడాన్‌గా నిలుస్తుంది.

    ఇంజిన్: 2.5-లీటర్ పెట్రోల్ హైబ్రిడ్

    కంబైన్డ్ పవర్: 226.8 హెచ్​పీ

    క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్: సుమారు 25.46 కి.మీ/లీ

    ఒక పెద్ద ప్రీమియం సెడాన్ అయినప్పటికీ, కామ్రీ ఇచ్చే మైలేజ్ గణాంకాలు చాలా చిన్న కార్లతో పోటీ పడతాయి. పర్ఫార్మెన్స్, కంఫర్ట్, ఎఫీషియన్సీల కలయికే ఈ సెగ్మెంట్‌లో దీన్ని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. నా కారు మైలేజ్​ని పెంచుకోవడానికి డ్రైవింగ్ శైలిలో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి?

    కారు మైలేజ్​ని మెరుగుపరచడంలో డ్రైవింగ్ విధానం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీరు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఇవే:

    సున్నితమైన డ్రైవింగ్: హఠాత్తుగా వేగాన్ని పెంచడం లేదా సడన్ బ్రేకులు వేయడం వల్ల ఇంధనం ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. ఎప్పుడూ స్థిరమైన వేగంతో ప్రయాణించడానికి ప్రయత్నించండి.

    సరైన గేర్ వాడకం: ఇంజిన్‌పై ఒత్తిడి పడకుండా వేగానికి తగిన గేర్‌ను మార్చాలి. లో-గేర్‌లో ఎక్కువ వేగంతో వెళ్లడం వల్ల మైలేజ్​ తగ్గుతుంది.

    ఐడ్లింగ్ నివారించండి: ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద లేదా కారు నిలిపి ఉంచినప్పుడు 30 సెకన్ల కంటే ఎక్కువ సమయం పడితే ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయడం మంచిది. దీనివల్ల గణనీయంగా ఇంధనం ఆదా అవుతుంది.

    2. కారు మెయింటెనెన్స్ మైలేజ్​పై ప్రభావం చూపుతుందా? ఏయే అంశాలను తనిఖీ చేయాలి?

    ఖచ్చితంగా! కారు కండిషన్ బాగుంటేనే ఇంజిన్ తక్కువ ఇంధనంతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ కింది వాటిని గమనించాలి:

    టైర్ ప్రెజర్: టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోడ్డుపై ఫ్రిక్షన్​ పెరిగి ఇంజిన్‌పై భారం పడుతుంది. తయారీదారు సూచించిన విధంగా సరైన ఎయిర్ ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల 3% వరకు మైలేజ్​ పెరుగుతుంది.

    ఎయిర్ ఫిల్టర్, ఆయిల్: ఎయిర్ ఫిల్టర్ దుమ్ముతో నిండిపోతే ఇంజిన్‌కు గాలి అందక ఇంధనం వృథా అవుతుంది. అలాగే, నాణ్యమైన ఇంజిన్ ఆయిల్ వాడటం, క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్ చేయించడం వల్ల కారు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది.

    అదనపు బరువును తగ్గించండి: కారు డిక్కీలో అవసరం లేని భారీ వస్తువులను తొలగించండి. కారు బరువు పెరిగే కొద్దీ మైలేజ్​ తగ్గుతుంది.

